Da Western Digital una nuova soluzione di archiviazione da 4TB

L’avvento dell’Intelligenza Artificiale ha enormemente “appesantito” i carichi di lavoro. Per questo motivo è fondamentale che creator e professionisti abbiano a disposizione delle soluzioni all’avanguardia che riescano a gestire tali carichi e ad aumentare le prestazioni del PC. Sempre attenta alle ultime tendenze tecnologiche e a rispondere alle esigenze dei propri clienti, Western Digital lancia sul mercato la nuova nuova unità WD Blue SN5000 NVMe SSD.

Caratteristiche della Western Digital WD Blue SN5000 NVMe SSD

I creatori di contenuti digitali cercano di coinvolgere il pubblico con le proprie storie, foto e video di alta qualità, attraverso le varie piattaforme. Per soddisfare questa crescente domanda di contenuti premium, è necessario avere una maggiore capacità di storage e poter contare su flussi di lavoro più rapidi ed efficienti. Con l’introduzione delle applicazioni basate sull’intelligenza artificiale che generano risorse multimediali sempre più pesanti, diventa fondamentale poter contare su soluzioni di archiviazione dati ad alte prestazioni e maggiore capacità.

La nuova unità Western Digital WD Blue SN5000 NVMe SSD è la soluzione di archiviazione di nuova generazione per i content creator e i professionisti con flussi di lavoro complessi che implicano l’utilizzo di video 4K multi-stream, immagini e audio. Progettato come unità SSD M.2 2280 per PC, la soluzione WD Blue SN5000 NVMe SSD è pensata per i consumatori che creano contenuti in modo intensivo e che vogliono aumentare le prestazioni del proprio PC e passare a unità SSD NVMe con capacità superiore.

L’unità WD Blue SN5000 NVMe SSD è strategicamente allineata alle fasi 4 e 6 dell’AI Data Cycle per fornire agli utenti soluzioni di archiviazione avanzate e orientate alle prestazioni che massimizzano i flussi di lavoro per la creazione di contenuti all’interno degli ambienti di intelligenza artificiale.

Western Digital WD Blue SN5000 NVMe SSD offre:

Fino a 4 TB – Il doppio della capacità di archiviazione rispetto alla generazione precedente;

– Il doppio della capacità di archiviazione rispetto alla generazione precedente; Flussi di lavoro più veloci e maggiore produttività con velocità PCIe Gen4 fino a 5.500 MB/s – un miglioramento delle prestazioni del 24% rispetto alla generazione precedente

– un miglioramento delle prestazioni del 24% rispetto alla generazione precedente Tecnologia Western Digital nCache 4.0 per copie ultrarapide di cartelle e file

Gestione più fluida di progetti complessi in multitasking con NVMe

Fasi di progettazione e rendering più rapidi grazie a una resistenza fino a 1.200 TBW

Disponibilità

L’unità WD Blue SN5000 NVMe SSD è già disponibile all’interno del Western Digital Store, con una disponibilità maggiore prevista da inizio luglio e un prezzo di 343.99€ nella versione da 4TB.