MSP Central: la piattaforma unificata che rafforza le infrastrutture MSP

ManageEngine, divisione di Zoho Corporation e specialista nella fornitura di soluzioni per la gestione dell’IT aziendale, ha annunciato il lancio di MSP Central — una piattaforma unificata progettata per sostenere gli MSP (Managed Service Provider) nell’efficientamento della fornitura di servizi, della gestione dei dispositivi, della protezione contro le minacce e del monitoraggio dell’infrastruttura.

ManageEngine si concentra sulla gestione di specifici modelli operativi e sfide aziendali degli MSP, sviluppando strumenti che supportano ambienti multi-client, efficienza dei tecnici e scalabilità dei servizi. MSP Central riunisce queste funzionalità in una piattaforma unificata, pensata appositamente per le modalità con cui gli MSP forniscono e gestiscono i servizi IT oggi.

Rispondere alle mutevoli esigenze degli MSP

Con un mercato globale dei servizi gestiti destinato a raggiungere i 511 miliardi di dollari entro il 2029, gli MSP si trovano ad affrontare una pressione crescente per ampliare le operazioni senza compromettere la qualità del servizio, in modo da offrire un valore strategico ai clienti e differenziarsi dalla concorrenza.

MSP Central affronta direttamente questa frammentazione offrendo una piattaforma unificata per gestire le operazioni quotidiane dei client, dai flussi di lavoro dei tecnici alla visibilità delle risorse, dalla protezione degli endpoint al monitoraggio dello stato della rete. La sua architettura modulare e cloud-native supporta il multi-tenancy in maniera nativa, un controllo degli accessi granulare basato sui ruoli e integrazioni fluide sia con le app Zoho che con strumenti di terze parti. Questo offre agli MSP la flessibilità di adottare solo i moduli di cui hanno bisogno ed estenderli secondo le loro specifiche esigenze.

MSP Central: funzioni progettate per sostenere le operazioni MSP

MSP Central comprende le seguenti funzionalità:

Architettura modulare: consente di adottare solo i componenti richiesti, senza bundling o licenze obbligatorie.

consente di adottare solo i componenti richiesti, senza bundling o licenze obbligatorie. Remote monitoring and management (RMM): gestisce i dispositivi tra i client con patching, visibilità delle risorse e ripristino proattivo in una configurazione multi-tenant.

gestisce i dispositivi tra i client con patching, visibilità delle risorse e ripristino proattivo in una configurazione multi-tenant. Professional services automation (PSA): integra ticketing, gestione dei contratti, SLA, monitoraggio del tempo e fatturazione in un flusso di lavoro unificato.

integra ticketing, gestione dei contratti, SLA, monitoraggio del tempo e fatturazione in un flusso di lavoro unificato. Monitoraggio avanzato dei server: controlla l’infrastruttura su Windows, Linux, database e sistemi virtuali con avvisi automatici e metriche approfondite.

controlla l’infrastruttura su Windows, Linux, database e sistemi virtuali con avvisi automatici e metriche approfondite. Sicurezza degli endpoing: fornisce una protezione completa contro le minacce informatiche grazie alla gestione delle vulnerabilità, al controllo dei dispositivi e delle applicazioni, all’anti-ransomware e alla sicurezza del browser.

fornisce una protezione completa contro le minacce informatiche grazie alla gestione delle vulnerabilità, al controllo dei dispositivi e delle applicazioni, all’anti-ransomware e alla sicurezza del browser. Automazione basata su AI: accelera i flussi di lavoro grazie alla gestione dei ticket, al rilevamento del sentiment, alla correlazione degli avvisi e alle soglie predittive.

accelera i flussi di lavoro grazie alla gestione dei ticket, al rilevamento del sentiment, alla correlazione degli avvisi e alle soglie predittive. Integrazioni di terze parti: si connette senza soluzione di continuità con oltre 20 strumenti negli ecosistemi IT, di sicurezza e aziendali tramite API aperte e connettori predefiniti.

si connette senza soluzione di continuità con oltre 20 strumenti negli ecosistemi IT, di sicurezza e aziendali tramite API aperte e connettori predefiniti. Marketplace ready: progettato per l’integrazione nei marketplace cloud e negli ecosistemi dei partner.

Prossimi sviluppi

MSP Central è alla base della strategia a lungo termine della piattaforma MSP di ManageEngine, che supporta l’intera gamma dei servizi gestiti. I futuri miglioramenti si concentreranno sull’espansione in ambiti adiacenti quali SIEM (Security Information and Event Management), gestione degli accessi privilegiati e analisi avanzata, aiutando MSP e MSSP (Managed Security Service Provider) a gestire sicurezza e conformità, oltre alle operazioni. La piattaforma si evolverà inoltre per supportare integrazioni più profonde con le applicazioni aziendali e gli ecosistemi dei partner, consentendo ai provider di semplificare l’erogazione dei servizi end-to-end.

Prezzi e disponibilità di MSP Central

MSP Central è immediatamente disponibile. La piattaforma supporta prezzi modulari flessibili, in modo che gli MSP possano pagare solo ciò di cui hanno bisogno.

Dichiarazioni

“I nostri tecnici passavano da una console all’altra solo per risolvere un singolo problema con un cliente, con un notevole impatto sui tempi e sul volume dei ticket”, ha affermato Edgar Martinez, Business Manager di Evolution IT, uno dei primi ad adottare MSP Central. “Cercavamo uno strumento che potesse riunire tutto ciò di cui il nostro team aveva bisogno senza aggiungere complessità o vincolarci a uno stack rigido”.

“Con MSP Central, riuniamo il meglio delle comprovate capacità di gestione IT e sicurezza di ManageEngine in una piattaforma progettata da zero per gli MSP”, ha commentato Mathivanan Venkatachalam, vice president di ManageEngine. “Ognuno di questi moduli è già solido quando è preso singolarmente, ma insieme formano una piattaforma realmente unificata che offre ai service provider un’esperienza unica. Questo approccio consente agli MSP di consolidare le proprie operazioni, eliminare la proliferazione di strumenti e consentire ai team di lavorare in modo più efficiente ed efficace, il tutto da una singola console. Il nostro obiettivo è offrire agli MSP una piattaforma che si adatti alla loro crescita”, continua, “supporti i loro strumenti preferiti ed elimini gli attriti derivanti da sistemi frammentati. Stiamo iniziando con RMM, PSA e monitoraggio avanzato dei server, ma questo è solo l’inizio. La nostra visione è quella di riunire tutti gli strumenti MSP standalone di ManageEngine in questa piattaforma, offrendo profondità, flessibilità e scalabilità che aiutino i provider a crescere parallelamente alle esigenze dei loro clienti. MSP Central è progettato per supportare gli MSP nel lungo periodo”.