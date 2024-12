Hard disk Toshiba: i “must have” di Natale

Siete a corto di idee per i regali di Natale o non sapete cosa aggiungere nella vostra lista dei desideri? Vi diamo qualche suggerimento: gli hard disk Toshiba sono adatti ad ogni evenienza e ad ogni tipo di utente. Ecco di seguito qualche suggerimento.

Canvio Advance, il gadget hi-tech che permette di liberare la creatività

Disponibile nelle versioni nero, beige chiaro, rosso e verde, Canvio Advance è l’hard disk portatile di Toshiba perfetto per dare libero sfogo alla creatività. Con un design elegante e colorato, offre fino a 4TB e, grazie alla tecnologia USB 3.2 Gen 1, permette di trasferire rapidamente i file. L’alta qualità e le funzioni avanzate di Toshiba, come il software di backup automatico incluso e il software di sicurezza facile da configurare, completano questo hard disk.

Prezzo suggerito al pubblico: a partire da 72,99€ (1TB)

Canvio Slim, l’hard disk di Toshiba compagno ideale per chi non si ferma neanche durante le Feste

Per chi cerca un hard disk leggero da portare sempre con sé, Toshiba Canvio Slim è la soluzione più adatta. Con un design sottile ed elegante in alluminio, disponibile in due diverse colorazioni, argento e nero, il dispositivo offre una capacità fino a 2TB e la massima velocità di trasferimento. Ideale per studenti e professionisti, sempre in movimento anche durante le Feste, Toshiba Canvio Slim è dotato di un software di backup automatico che, grazie a un’interfaccia intuitiva e facile da usare, rende ancora più semplice l’archiviazione di documenti, foto e video.

Prezzo suggerito al pubblico: a partire da 75,99€ (1TB)

N300 NAS Hard Drive, potenza e spazio per utenti privati, home office e piccole imprese

Con capacità fino a 22TB, Toshiba N300 offre la massima affidabilità per sistemi NAS e altri sistemi di archiviazione ad alte prestazioni consentendo di archiviare e accedere a grandi volumi di dati, come foto, video e musica, nonché documenti privati e aziendali, 24 ore al giorno e 365 giorni all’anno, da parte di più utenti contemporaneamente. Ideale per utenti privati, home office e piccole imprese, questo hard disk Toshiba è in grado di supportare sistemi multi-RAID, fino a un massimo di 8 alloggiamenti, rispondendo alle moderne esigenze di archiviazione e recupero dati, come streaming, backup e storage, e include una garanzia estesa di tre anni per garantire la massima tranquillità.

Prezzo suggerito al pubblico: a partire da 137,99€ (4TB)