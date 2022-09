Lavoro ibrido: i 5 criteri definitivi secondo Logitech

Nell’odierno scenario lavorativo, dove si è passati dall’ufficio tradizionale al lavoro ibrido, è ormai indispensabile garantire a tutti i team di vivere esperienze di comunicazione dinamiche, altamente coinvolgenti ed eque. Ora che le ferie estive sono terminate, le aziende possono approfittare del “back to work” di settembre per adeguarsi a tali necessità.

È necessario che le imprese mettano in campo una strategia mirata, attraverso l’adozione di soluzioni di videoconferenza che garantiscano ai propri dipendenti una collaborazione di qualità sia nelle sale riunioni in azienda sia negli spazi di lavoro personali domestici.

Logitech ha stilato una classifica di 5 criteri definitivi che devono essere tenuti in considerazione dai responsabili IT nella scelta degli strumenti da inserire in ambienti lavorativi moderni e complessi. Qualità video e prestazioni audio, nel lavoro ibrido, non bastano più.

Soluzioni affidabili

L’affidabilità è un fattore chiave in ottica di produttività ed efficienza. Infatti, poter contare su sistemi di qualità consente ai dipendenti di concentrarsi sul lavoro da svolgere, senza perdere tempo in inconvenienti tecnici (cavi staccati, webcam rotte etc). Per un team di 10 persone, ad esempio, 6 minuti di ritardo equivalgono a un’ora di perdita di produttività. La soluzione giusta deve consentire ai team IT di monitorare, anticipare e risolvere in modo proattivo potenziali problemi senza interruzioni del flusso di lavoro.

Funzioni semplici e coerenti

Una soluzione per videoconferenze ricchissima di funzionalità serve a poco se è o viene percepita come troppo complessa da gestire. Le migliori soluzioni per videoconferenze sono quelle facili da usare perché non necessitano di formazione, si possono applicare in tutti gli spazi di lavoro e con qualsiasi sorgente (pc, tablet, smartphone etc).

Infrastruttura scalabile

Con una forza lavoro in continua evoluzione, che richiede opzioni di attività adatte per il lavoro ibrido, le aziende devono poter raddoppiare o triplicare gli utenti di videoconferenze in modo rapido. Per questo la scalabilità oggi è imprescindibile. Infatti, oltre a gestire più utenti e chiamate, le migliori soluzioni per le aziende ibride di oggi sono progettate per consentire la scalabilità e la facilità di distribuzione in tutte le aree di lavoro, oltre a una maggiore convenienza, un’ottima gestione remota e l’assistenza clienti.

Se il team di lavoro di un’azienda cresce e si evolve, le soluzioni di videoconferenza devono fare lo stesso, di pari passo.

Qualità e facilità d’uso

Con team sempre più dislocati, è importante offrire a tutti i partecipanti alle riunioni la possibilità di vivere attivamente la collaborazione, sia in presenza che a distanza, in modo semplice e intuitivo.

Soluzioni di qualità aumentano la connettività perché garantiscono una condivisione e visione completa dei contenuti durante le riunioni, alzano il livello di interazione e azzerano le distanze così che l’esperienza sia equa per tutti. Gli utenti ne guadagno in soddisfazione e le aziende accrescono il business, ottimizzando l’investimento fatto.

Sistema flessibile

Per decenni le aziende hanno investito in soluzioni per videoconferenze, sia a livello hardware che software, che erano essenzialmente sistemi chiusi. Oggi tale sistema risulterebbe molto penalizzante per le aziende. Gli strumenti a disposizione devono essere flessibili e adattarsi alle diverse piattaforme e tecnologie in uso. Oltre a poter riutilizzare l’hardware per più piattaforme per sale riunioni, il sistema deve anche garantire la possibilità di lavorare temporaneamente con altre piattaforme per riunioni gestite da un laptop. Questa è la flessibilità richiesta per l’ambiente di lavoro ibrido.