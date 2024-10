PNY presenta le potenzialità dell’AI al GITEX Global 2024

Pronta per presentare al mondo intero le sue ultime innovazioni, PNY Technologies Europe, fornitore globale di componenti e soluzioni di storage per i mercati dell’intelligenza artificiale, dell’HPC, dei data center e della visualizzazione professionale, annuncia la propria partecipazione al GITEX Global 2024, che si terrà a Dubai dal 14 al 18 ottobre. Il team di mostrerà come PNY fornisce il supporto più completo ai propri clienti, dai PC e dalle workstation AI alle implementazioni di data center su larga scala.

L’Intelligenza Artificiale secondo PNY

Nel contesto odierno, l’intelligenza artificiale non è più un concetto futuristico, ma una parte fondamentale della vita quotidiana. Che si tratti di migliorare la qualità di foto e video, di alimentare assistenti intelligenti o di stimolare ricerche all’avanguardia, l’IA è integrata in innumerevoli applicazioni. I team di PNY sono pienamente consapevoli del fatto che la realizzazione del pieno potenziale dell’IA richiede hardware, software e, di conseguenza, un supporto potente e affidabile.

Che si tratti di un giocatore che vuole ottenere le migliori prestazioni o di un creatore di contenuti professionale che vuole migliorare il proprio lavoro, PNY offre schede NVIDIA RTX progettate per esigenze specifiche, garantendo agli utenti di massimizzare i vantaggi degli strumenti potenziati dall’intelligenza artificiale. I team PNY presenti allo stand esporranno ai visitatori configurazioni complete, mettendo in mostra l’intero ecosistema di componenti di alta qualità, dalle schede grafiche agli SSD e ai moduli di memoria.

Nuovi prodotti, stesso DNA

Il Gitex 2024 sarà inoltre l’occasione per PNY di presentare le sue workstation RTX AI-powered che offrono prestazioni eccezionali per l’apprendimento e l’elaborazione AI locale e permettono di potenziare le capacità dei data center e del cloud per le attività AI più impegnative.

L’esperienza di PNY si estende infine all’offerta di soluzioni complete per pacchetti tecnologici, che possono essere implementati nei data center. Grazie a un team di esperti dedicato e a un approccio di partnership strategica, PNY è in grado di affrontare tutte le sfide tecniche associate alla creazione di un’infrastruttura AI. La flessibilità è nel DNA dell’azienda e garantisce una risposta su misura alla crescente domanda di implementazione rapida ed efficiente, oggi più che mai indispensabile.