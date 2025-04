Cloud: da Genetec, qualche consiglio per rafforzare la security

In occasione del World Cloud Security Day, che ricorre il prossimo 3 aprile, Genetec, realtà operante a livello mondiale nel software per la sicurezza fisica per le aziende, propone alcuni spunti e linee guida operative per supportare le aziende nella protezione dei dati e dei processi contro la crescente sofisticazione delle minacce informatiche.

L’aumento esponenziale della frequenza e della complessità degli attacchi informatici costringe le organizzazioni a ripensare radicalmente le proprie strategie di cybersecurity. Un numero sempre maggiore di realtà sta adottando soluzioni di sicurezza fisica ‘cloud-native’ come asset strategico per potenziare la propria cyber resilienza. La migrazione in cloud di sistemi e dati vitali garantisce una protezione superiore contro le vulnerabilità, contribuendo al contempo a ridurre l’operatività dei reparti IT.

Cloud Security: le best practice di Genetec

Per rafforzare la sicurezza in cloud, Genetec raccomanda l’adozione delle seguenti pratiche:

Implementare soluzioni che aderiscano a un modello di sicurezza Zero-Trust : questo approccio richiede che nessuna entità (dispositivo, utente o sistema) sia automaticamente considerata attendibile, indipendentemente dalla sua collocazione fisica;

: questo approccio richiede che nessuna entità (dispositivo, utente o sistema) sia automaticamente considerata attendibile, indipendentemente dalla sua collocazione fisica; Garantire periodici aggiornamenti e patch : le soluzioni cloud integrano meccanismi di aggiornamento software e firmware automatici che assicurano la tempestiva risoluzione delle vulnerabilità. L’adozione regolare di patch e aggiornamenti è fondamentale per preservare l’integrità della sicurezza;

: le soluzioni cloud integrano meccanismi di aggiornamento software e firmware automatici che assicurano la tempestiva risoluzione delle vulnerabilità. L’adozione regolare di patch e aggiornamenti è fondamentale per preservare l’integrità della sicurezza; Adottare un controllo degli accessi granulare (RBAC) : limitare i privilegi di accesso degli utenti in base a ruoli e responsabilità specifiche. Implementare solide metodologie di autenticazione come quella multi-fattore (MFA) per minimizzare il rischio di accessi non autorizzati;

: limitare i privilegi di accesso degli utenti in base a ruoli e responsabilità specifiche. Implementare solide metodologie di autenticazione come quella multi-fattore (MFA) per minimizzare il rischio di accessi non autorizzati; Definire sovranità e ridondanza dei dati : scegliere un fornitore di servizi cloud con data center dislocati in più località geografiche per garantire che i dati siano archiviati in conformità con le normative locali e per predisporre piani di disaster recovery. La ridondanza dei dati è imprescindibile per assicurare la continuità operativa in caso di interruzioni;

: scegliere un fornitore di servizi cloud con data center dislocati in più località geografiche per garantire che i dati siano archiviati in conformità con le normative locali e per predisporre piani di disaster recovery. La ridondanza dei dati è imprescindibile per assicurare la continuità operativa in caso di interruzioni; Adottare sistemi cloud-managed per migliorare la cybersecurity : sostituire i sistemi NVR (Network Video Recorder) proprietari legacy con quelli gestiti direttamente in cloud per connettere l’infrastruttura già esistente alla piattaforma cloud. In questo senso, soluzioni innovative come Genetec Cloudlink , facilitano l’integrazione di dispositivi meno recenti, e intrinsecamente meno sicuri, in un ecosistema di sicurezza all’avanguardia, senza compromettere la cybersecurity. Grazie a funzionalità di cyber-shielding integrate, questi sistemi facilitano la transizione verso un’infrastruttura cloud-based, consentendo upgrade graduali a sistemi più sicuri senza la necessità di onerosi interventi di sostituzione;

: sostituire i sistemi NVR (Network Video Recorder) proprietari legacy con quelli gestiti direttamente in cloud per connettere l’infrastruttura già esistente alla piattaforma cloud. In questo senso, soluzioni innovative come , facilitano l’integrazione di dispositivi meno recenti, e intrinsecamente meno sicuri, in un ecosistema di sicurezza all’avanguardia, senza compromettere la cybersecurity. Grazie a funzionalità di cyber-shielding integrate, questi sistemi facilitano la transizione verso un’infrastruttura cloud-based, consentendo upgrade graduali a sistemi più sicuri senza la necessità di onerosi interventi di sostituzione; Collaborare con partner di fiducia: instaurare sinergie con vendor di tecnologia e partner di canale che siano affidabili, proattivi nel monitoraggio delle minacce e nel rafforzamento della sicurezza dei sistemi, garantendo un livello di sicurezza efficace e continuativo.

Dichiarazioni

“Le soluzioni cloud stanno rapidamente diventando la scelta privilegiata da parte delle aziende che desiderano ottenere il meglio tra funzionalità e sicurezza“, ha affermato Mathieu Chevalier, Principal Security Architect di Genetec. “Grazie all’adozione di implementazioni cloud e ibride nella sicurezza fisica, le aziende possono ridurre la complessità della manutenzione dei sistemi on-premise, mantenendo, allo stesso tempo, un elevato livello di cybersecurity“.