SSD: KIOXIA presenta la serie basata su QLC e orientata al valore per OEM PC

KIOXIA Europe lancia le unità a stato solido (SSD) KIOXIA serie EG7, la prima soluzione client ad adottare la tecnologia KIOXIA BiCS FLASH™ generazione 8 QLC (quadruple-level cell, 4 bit per cella). La serie KIOXIA EG7 basata su QLC offre prestazioni equivalenti alle soluzioni basate su TLC[1], consentendo un miglior costo totale di proprietà (total cost of ownership, TCO) per laptop sottili orientati al valore, nonché per notebook e desktop commerciali e consumer.

Le SSD KIOXIA serie EG7 portano i vantaggi in termini di prestazioni ed efficienza energetica della memoria flash 3D KIOXIA BiCS FLASH™ generazione 8 QLC nei carichi di lavoro di calcolo più comuni per gli OEM PC. Le nuove unità offrono prestazioni casuali in lettura e scrittura fino a 1.000 KIOPS, velocità di lettura sequenziale fino a 7.000 MB/s e velocità di scrittura sequenziale fino a 6.200 MB/s.

La serie KIOXIA EG7 integra il supporto a NVMe 2.0d, offrendo agli OEM PC maggiore flessibilità nella progettazione dei sistemi e nella gestione dei dispositivi. Le unità sono disponibili nei formati M.2 Type 2230, Type 2242 e Type 2280, garantendo una compatibilità più ampia con diverse configurazioni di sistema e vincoli di spazio.

Posizionata all’interno del portafoglio di SSD client orientate al valore di KIOXIA, la serie KIOXIA EG7, priva di DRAM, sfrutta la consolidata tecnologia Host Memory Buffer (HMB), utilizzando una porzione della memoria di sistema per contribuire a migliorare il TCO e il consumo energetico, mantenendo al contempo prestazioni reattive.

“Lo storage client moderno deve bilanciare prestazioni, efficienza e costi per soddisfare le esigenze in evoluzione dell’informatica aziendale quotidiana. Con la serie KIOXIA EG7, offriamo grande flessibilità di progettazione e gestione dei dispositivi supportata da NVMe 2.0d, sfruttando al contempo il nostro QLC BiCS FLASHTM generazione 8 per migliorare l’efficienza energetica e ridurre il costo totale di proprietà”, spiega Axel Stoermann, VP & Chief Technology Officer di KIOXIA Europe GmbH.

Caratteristiche aggiuntive:

Conforme alle specifiche PCIe 4.0

Supporto a unità a crittografia automatica (SED) basato su TCG Opal versione 2.02

Capacità di 512 GB, 1024 GB e 2048 GB

La serie EG7 di KIOXIA è attualmente in fase di campionamento per alcuni clienti OEM di PC, mentre le spedizioni di PC dotati di SSD dovrebbero iniziare a partire dal secondo trimestre del 2026.