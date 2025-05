DreamWorks e Lenovo: una partnership che si riconferma vincente

DreamWorks Animation rafforza la propria collaborazione con Lenovo, designando l’azienda come fornitore di riferimento per servizi di calcolo, workstation e soluzioni. Questa decisione rappresenta un passo importante in una partnership solida, ora potenziata dalle soluzioni e dai servizi Lenovo. Integrando dispositivi, infrastrutture per data center e servizi in un ecosistema Lenovo fluido e integrato, DreamWorks ottiene la potenza di calcolo necessaria per rispondere alle crescenti esigenze dei suoi team artistici e tecnici, un vantaggio fondamentale in un contesto in continua evoluzione. Alla base di questa collaborazione c’è un impegno condiviso per l’eccellenza del servizio, che garantisce a DreamWorks un supporto costante durante ogni fase della trasformazione aziendale.

I risultati ottenuti da DreamWorks grazie alla partnership con Lenovo

I servizi e le soluzioni strategiche di Lenovo hanno già prodotto risultati concreti per le pipeline di produzione e l’infrastruttura aziendale di DreamWorks:

L’utilizzo del sistema di raffreddamento a liquido Lenovo Neptune ha permesso di aumentare le prestazioni del 20%, velocizzando il rendering e consentendo cicli di iterazione più rapidi.

ha permesso di aumentare le prestazioni del 20%, velocizzando il rendering e consentendo cicli di iterazione più rapidi. I programmi di animazione eseguiti sulle workstation ThinkStation P620 hanno registrato un incremento delle prestazioni del 25% rispetto ai modelli precedenti, con tempi di caricamento ridotti e un’esperienza utente migliorata per gli artisti.

rispetto ai modelli precedenti, con tempi di caricamento ridotti e un’esperienza utente migliorata per gli artisti. Con un tasso di utilizzo del 98% nel suo data center e 300 milioni di ore di calcolo dedicate al film “The Wild Robot”, l’infrastruttura Lenovo ha dimostrato di poter gestire esigenze creative senza precedenti.

“L’ampliamento della nostra collaborazione è stata una naturale evoluzione del nostro rapporto di lunga data e della costante eccellenza di Lenovo“, ha dichiarato Kate Swanborg, SVP of Technology Communications and Strategic Alliances di DreamWorks Animation. “Questo accordo rafforza la nostra partnership e offre a DreamWorks la flessibilità e la capacità operativa necessarie per realizzare le nostre ambizioni aziendali e produrre film di altissimo livello“.

“L’estensione della nostra partnership sottolinea il ruolo cruciale delle tecnologie e dei servizi avanzati e scalabili per supportare flussi di lavoro creativi complessi e soddisfare le esigenze della moderna produzione di contenuti“, ha aggiunto Ken Wong, Executive Vice President e President, Solutions and Services Group di Lenovo. “Evidenzia l’importanza strategica di una partnership tecnologica affidabile per fornire le prestazioni, l’affidabilità e l’innovazione necessarie per superare i limiti di ciò che è possibile nel cinema e nel business“.

Innovazione unificata: l’ecosistema tecnologico Lenovo–DreamWorks si espande

Dalla strategia alle operazioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7, Lenovo offre molto più che semplice hardware ad alte prestazioni: fornisce un ecosistema orientato ai servizi che consente ai team tecnologici di DreamWorks di concentrarsi sul proprio lavoro. Il modello di servizio scalabile di Lenovo copre ogni aspetto, dal supporto quotidiano all’implementazione di risorse di calcolo fondamentali per gli artisti, garantendo che ambienti aziendali come DreamWorks dispongano degli strumenti, dell’agilità e della reattività necessari in ogni fase della produzione.

Workstation ThinkStation e ThinkPad P Series : progettate per offrire le prestazioni e la reattività necessarie in qualsiasi contesto, inclusa la moderna produzione cinematografica, sono ideali per artisti, direttori tecnici e altri professionisti.

: progettate per offrire le prestazioni e la reattività necessarie in qualsiasi contesto, inclusa la moderna produzione cinematografica, sono ideali per artisti, direttori tecnici e altri professionisti. Server ThinkSystem e infrastruttura HPC : alimentano pipeline di rendering e animazione che richiedono un’elevata potenza di calcolo.

: alimentano pipeline di rendering e animazione che richiedono un’elevata potenza di calcolo. NOVITÀ: TruScale Infrastructure as a Service: consente a DreamWorks di scalare le risorse di calcolo su richiesta, evitando ingenti investimenti iniziali. L’offerta supporta l’intera gamma di prodotti ThinkSystem e ThinkAgile ed è personalizzata per allineare la capacità dell’infrastruttura alle tempistiche di produzione.

TruScale permette a DreamWorks di mantenere il controllo e la sicurezza dell’infrastruttura on-premise, beneficiando al contempo di monitoraggio proattivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, servizi gestiti e supporto di esperti. Come parte del suo portafoglio di servizi, Lenovo supporta anche gli obiettivi di sostenibilità di DreamWorks, contribuendo a dismettere i sistemi obsoleti e a migrare verso tecnologie più efficienti dal punto di vista energetico.

Ma l’infrastruttura è solo una parte della storia. DreamWorks si affida al servizio Premier Support Plus di Lenovo per assistenza continua, risoluzione rapida dei problemi e tempi di inattività minimi. In un ambiente creativo ad alta pressione, un supporto reattivo e una pianificazione accurata sono essenziali per ridurre la complessità e aiutare i team a raggiungere obiettivi di produzione ambiziosi.

Prestazioni comprovate: la tecnologia che si muove alla velocità dell’immaginazione

La partnership tra DreamWorks Animation e Lenovo è una storia di ambizione creativa che prende vita grazie a tecnologie all’avanguardia. Durante le sue produzioni più impegnative dal punto di vista tecnico, DreamWorks si è affidata alla soluzione di calcolo ad alte prestazioni (HPC) di Lenovo, dotata di raffreddamento a liquido Neptune, per accelerare i flussi di lavoro e scalare il rendering. Il sistema Neptune ha potenziato le prestazioni all’interno dello spazio del data center esistente, migliorando l’efficienza energetica e la stabilità del sistema e consentendo allo studio di ottenere risultati migliori con meno risorse. Altrettanto importante è stata la capacità di iterare in tempo reale. Grazie all’infrastruttura Lenovo, gli artisti hanno potuto esplorare, perfezionare e dare vita a complessi ambienti digitali con maggiore velocità e precisione.

I servizi professionali di Lenovo hanno inoltre consentito a DreamWorks di scalare rapidamente e senza intoppi. L’implementazione di un sistema di calcolo ad alte prestazioni, che si prevedeva richiedesse una settimana, è stata completata in soli 1,5 giorni. Dall’integrazione hardware personalizzata al servizio “white-glove” e al supporto proattivo, ogni implementazione è progettata per un’esecuzione senza interruzioni e una preparazione immediata alla produzione.

Questa solida base di tecnologia e servizi supporta ora una nuova e ambiziosa serie di film DreamWorks, tra cui “The Bad Guys 2” (agosto 2025) e il nuovo “Forgotten Island” (settembre 2026). Svolgerà inoltre un ruolo centrale nella creazione di “Shrek 5” (dicembre 2026), dimostrando ulteriormente l’impatto di Lenovo su alcune delle produzioni più iconiche e tecnicamente ambiziose dello studio.

Guardando al futuro, Lenovo supporta DreamWorks nella semplificazione dei processi operativi e infrastrutturali complessi, nonché nell’analisi predittiva e nei flussi di lavoro intelligenti, grazie all’infrastruttura ottimizzata per l’intelligenza artificiale di Lenovo, che include workstation, sistemi per data center e servizi TruScale. Sebbene DreamWorks non utilizzi l’intelligenza artificiale per generare le sue immagini, lo studio sta studiando il suo potenziale per aumentare l’efficienza della pipeline di produzione e consentire ai propri artisti di concentrarsi sulla creatività. Questo ecosistema integrato collegherebbe la creatività individuale con l’orchestrazione dello studio end-to-end, aiutando DreamWorks a passare dal concept allo schermo con maggiore velocità, agilità e innovazione.

“L’estensione della partnership con Lenovo è un elemento chiave della nostra strategia tecnologica“, afferma Bill Ballew, CTO di DreamWorks Animation. “Le soluzioni hardware di Lenovo sono incredibilmente potenti e non vediamo l’ora di collaborare con i loro team di intelligenza artificiale per identificare soluzioni che ottimizzino ulteriormente la nostra infrastruttura di calcolo”.

“Man mano che la strategia di produzione si evolve, la partnership Lenovo-DreamWorks funge da modello per il modo in cui le aziende possono sfruttare la tecnologia integrata per scalare in modo intelligente e soddisfare le esigenze di eccellenza creativa e operativa“, ha aggiunto Ken Wong.

Come Lenovo supporta la trasformazione di idee audaci in innovazioni rivoluzionarie

Lenovo offre un portafoglio completo di workstation, soluzioni per data center e servizi enterprise progettati per supportare le ambizioni creative e di intelligenza artificiale delle aziende.

La soluzione Lenovo Hybrid AI Advantage permette di accelerare l’implementazione dell’intelligenza artificiale in ambienti edge, cloud e on-premise. Lenovo fornisce supporto esperto, dalla definizione della strategia alle operazioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il servizio AI Discover offre una consulenza guidata per identificare casi d’uso, valutare la preparazione e ottenere risultati più rapidi.