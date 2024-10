Fiera di Bergamo: doppio appuntamento a marzo 2025

Promoberg – società da 40 anni tra le più dinamiche del sistema fieristico e che gestisce da sempre la Fiera di Bergamo – annuncia l’organizzazione, nel marzo 2025, di due manifestazioni in contemporanea, per agevolare due filiere che hanno moltissimi punti in comune: Edil, la fiera dell’Edilizia e Le Giornate dell’Installatore Elettrico, l’evento fieristico dedicato a tutti i professionisti del settore elettrico, dalla progettazione all’Installazione.

Nello stesso tempo, gli operatori possono contare su un proficuo interscambio tra i due appuntamenti, che favoriranno confronti, matching e networking. Bergamo e la sua Fiera hanno inoltre diversi plus. Sono, ad esempio, al centro di una delle macroregioni più importanti a livello internazionale, facilmente raggiungibili con ogni mezzo: l’autostrada, la ferrovia e l’aeroporto internazionale BGY (che collega Bergamo con oltre 140 destinazioni) distano una manciata di chilometri. Il centro espositivo e congressuale è tra i più innovativi del sistema fieristico italiano, oggetto di un recente quanto poderoso programma di interventi che lo hanno reso ancora più tecnologico e in linea con l’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile. Per le sue caratteristiche tecniche e infrastrutturali, la Fiera di Bergamo è quindi perfetta per allestire e visitare eventi come Edil e Le Giornate dell’Installatore Elettrico.

EDIL e Le Giornate dell’Installatore Elettrico divideranno gli spazi della Fiera di Bergamo

I principali argomenti trattati durante EDIL 2025 riguarderanno la progettazione digitale, la gestione dell’amministrazione nell’impresa edile, sistemi costruttivi, sicurezza, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale, l’efficientamento energetico e idrico nell’impiantistica e molto altro.

EDIL 2025 è organizzato da Promoberg – società che gestisce da sempre la Fiera di Bergamo, e si svilupperà presso il padiglione l’area espositiva esterna dove ospiterà massimi esponenti politici, della finanza e dell’economia che incontreranno imprese, professionisti e produttori.

Le varie aree tematiche trattate durante la fiera comprenderanno i ‘Materiali da costruzione e finitura’, i ‘Macchinari e attrezzature per il cantiere 5.0’, le ‘Nuove tecniche costruttive’, la ‘Progettazione e gestione digitale dell’impresa’ e l’‘Impiantistica’ senza dimenticare i temi legati a ‘Sicurezza’, ‘Rigenerazione urbana e territoriale’, ‘Economia circolare riuso e riassetto territoriale’.

Sarà possibile scoprire le incessanti innovazioni tecnologiche riguardanti la Green Economy e la Smart City che rispetto al tema della pianificazione territoriale, impongono un cambiamento di paradigma. Proprio per questo l’evento offrirà anche opportunità di formazione e sviluppo professionale, attraverso sessioni di formazione specializzate e la partecipazione a conferenze e seminari con esponenti di alto livello.

Come anticipato, un’altra novità di quest’anno sarà lo svolgersi contemporaneamente a EDIL, Le Giornate dell’Installatore Elettrico (Fiera IE), l’evento fieristico annuale, in programma dal 20 al 22 marzo 2025 rivolto ai professionisti del settore elettrico. La manifestazione propone una vasta gamma di soluzioni, tecnologie, formazione e servizi per l’installazione e offre l’opportunità di scoprire l’universo dell’installazione e della manutenzione degli impianti elettrici, nonché rappresenta l’occasione perfetta per fare networking con i maggiori esperti del settore.

L’evento sarà articolato su diverse aree tematiche relative a impiantistica, comfort, mobilità elettrica, fonti rinnovabili, sicurezza, automazione, illuminazione, termotecnica, strumentazione, attrezzature, strumentazioni e soluzioni smart. Giornate dell’Installatore Elettrico non rappresenta soltanto un evento espositivo ma anche un sinonimo di aggiornamento, formazione e sviluppo professionale. Tutti i partecipanti potranno infatti confrontarsi con un’ampia presenza di professionisti del settore elettrico e stimolare in questo modo una crescita e uno sviluppo da un punto di vista professionale.

Durante le Giornate dell’Installatore Elettrico, sarà possibile scoprire le ultime tecnologie e soluzioni per l’installazione e la manutenzione di impianti elettrici, attraverso conferenze, seminari e workshop condotti dai migliori esperti del settore e non da meno, l’evento offrirà anche opportunità di formazione e sviluppo professionale, attraverso sessioni di formazione specializzate e la partecipazione a conferenze e seminari di alto livello.

Partecipare alle Giornate dell’Installatore Elettrico alla Fiera di Bergamo è un’opportunità unica per tutti coloro che sono attivi nel settore elettrico, infatti, esponendo alle Giornate dell’Installatore Elettrico, sarà possibile raggiungere un vasto pubblico di professionisti del settore elettrico e aumentare la visibilità e la promozione della propria attività commerciale.

Inoltre, l’evento è un’ottima occasione per fare networking con altri esperti di questo settore, incontrare nuovi clienti e fornitori, e stabilire collaborazioni e partnership di successo avendo la possibilità di esplorare nuovi mercati e di sviluppare la propria attività commerciale.

Edil 2025 e Le Giornate dell’Installatore Elettrico vantano anche il patrocinio delle più importanti Associazioni del settore e del territorio.

Dichiarazioni

Davide Lenarduzzi, Amministratore Delegato Promoberg Fiera Bergamo, afferma: “Con quattro fiere di primaria importanza – Edil (fiera dell’Edilizia), CaseItaly (per gli operatori dell’involucro edilizio), Le Giornate dell’Installatore elettrico e il Salone del Mobile – nel 2025 la Fiera di Bergamo diventa il punto d’incontro, confronto e di riferimento nazionale per tutti gli aspetti del settore “Casa”, partendo dalla realizzazione delle fondazioni e delle strutture degli edifici, passando per tutto quello che concerne l’involucro edilizio e l’impiantistica elettrica, per arrivare al design dell’arredamento e complementi d’arredo made in Italy che i mondo ci invidia. Lungo il filo conduttore che unisce i quattro eventi, abbiamo fortemente voluto allestire in simultanea la Fiera dell’Edilizia e le Giornate dell’installatore elettrico: in un unico appuntamento, gli operatori troveranno quindi, da un lato, il meglio per costruire edifici sempre più innovativi e sostenibili e, dall’altro, tutto ciò che riguarda la filiera degli installatori del settore elettrico, tema sempre più centrale per chi realizza edifici hi-tech. Siamo certi che le contiguità tra i due settori produrranno molteplici ricadute positive, agevolando in primis il confronto e lo sviluppo di business per tutte le imprese e gli operatori dei tanti comparti coinvolti”.