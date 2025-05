Cloudlink 210: da Genetec, sicurezza fisica in cloud

Genetec, specialista mondiale nel software per la sicurezza fisica per le imprese, propone Genetec Cloudlink 210 per il mondo retail: dispositivo per la sicurezza gestito tramite cloud, per supportare gli operatori del settore nel contrasto ai furti della merce, controllo della sicurezza su più punti vendita e riduzione della complessità operativa.

Cloudlink 210 offre supporto ai professionisti della sicurezza e dell’IT nel settore retail

Cloudlink 210 è il primo dispositivo gestito in cloud che integra sistemi di videosorveglianza, controllo accessi e antintrusione in un unico componente, consentendo agli operatori del settore retail di ottimizzare il proprio tempo nella gestione dell’infrastruttura di sicurezza. Questa soluzione Genetec riduce la complessità hardware e migliora l’efficienza IT centralizzando funzioni strategiche in un solo dispositivo. In questo modo, i professionisti IT e Security possono concentrarsi sulle attività di contrasto alla criminalità organizzata e la violenza nei punti vendita, i furti interni e le frodi al punto cassa.

Cloudlink 210 è inoltre dotato di un’interfaccia touchscreen intuitiva che semplifica l’implementazione e semplifica il lavoro degli addetti IT e sicurezza nel monitorare i sistemi connessi, senza la necessità di personale tecnico specializzato presso ogni punto vendita o struttura. Grazie all’accesso rapido alle funzioni più importanti, gli addetti possono verificare velocemente lo stato dei dispositivi, le configurazioni di rete e l’integrità del dispositivo direttamente dallo schermo.

Per gli operatori retail Cloudlink 210 è un valido strumento nella gestione delle minacce cybersecurity. Dispositivi di sicurezza obsoleti o vulnerabili possono creare significative falle nella sicurezza informatica, ma Cloudlink 210 rafforza la cybersecurity grazie agli aggiornamenti automatici e all’isolamento della rete. Grazie alle patch di sicurezza più recenti e nuove funzionalità, gli operatori retail dispongono sia di elevata sicurezza sia della possibilità di isolare su una rete separata i dispositivi non affidabili o datati, assicurando in questo modo che i dati e la rete nel suo complesso rimangano protetti.

Genetec Cloudlink 210: implementazione semplice e scalabilità sono garantite

A differenza delle soluzioni proprietarie, Cloudlink 210 (progettato e realizzato da Genetec) si basa su un’architettura aperta che supporta un ampio ecosistema di dispositivi compatibili. Gli operatori del settore commercio possono utilizzare telecamere, sistemi antintrusione e lettori per il controllo accessi già esistenti per connetterli al cloud senza ricorrere a una completa riorganizzazione hardware. Grazie alla connettività cloud, gli operatori possono evolvere le proprie strategie di sicurezza fisica verso orizzonti più avanzati, assicurando allo stesso tempo una coesistenza fluida e sinergica tra infrastrutture che risiedono in locale (on-premises) e soluzioni SaaS (software as a service).

Disponibilità

Genetec Cloudlink 210 sarà commercializzato a livello mondiale dal mese di maggio 2025 attraverso la rete dei partner di canale accreditati.

Dichiarazioni

“Il settore retail ha necessità di soluzioni semplici ed economiche per mantenere in sicurezza e gestire i propri punti vendita“, ha dichiarato Scott Thomas, Director of Signature Brands Markets, Genetec. “Grazie a Cloudlink 210, gli operatori del settore retail dispongono di un’unica soluzione che integra i vari dispositivi e sistemi di controllo e gestione già esistenti, facilitando la modernizzazione degli asset e dell’infrastruttura di protezione senza dover necessariamente investire in nuovo hardware“.