Partner Programme di Teamviewer: soluzioni su misura per gli MSP

TeamViewer, specialista mondiale nelle soluzioni per il digital workplace, presenta il nuovo Partner Programme per i Managed Service Provider (MSP), studiato per supportare gli MSP di ogni dimensione e livello di expertise. Il programma è internazionale e offre una base completamente rinnovata per permettere ai partner di espandere il proprio business in modo efficiente, erogare servizi di alto valore e distinguersi in mercati sempre più competitivi.

Tra i primi partner a far parte del programma ci sono realtà importanti come Unisys e CyberPlus.

Caratteristiche del nuovo Partner Programme di Teamviewer

La nuova iniziativa di TeamViewer dedicata agli MSP è stata ideata e sviluppata insieme agli stessi managed service provider con lo scopo di fornire un programma su misura, con una nuova struttura a livelli pensata per adattarsi alle diverse fasi di crescita di un’azienda, dai fornitori emergenti alle realtà più consolidate che gestiscono infrastrutture digitali complesse, i cosiddetti digital workplace.

Il Partner Programme di Teamviewer è stato concepito per: abbattere le barriere d’ingresso per semplificare l’ingresso nel settore MSP per i nuovi operatori; garantire trasparenza commerciale su costi e condizioni; fornire strumenti utili per permettere agli MSP di offrire un valore aggiunto ai propri clienti e raggiungere l’eccellenza nei processi.

Per assicurare che il Partner Programme continui a evolversi mantenendo gli MSP al centro del processo decisionale, TeamViewer ha anche istituito un Advisory Council dedicato che raccoglie i feedback e le indicazioni degli MSP stessi. Per garantire che il programma rimanga sempre in linea con le esigenze degli MSP, TeamViewer ha istituito un Advisory Council dedicato, un organo consultivo che raccoglie i feedback e le indicazioni degli MSP stessi e composto dagli stessi partner.

Per i partner che entrano nel programma, TeamViewer mette a disposizione Tensor, la piattaforma di connettività remota multi-tenant, creata specificamente per gestire ambienti IT distribuiti, inoltre, viene offerto un listino prezzi completo, pensato per offrire agli MSP un percorso di crescita chiaro e scalabile. In aggiunta, un framework di sviluppo strutturato semplifica la creazione dei servizi, consentendo agli MSP di preparare e offrire soluzioni per gli ambienti di lavoro digitali in tempi rapidi.

Teamviewer presenta l’MSP Growth Index

Insieme al nuovo Partner Programme, TeamViewer ha introdotto l’MSP Growth Index, un benchmark di misurazione per confrontare e valutare la fornitura di servizi in ambito digital workplace per aiutare gli MSP nella valutazione delle proprie competenze e nell’individuazione di aree di miglioramento. I partner che completano questa verifica ricevono un report personalizzato che include analisi, dati di confronto con il mercato e una roadmap di crescita. Questa nuova iniziativa conferma la volontà di TeamViewer di sostenere i partner nel loro percorso di evoluzione nell’ambito della consulenza strategica a lungo termine per i propri clienti.

TeamViewer auspica che tutti i service provider entrino a far parte del nuovo programma, sia che si tratti di un partner esistente – che sta valutando il passaggio ai managed service – sia di un nuovo operatore alla ricerca della piattaforma ideale su cui costruire il proprio business. Il Partner Programme per gli MSP offre un cammino chiaro verso il successo.

Dichiarazioni

“Gli MSP sono figure centrali nel definire il futuro digitale delle aziende in tutto il mondo“, ha commentato Greg Gyves, Global MSP Director di TeamViewer. “Questo Partner Programme rappresenta un investimento concreto nel loro successo e inaugura un nuovo modello di partnership che valorizza al massimo l’offerta dei servizi che erogano, la capacità di sviluppo e di operare in modo efficace”.

“Siamo entusiasti di ampliare il nostro network e figurare tra i primi membri del Partner Programme per gli MSP di TeamViewer”, ha dichiarato Patrycja Sobera, Senior Vice President e General Manager, Digital Workplace Solutions di Unisys. “Si tratta di un approccio davvero lungimirante che conferisce ai service provider la capacità di innovare e crescere con la massima fiducia. Nel panorama digitale attuale, gli MSP sono fondamentali per la trasformazione digitale e questo programma, grazie a strumenti all’avanguardia e un solido contesto di collaborazione, stabilisce un nuovo standard che consente di raggiungere una crescita sostenibile ed erogare un valore eccezionale ai clienti“.

“La cybersecurity è elemento fondamentale alla base della fiducia che instauriamo con i nostri clienti, tutelando i loro processi e consentendo al contempo di incrementare l’efficienza operativa per ottenere un vantaggio competitivo“, ha dichiarato Mark Oakton, Managing Director di CyberPlus. “La nostra partnership con TeamViewer rafforza ulteriormente questa fiducia, coniugando la competenza in ambito cyber con Intelligenza Artificiale (AI), Realtà Aumentata (AR), Digital Employee Experience (DEX) e il monitoraggio e la gestione da remoto dei sistemi IT, OT e IoT. Il risultato è la capacità di avere una visione d’insieme e in tempo reale di tutti gli asset digitali e delle attività all’interno di una rete aziendale, un controllo impeccabile e personale che opera in modo più rapido, sicuro ed efficace“.