Print4All 2025: gli eventi e la formazione in programma

Dal 27 al 30 maggio prossimi, a Print4All 2025, la manifestazione organizzata da Fiera Milano in collaborazione con ACIMGA e ARGI, il WearePrint4All Hub si propone come il cuore culturale e strategico dell’evento. Uno spazio di networking e formazione pensato per offrire contenuti ad alto valore aggiunto, dove si alterneranno incontri, talk e approfondimenti verticali: agili e diretti, saranno brevi format pensati per stimolare il confronto e condividere visioni, idee e innovazioni sui principali driver evolutivi del printing & converting. Il programma, organizzato in topic particolarmente rilevanti per il comparto, accompagnerà professionisti, stakeholder, aziende e giovani nella comprensione di un mercato in rapida evoluzione, valorizzandone i nodi critici e le opportunità di sviluppo.

Il mondo del cartone ondulato, tra tecnologia e professionalità

Il cartone ondulato sarà tra i protagonisti di Print4All 2025. Oltre alla presenza di aziende di spicco del settore e a iniziative dedicate, non mancheranno momenti formativi dedicati, in cui top player, associazioni ed esperti tratteggeranno il futuro del settore.

Durante la prima giornata di Print4All 2025, il 27 maggio, si terrà l’apertura istituzionale a cura di ACIMGA e ARGI (ore 14.00,) con la partecipazione di Fabio Panetta, Segretario Generale GIFCO, Gruppo Italiano Fabbricanti Cartone Ondulato e i referenti promotori del progetto Corrugated Experience, Marco Bertola (Fosber) e Maura Sartori (HP).

Alle 14.30 all’incontro “Un nuovo manuale per gli Scatolifici Trasformatori” con la presenza di Andrea Mecarozzi e Riccardo Cavicchioli (Associazione Italiana Scatolifici), verrà presentato il nuovo manuale “Imballaggi in cartone ondulato. Informazioni generali e aspetti produttivi – Linee guida tecniche e commerciali” frutto di un lavoro congiunto tra l’Associazione Italiana Scatolifici, un pool di esperti delle diverse tematiche trattate e una selezione di clienti degli scatolifici. Obiettivo è aumentare la cultura del settore, agevolare il rapporto con i clienti, definire best practice per fare crescere il comparto degli scatolifici trasformatori.

Nella stessa giornata, dalle 15.00 sarà la volta dell’incontro “Packaging sostenibile senza compromessi: le soluzioni tesa per un futuro circolare”, a cura di Aldo Mazzocchi (Europe tesa).

Il 28 maggio, la seconda giornata di Print4All 2025, diversi appuntamenti approfondiranno i temi più attuali per il settore.

Così alle 11:00 Maura Sartori (HP), con la partecipazione di LIC e Ghelfi Ondulati, presenterà il workshop “Powered by Innovation: HP Digital Corrugated Solutions and Proven Customer Success”.

Alle 12:00 Jean-Michel Santarella (CE Coatings Siegwerk) offrirà una riflessone su “Traditional and Printed Barrier Coatings for Corrugated Packaging”, mentre dalle 14.30 Roland Stasiczek (Canon) sarà relatore dell’incontro “Digital Excellence in Corrugated Packaging Print” che permetterà di scoprire il punto di vista dell’azienda sul mercato del cartone ondulato ed esplorare il Canon Corrugated Concept, una innovativa macchina da stampa digitale per la stampa su cartone ondulato.

Print4All 2025 sarà l’occasione per avere una visione generale del mercato offerta, dalle 15.00, da Andrea Mecarozzi e Giorgio Bramezza (Associazione Italiana Scatolifici) con l’incontro “Gli Scatolifici Italiani nel 2024 tra sfide e opportunità per il futuro” in cui verranno presentati risultati di un’indagine interna che l’Associazione Italiana Scatolifici ha condotto tra tutti gli scatolifici trasformatori per tracciare un quadro aggiornato sullo stato di salute del comparto e analizzare le prospettive future.

Alle 16:30 sarà invece Aladino Franceschini (GIFCO) a presentare le “Attività GIFCO per la formazione e informazione tecnologica nella produzione del packaging in cartone ondulato”.

Il 29 maggio, Print4All 2025 si chiude con due presentazioni sulle innovazioni del comparto.

Alle 12.00 Nicolò Della Torre (Simec Group) discuterà sul tema “Efficienza, Innovazione e Controllo: la nuova frontiera della trasformazione nel cartone ondulato”, mentre dalle 14.30, Marco Capoferri (Sei Laser) offrirà il proprio contributo sul tema “Innovazione e Sostenibilità: la Rivoluzione Digitale nella produzione di box e display in Cartone Ondulato”.

Al Print4All 2025, sostenibilità e green printing

Il tema della sostenibilità si intreccia oggi sempre più con quello dell’innovazione.

Così il 27 maggio, alle 15.30, si darà spazio al packaging sostenibile con l’incontro “Designing Sustainable Packaging”, in cui Felip Ferrer (COMEXI) affronterà i principi di sostenibilità da considerare quando si progetta il packaging flessibile, presentando esempi e soluzioni.

Sempre il 27 maggio, alle 16:00, “L’innovazione tecnologica per un packaging flessibile a basso impatto ambientale” vedrà protagonisti Andrea Formigoni (DEC) e Anna Paola Cavanna (Laminati Cavanna), impegnati nel delineare un percorso concreto nell’ambito del converting, verso soluzioni di imballaggio sostenibili ma performanti.

Il giorno seguente (28 maggio, ore 12:00), Print4All 2025 il focus si sposta sull’industria del nastro adesivo con “Want more – get more? Between regulatory compliance and sustainable product development in the tape business”. Silvia Casellato, Peter Nissing, Oliver Sombrey e Luigi Barbareschi (Lohmann) mostreranno come l’approccio green possa spingersi oltre il rispetto normativo, fino a rivoluzionare i processi con soluzioni solvent-free come DuploFLEX® GRIP.

Il 29 maggio saranno due gli appuntamenti a tema green: si inizia con HP e “Investire nel Green Printing oggi: Innovazione, Sicurezza e Nuove Generazioni (ore 11:30), dove Roberto Giorgio esplorerà l’intersezione tra innovazione, sicurezza e sostenibilità. A seguire (ore 12:00), William Boarolo (EPC) con “Tecnologia HRT™: la fine dei compromessi tra sostenibilità e costi operativi degli impianti di recupero solvente” dimostrerà come sia possibile superare l’antinomia tra conformità normativa e sostenibilità economica attraverso una nuova soluzione tecnologica, HRT Hybrid Recovery Technique.

Automazione e AI nel Printing&Converting

Il futuro produttivo del printing si gioca in buona parte sulla capacità di investire e impiegare in modo efficace automazione e intelligenza artificiale.

Il 28 maggio (ore 10:30), sul palco di Print4All 2025 Marco Panzeri e Mattia Riviera (OMET) apriranno il dibattito con “Data collection and IIOT as the new drivers of production efficiency”, dove si farà il punto su come la raccolta dati e l’intelligenza artificiale possano rendere il processo produttivo più tracciabile, digitale ed efficiente.

Nella stessa giornata, dalle 14:00, avrà luogo il keynote speech “Dall’intelligenza artificiale all’intelligenza ibrida: nuove alleanze uomo-macchina per l’industria della stampa e del converting” a cura di Federico Cabitza (Università degli Studi di Milano-Bicocca). Una riflessione sul significato di intelligenza ibrida, che nasce quando operatori esperti e sistemi intelligenti lavorano insieme, imparano l’uno dall’altro e si influenzano a vicenda. Attraverso esempi tratti da vari settori e da applicazioni emergenti nell’industria grafica e del packaging, sarà possibile scoprire come l’uso appropriato di queste tecnologie possa aumentare la produttività senza impoverire il capitale umano.

Alle 16.30, l’intervento “Una musa senza tempo. Arte, intelligenza artificiale e stampa digitale” a cura di Ricoh racconterà il valore aggiunto che nasce dall’incontro fra creatività e tecnologia: una riflessione sull’IA non solo come strumento di produttività, ma come nuova “musa” per l’industria grafica.

Il 29 maggio, alle 16:00, Michele Mingotto (XEROX) proporrà il tema “La Nuova Customer Experience: AI Conversazionale e Stampa Personalizzata” analizzando le opportunità per la personalizzazione ai tempi dell’Intelligenza Artificiale generativa.

Materiali innovativi e stampabilità animeranno Print4All 2025

In un’epoca in cui la stampa è sempre più veicolo di esperienza, l’attenzione si focalizza non solo sulle tecnologie, ma anche sul valore intrinseco delle superfici e dei materiali. Lo racconterà a Print4All 2025 Emanuele Ricci (27 maggio, ore 12:30) nell’incontro “Materiali, superfici e luce, all’origine della bellezza”, un viaggio dietro le quinte del lusso percepito, dove texture e rifrazione diventano strumenti narrativi per brand e packaging.

Il 29 maggio Massimiliano Klimciuk (Canon), alle 11:00, esplorerà le potenzialità dei supporti UVgel in “UVgel Media! The perfect match!”, mentre alle ore 15:00, con “Dimense: la Quarta Dimensione della Comunicazione Visiva – Dove la Texture genera Emozione”, Giovanni Re (Roland DG) si spingerà oltre il concetto di superficie, raccontando come la stampa strutturata sia oggi in grado di attivare la sfera emozionale e tattile del consumatore. Un’innovazione che apre nuove strade nel design d’interni e nel branding sensoriale.

Personalizzazione e valorizzazione del brand

La stampa rappresenta oggi più che mai un valore aggiunto per l’identità di brand. Per focalizzare questo aspetto, il palinsesto dei convegni di Print4All 2025prevede due keynote speech dedicati alla personalizzazione.

Il primo si terrà il 27 maggio alle ore 14.00 a cura di Valentina Falcinelli (Pennamontata) e si intitolerà “Cambia paradigma! Dal costo stampa al valore per il brand”. In questa occasione verrà offerta una riflessone disruptive partendo dall’assunto che la stampa non è l’ultimo miglio, ma un processo e oltre alla stampa c’è ben più di un “oggetto”, c’è il desiderio di riconoscibilità, di personalizzazione, di memorabilità, di affidabilità. In questo speech si rifletterà su come passare dall’approccio “stampacentrico” a quello che mette al primo posto ciò che conta davvero per il brand: il supporto dello stampatore.

La riflessione proseguirà a Print4All 2025con un altro key speech, in programma dalle 14:00 del 29 maggio dal titolo “Da Contenitore a Connettore: il Packaging come Esperienza che Accende Brand e Generazioni”, curato da Arturo Carile (BOEM).

Il workshop parte dalla considerazione che il packaging ha assunto un ruolo strategico: da semplice contenitore a leva di comunicazione e connessione con le nuove generazioni, per le quali il pack diventa il primo touchpoint esperienziale del brand. BOEM offrirà una case history sulla propria esperienza, visto che ha costruito il proprio rilancio partendo proprio dal packaging: un design co-creato con la community per esprimere identità, stimolare curiosità e generare coinvolgimento.

Creatività e nobilitazione

Le tecniche di nobilitazione sono uno strumento potente a servizio del printing. Attraverso di loro la stampa da “tecnica” si fa arte, impatto, differenziazione. Il 28 maggio (ore 11:30), a Print4All 2025, Konica Minolta con “One Step Beyond: oltre i limiti della stampa CMYK” proporrà un viaggio oltre i colori primari, esplorando nuove possibilità di resa cromatica e finiture.

Il 29 maggio (ore 12:30), la voce internazionale di Pat McGrew chiuderà il cerchio con “Make it Sparkle! Creative Print Brings You Superpowers!”: un invito a usare la nobilitazione – vernici, rilievi, foil, tecnologie digitali – come arma distintiva per far brillare brand e prodotti nel rumore del mercato globale.

Questi strumenti, infatti, non solo aggiungono valore, ma rafforzano anche l’identità e l’autenticità del marchio, essenziali nei mercati del lusso. L’incontro sarà un’occasione per scoprire alcuni esempi concreti di packaging e campagne pubblicitarie di successo.

Made in Italy e competitività

La forza del Made in Italy del printing risiede nella sua capacità di trasformare saperi artigiani in tecnologia industriale avanzata.

Print4All 2025, il 28 maggio (ore 12:30), con “L’eccellenza del Made in Italy nel settore dei beni strumentali e nel printing: una leva per la competitività internazionale”, Alessandro Fontana, Marco Taisch ed Enrico Barboglio offriranno una riflessione ad ampio spettro sul ruolo strategico del comparto, tra transizione green, innovazione e capacità di export.

Sicurezza e tracciabilità del Printing tra i temi di Print4All 2025

La stampa è anche garanzia di sicurezza e identità. Il 29 maggio (ore 14:30), sul palco di Print4All 2025, Marc Hunsänger (Koenig & Bauer) presenterà “Protected at print: security in packaging”, un approfondimento sulle tecnologie per la protezione del brand e del consumatore in un mercato sempre più vulnerabile a contraffazione e manipolazione.

Focus mercato: trend, norme e tecnologie

Print4All 2025 sarà anche l’occasione per valutare lo stato dell’arte del mercato e il suo impianto regolatorio, ma anche offrire approfondimenti tecnologici e visioni prospettiche.

Il 27 maggio dalle 14:30 FESPA Italia farà il punto su “Stampare bene e bello tra serigrafia e digitale”, tra nuove tecniche ed esperienza dei professionisti.

Nella stessa giornata di Print4All 2025 (dalle 16.30) si svolgerà la “Presentazione Pack Around: dall’economia circolare alle nuove frontiere tecnologiche, un’esplorazione nel settore del packaging” a cura di Michela Pibiri (PRINTlovers). Pack Around è lo studio, promosso da Stratego Group e Largo Consumo con la consulenza di professori delle più prestigiose università italiane, che indaga tutte le dimensioni del packaging con uno sguardo particolare sugli investimenti presenti e futuri. Tra le principali evidenze della ricerca l’attenzione alla sostenibilità, gli investimenti in tecnologia e l’innovazione.

Il 28 maggio (ore 10.00) il Gruppo Sviluppo Flexo by Acimga analizzerà la “Stampa flexo, tra andamenti, previsioni e mercati emergenti”, offrendo una overview del commercio mondiale di macchine da stampa flexo, con gli andamenti previsionali nel prossimo quadriennio e un approfondimento dei mercati emergenti ad alto potenziale di crescita.

Sempre il 28 maggio (ore 11.00) HP fornirà la sua prospettiva sull’evoluzione del settore, grazie all’intervento di Martina Corradi (HP) su “Trend di mercato e futuro della stampa”.

Alle ore 14:30, Carlo Carnelli (ACIMGA) presenterà “La norma ISO 12647-10 sulla standardizzazione della stampa rotocalco per imballaggi”, strumento chiave per la competitività internazionale delle aziende italiane.

Durante l’incontro “Carta e stampa: intelligenti si diventa” (ore 15.00), organizzato appositamente per Print4All 2025 da Federazione Carta e Grafica dell’ambito del progetto di promozione della lettura e scrittura su carta, Pierluigi Brustenghi, neurologo e psicoterapeuta, in conversazione con il giornalista Enrico Sbandi, offrirà una riflessione sull’importanza per il nostro cervello dell’apprendimento analogico nell’era dell’Intelligenza Artificiale.

Seguirà (ore 16:00) “Nasce il Gruppo Converting”, con cui ACIMGA presenterà il nuovo gruppo di specializzazione dell’associazione, che attraverso l’azione di un primo nucleo promotore si pone l’obiettivo di dare ulteriore visibilità al converting.

Sempre il 28 maggio (ore 17.00), l’Osservatorio ARGI presenterà i dati di mercato del settore publishing e commercial printing.

Il 29 maggio (ore 10:00), Stefani Dhami racconterà invece la svolta globale della rotocalco in “From ERA to GRA – A Bold Step towards Global Expansion”, con un’introduzione alla trasformazione strategica della European Rotogravure Association (ERA) nella Global Rotogravure Association (GRA), che ne delinea l’evoluzione storica, il passaggio del settore dalla stampa di pubblicazioni alla stampa di imballaggi e i passi dell’associazione verso l’espansione globale.

A seguire, alle ore 10.30 Alessandro Mambretti (TAGA Italia) curerà un approfondimento tecnico dedicato alle “Considerazioni tecniche sulla misurazione dei colori metallizzati e valutazioni di inchiostri e vernici per imballi food”.

Nella stessa giornata alle 16:30, con “Girls who print”, viene ufficialmente presentata la nascita della rete italiana del più grande network mondiale di donne del settore, per riflettere su parità e inclusione.

Le opportunità per le giovani generazioni

Uno degli obiettivi del WearePrint4All Hub sarà parlare alle nuove generazioni. Il mondo del printing ha bisogno di nuova linfa e la manifestazione diventa l’occasione per incontrare i giovani e raccontare loro le opportunità offerte dal mercato, ma anche la sua grande capacità tecnologica e creativa.

Il 30 maggio (ore 10:00), “Mattia fa le scatole”, progetto a cura di Assografici, ENIP-GCT, ARGI e ACIMGA, si rivolgerà direttamente agli studenti alle prese con le iscrizioni alla scuola superiore con un video orientativo sulle professioni della stampa e del packaging. Uno strumento per raccontare, attraverso la testimonianza di 4 giovani che hanno scelto di lavorare nel settore, competenze, ruoli, opportunità lavorative.

Chiuderanno il programma di Print4All 2025 (ore 11:30) gli studenti IULM con “A printless world – Può esistere un mondo senza stampa?”: una domanda provocatoria a cui hanno provato a dare risposta, innescando una riflessione sul ruolo della stampa nella società contemporanea e futura.