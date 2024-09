Cloudlink 110: il video bridge in cloud di Genetec, compatto per implementazioni a bassa densità

Genetec, provider d’eccellenza di tecnologie per soluzioni di sicurezza unificata, sicurezza pubblica, processi aziendali e di business intelligence, annuncia Genetec Cloudlink 110, che va ad aggiungersi alla sua ricca gamma di dispositivi di sicurezza cosiddetti cloud-managed. Questo nuovo dispositivo compatto è specificamente progettato per semplificare la gestione video nel deployment a bassa densità: una soluzione versatile che consente ai clienti di passare ad ambienti cloud o ibridi in base alle singole esigenze.

Si caratterizza per le dimensioni ridotte, Cloudlink 110 è progettato per i siti più piccoli all’interno di deployment più estesi e in ambiente hardware limitato. Supporta un massimo di otto telecamere e offre 1 TB di spazio di archiviazione locale su scheda micro-SD ultra-resistente.

Cloudlink 110 migliora l’ottimizzazione del carico di lavoro video e consente l’integrazione cloud in modo fluido, garantendo l’interoperabilità tra ambienti locali e cloud nelle implementazioni ibride. Cloudlink 110, che supporta sia l’archiviazione locale sia quella cloud, assicura una comunicazione efficiente tra le sedi periferiche e quelle centrali. Grazie allo storage ibrido flessibile, la nuova soluzione Genetec rende la transizione verso ambienti cloud o ibridi estremamente semplice. Un altro vantaggio significativo di Cloudlink 110 consiste nel fatto di poter utilizzare telecamere già esistenti, evitando così alle aziende ulteriori investimenti in hardware.

Grazie a queste caratteristiche, Cloudlink è la soluzione perfetta per vari settori, per esempio, in ambito retail consente di semplificare le operazioni all’interno di più punti vendita; per le amministrazioni locali che devono gestire la sicurezza con budget limitati; in ambito healthcare per il monitoraggio remoto anche di piccole strutture sanitarie periferiche.

“Le nostre soluzioni cloud ibride stanno trasformando il mondo della sicurezza fisica”, ha dichiarato Christian Morin, Vice President of Product Engineering, Genetec “. I nostri dispositivi multi-workload, che gestiscono video, controllo degli accessi, intrusione e molto altro ancora, consentono alle organizzazioni di raggiungere gli obiettivi aziendali con un unico dispositivo. Grazie allo sviluppo delle nostre soluzioni, questi dispositivi rappresentano una pietra miliare in termini di resilienza e prestazioni e consentiranno di disporre di possibilità sempre più ampie, per soddisfare le esigenze di sicurezza che sono in continua evoluzione”.

La facilità di utilizzo è un aspetto sempre centrale che è alla base anche dello sviluppo di Cloudlink 110, infatti, grazie agli aggiornamenti automatici gestiti dal cloud, i clienti hanno costantemente a disposizione nuove funzionalità, aggiornamenti e un sistema sicuro che funziona al massimo dell’efficienza con il minimo intervento. In tal modo non è più necessario gestire problemi di compatibilità o richieste di aggiornamenti improvvisi, non servono competenze tecniche specializzate ed è possibile concentrarsi sulle attività strategiche delle aziende.

Genetec Cloudlink 110 è già disponibile a livello internazionale tramite la rete Genetec di partner di canale accreditati.