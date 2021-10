Dati al sicuro con i nuovi dispositivi di memoria Verbatim

Verbatim ha annunciato l’ampliamento della propria offerta di archiviazione sicura con il lancio di nuovi dischi rigidi esterni e SSD con crittografia e tecnologia biometrica per garantire che i dati privati salvati sui dispositivi siano sempre protetti al 100% e conformi ai requisiti GDPR.

Racchiusi in eleganti case in alluminio, i nuovi dischi rigidi Executive Fingerprint Secure da 1 TB e 2 TB e l’SSD Executive Fingerprint Secure da 512 MB e 1 TB utilizzano una combinazione di crittografia hardware AES a 256 bit e tecnologia di riconoscimento delle impronte digitali per crittografare perfettamente tutti i dati in tempo reale. Con il 100% del dispositivo Verbatim crittografato in modo sicuro, l’intero contenuto è protetto da accessi non autorizzati in caso di smarrimento o furto del prodotto.

Accesso rapido e facile da usare

Il sistema di riconoscimento delle impronte digitali integrato consente l’accesso a un massimo di otto utenti autorizzati e un amministratore. Una volta configurato, gli utenti possono bloccare e sbloccare il dispositivo in pochi secondi semplicemente utilizzando l’impronta digitale registrata. L’SSD o il disco rigido non memorizzano le password nel computer o nella memoria del sistema, il che li rende molto più sicuri della crittografia software.

Dopo aver impostato le impronte digitali utilizzando il software in dotazione, i Verbatim Fingerprint Secure Drive possono essere utilizzati su entrambi i sistemi operativi PC e Mac. I dispositivi hanno un’interfaccia USB 3.2 GEN 1 con connessione USB-C per velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps e le confezioni includono un cavo da USB-C a USB-A e un adattatore USB-C per il collegamento a un’ampia gamma di dispositivi. Possono anche essere collegati ai televisori una volta registrata l’impronta digitale, funzionalità che non è possibile con i normali dispositivi crittografati.

Per una maggiore tranquillità, viene fornito il software Nero Backup per Windows per aiutare gli utenti a eseguire il backup di tutti i file, cartelle e dispositivi da laptop o PC, nonché a pianificare il backup automatico a un’ora e un giorno prestabiliti per garantire che venga eseguito regolarmente.

L’HDD Executive Fingerprint Secure ha un prezzo al dettaglio consigliato di 109 euro per 1 TB (PN 53652) e 129 euro per 2 TB (PN 53653).

L’SSD Executive Fingerprint Secure ha un prezzo al dettaglio consigliato di 109 euro per 512 GB (PN 53656) e 169 euro per 1 TB (PN 53657).