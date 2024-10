I router sono al sicuro con l’alleanza Heights Telecom – Check Point

I cybercriminali sono sempre in agguato e ogni dispositivo collegato alla rete domestica può essere attaccato. Con l’aumento della connessione nelle case, il ruolo dei gateway domestici, ovvero i dispositivi che collegano le reti domestiche a Internet, è diventato più critico che mai. Questi router, un tempo considerati semplici condotti per l’accesso alla rete, sono ora i guardiani di interi ecosistemi intelligenti, che controllano tutto, dalle telecamere di sicurezza agli elettrodomestici connessi. Tuttavia, questa comodità ha un costo: i router sono sempre più spesso presi di mira dai criminali informatici, rendendo essenziale una solida sicurezza.

In risposta alla crescente minaccia, Heights Telecom ha stretto una partnership con Check Point Software Technologies per lanciare Heights Cyber Dome, una soluzione di sicurezza di nuova generazione che integra Check Point Quantum IoT Protect Nano Agent direttamente nei gateway domestici di Heights Telecom. Questa collaborazione offre una protezione completa, fornendo la prima linea di difesa per le reti domestiche.

Il panorama delle minacce in aumento: router come porta d’accesso per i cybercriminali

Con l’esplosione del lavoro a distanza e delle case intelligenti, i router sono diventati un obiettivo primario per i cyberattacchi. Gli aggressori sfruttano le debolezze dei dispositivi di fascia consumer, prendendo di mira i router vulnerabili per infiltrarsi nelle reti domestiche. Queste violazioni non si limitano a semplici e isolati episodi di furto di dati, ma possono compromettere intere reti, con conseguenze ben più importanti come frodi finanziarie, attacchi ransomware e spionaggio.

Una delle tendenze più allarmanti è l’aumento degli attacchi sponsorizzati dagli Stati, che sfruttano i router a utilizzo privato per lo spionaggio, il controllo della rete e l’interruzione dell’infrastruttura. Un esempio eclatante è l’attacco VPNFilter, una campagna malware su larga scala orchestrata dal gruppo APT28, sostenuto dalla Russia, nel 2018. Questo attacco ha compromesso oltre 500.000 router a livello globale, consentendo agli aggressori di intercettare le comunicazioni e persino di rendere inutilizzabili i dispositivi.

In sviluppi più recenti, è stato scoperto che gli hacker cinesi gestiscono una massiccia botnet nota come Raptor Train, che comprende oltre 260.000 dispositivi compromessi, tra cui router domestici e telecamere IP. Questa botnet potrebbe lanciare attacchi DDoS su larga scala, interrompendo gravemente i servizi. l’FBI ha emesso un avviso di sicurezza che segnala un aumento dell’attività delle botnet legate a gruppi sponsorizzati dallo Stato cinese.

Questi esempi sottolineano la necessità di soluzioni di sicurezza robuste che proteggano i router da attacchi sofisticati, garantendo al contempo la sicurezza della rete domestica.

Heights Cyber Dome: una soluzione di sicurezza innovativa per proteggere i router

Per combattere queste minacce in continua evoluzione, Heights Telecom ha introdotto Heights Cyber Dome, alimentato da Check Point Quantum IoT Protect Nano Agent, la soluzione rivoluzionaria che trasforma i router in dispositivi altamente sicuri, e che fornisce protezione anche contro i cyberattacchi più evoluti.

Quantum IoT Protect Nano Agent è una soluzione di sicurezza leggera e integrata che monitora continuamente le vulnerabilità dei router e dei dispositivi IoT. Sfruttando la tecnologia Control Flow Integrity (CFI), impedisce exploit avanzati come l’iniezione di shell, la corruzione della memoria e il dirottamento del flusso di controllo. Il Nano Agent fornisce anche una protezione runtime, assicurando che gli attacchi zero-day (vulnerabilità precedentemente sconosciute) vengano bloccati prima che possano causare danni.

Questa soluzione innovativa offre diversi importanti vantaggi:

Prevenzione delle minacce in tempo reale : il Nano Agent assicura un monitoraggio e una protezione continui dal momento in cui il router viene acceso, bloccando le minacce in tempo reale senza interrompere le prestazioni della rete.

: il Nano Agent assicura un monitoraggio e una protezione continui dal momento in cui il router viene acceso, bloccando le minacce in tempo reale senza interrompere le prestazioni della rete. Difesa Zero-Day : protegge i dispositivi dagli attacchi zero-day, in cui vulnerabilità non ancora scoperte vengono sfruttate dai criminali informatici.

: protegge i dispositivi dagli attacchi zero-day, in cui vulnerabilità non ancora scoperte vengono sfruttate dai criminali informatici. Prevenzione del malware sofisticato: difende da attacchi di Stati nazionali, infezioni di botnet, ransomware e altre minacce malware sofisticate.

“Con Quantum IoT Protect, forniamo il massimo livello di sicurezza ai dispositivi connessi”, spiega Miri Ofir, Direttore R&D IoT di Check Point. “Incorporando il nostro Nano Agent nei gateway domestici di Heights Telecom, forniamo una protezione di livello enterprise agli utenti domestici, salvaguardando le loro reti anche dalle minacce più avanzate senza compromettere le prestazioni”.

Oltre la protezione: il valore della conformità normativa

Nell’ambiente odierno della cybersecurity, la conformità normativa è fondamentale. Poiché i governi di tutto il mondo riconoscono l’importanza di proteggere i dispositivi IoT, sono state introdotte normative più severe per garantire che i dispositivi siano costruiti con la sicurezza come priorità. Queste normative includono il Cyber Resilience Act (CRA), la Network and Information Security Directive (NIS2) e il Product Security and Telecommunications Infrastructure Act (PSTI).

Heights Cyber Dome è conforme a questi standard, garantendo che i gateway domestici soddisfino i severi requisiti normativi e offrano al contempo una protezione completa contro gli accessi non autorizzati. La mancata conformità può portare a gravi conseguenze, tra cui multe salate e danni alla reputazione. L’osservanza di queste norme promuove l’innovazione nella sicurezza informatica stabilendo uno standard più elevato per i produttori di dispositivi, assicurando che i consumatori beneficino di dispositivi più forti e sicuri fin dall’inizio.

Heights Cyber Dome non si ferma alla sicurezza a livello di dispositivo. La soluzione integra la tecnologia clean pipe di Check Point, che funge da sistema di filtraggio digitale per tutto il traffico in entrata a livello di ISP. Questa tecnologia è progettata per filtrare il traffico malevolo, come malware e attacchi DDoS, prima che possa raggiungere la rete domestica tramite il router.

Questo approccio garantisce che gli utenti rimangano protetti, anche da attacchi su larga scala e ad alto volume. Per gli ISP, la tecnologia clean pipe riduce le interruzioni di rete, salvaguardando l’esperienza dei clienti e minimizzando i costosi tempi di inattività del servizio.

Implementando soluzioni clean pipe, Heights Cyber Dome affronta sia le minacce che entrano dal dispositivo sia quelle che tentano di penetrare nella più ampia infrastruttura di comunicazione.

La rivoluzione della sicurezza della rete domestica

La collaborazione tra Heights Telecom e Check Point rappresenta un importante passo avanti nel mondo della sicurezza delle reti domestiche. Heights Cyber Dome non è solo una soluzione reattiva, ma fornisce una difesa proattiva e sempre attiva contro le minacce emergenti.

Uno degli aspetti più importanti di questa partnership è la sua attenzione a trasformare il router da una vulnerabilità a un endpoint altamente sicuro. Grazie alla tecnologia Quantum IoT Protect di Check Point, Heights Cyber Dome offre una protezione impareggiabile contro l’intero spettro delle minacce informatiche, dagli attacchi degli Stati nazionali alla criminalità informatica a sfondo finanziario.

Inoltre, la perfetta integrazione della soluzione nei dispositivi di Heights Telecom garantisce la protezione degli utenti senza la necessità di installare o mantenere manualmente misure di sicurezza aggiuntive. La combinazione di sicurezza a livello di dispositivo, conformità alle normative e tecnologia clean pipe offre un approccio olistico alla protezione della rete domestica che è innovativo ed essenziale.