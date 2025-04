Il Canon Medical Systems adotta la tecnologia Sony

Canon Medical Systems Europe (CMSE) ha scelto Pro Systems e Sony Professional Displays & Solutions Europe per la fornitura di display e di una soluzione di gestione dell’ambiente di lavoro per la sua nuova sede centrale e accademia nei Paesi Bassi.

Canon Medical Systems commercializza e fornisce servizi di radiologia e sistemi cardiovascolari in Europa e ha recentemente trasferito la propria sede centrale europea ad Amstelveen, nei Paesi Bassi, per rispondere alle esigenze della sua forza lavoro in continua evoluzione e fornire un nuovo approccio agli spazi per uffici che privilegia la collaborazione e la flessibilità.

Durante il trasferimento, il Canon Medical Systems ha anche presentato la sua nuova Canon Medical Academy Europe all’avanguardia, che svolgerà un ruolo fondamentale nel coltivare i talenti, promuovere la collaborazione e far progredire le conoscenze mediche per il miglioramento della società. In seguito al trasferimento e all’apertura della nuova accademia, sono stati valutati i requisiti e le preferenze del CMSE in materia di tecnologie di supporto, ed è emersa la necessità di un sistema centralizzato per la prenotazione delle sale, la prenotazione delle scrivanie, la gestione dei parcheggi, la segnaletica digitale e la presentazione wireless.

Gli spazi di lavoro del Canon Medical Systems cambiano e si rinnovano con la tecnologia Sony

Da oltre un decennio, il Canon Medical Systems si affida alle soluzioni e ai servizi audiovisivi offerti da Pro Systems. In considerazione della sua scalabilità, facilità di installazione e design elegante, è stato raccomandato l’adozione delle soluzioni per la gestione dello spazio di lavoro TEOS di Sony. TEOS offre a CMSE un controllo completo su dispositivi, segnaletica e contenuti nell’intero ecosistema del luogo di lavoro, dalle sale riunioni alle aree di ricevimento.

Oltre a TEOS, Pro Systems ha installato anche 31 display professionali BRAVIA di Sony (modelli BZ40H, BZ40L e BZ30J), che sono stati posizionati in tutto l’edificio per la segnaletica digitale, gli strumenti di orientamento e le applicazioni di presentazione. I display BRAVIA dispongono anche di una “modalità DIDCOM Sim” che consente di visualizzare correttamente le immagini radiografiche per scopi non diagnostici – una caratteristica molto importante per l’accademia e lo spazio di lavoro degli utenti. Gli operatori del Canon Medical Systems possono presentare in modalità wireless tramite l’applicazione mobile TEOS, rendendo le riunioni e la condivisione dei contenuti più facili che mai. Con lo strumento BRAVIA supervisor di Sony, i responsabili AV possono gestire in remoto gli schermi e modificare i contenuti in base alle esigenze.

Inoltre, il Canon Medical Systems utilizza anche i moduli di gestione del posto di lavoro, delle sale e dei parcheggi di TEOS, con l’intera accademia dotata di display di prenotazione all’esterno di tutte le sale riunioni e degli spazi di formazione.

Dichiarazioni

“Il modo di lavorare del Canon Medical Systems si è evoluto radicalmente in una realtà post-pandemia e, dopo l’introduzione della sua accademia dedicata alla formazione e all’istruzione, aveva necessità di aggiornare i propri spazi di lavoro per soddisfare le esigenze dei suoi professionisti medici“, spiega Pro Systems.

“È fantastico sostenere il Canon Medical Systems con il trasferimento nella nuova sede e l’apertura di una nuova accademia, che fornisce una formazione essenziale per i professionisti del settore medico. La nostra soluzione TEOS e i display BRAVIA sono un’accoppiata perfetta per le aziende che desiderano uno spazio di lavoro accattivante che non sia solo bello da vedere, ma che funzioni bene per tutti i dipendenti“, afferma Adam Dover, Senior Trade and Corporate Marketing Manager di Sony Europe.