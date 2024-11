Printing Solutions sceglie ancora Durst: squadra che vince non si cambia!

Non c’è due senza tre. A poco più di un anno dall’installazione di due sistemi Durst P5 350, Printing Solutions, realtà specializzata nella stampa digitale, aggiunge un nuovo tassello alla sua collaborazione con il produttore altoatesino puntando sulla stampante sublimatica P5 TEX iSUB per espandere la propria offerta nel settore del soft signage.

Una scelta strategica che risponde alla crescente domanda di mercato e conferma la visione fortemente orientata all’investimento e all’aggiornamento tecnologico, come spiega il CEO di Printing Solutions, Paolo Albieri: “Crediamo fermamente che l’innovazione non sia solo una necessità, ma un’opportunità per differenziarci e offrire valore aggiunto ai nostri clienti”.

Printing Solutions sceglie P5 TEX iSUB per la stampa su tessuto

Specialista nel medio e grande formato, Printing Solutions continua a puntare su soluzioni tecnologiche avanzate per stabilire nuovi standard di qualità e sostenibilità, sperimentando inedite possibilità applicative nei più svariati ambiti merceologici. P5 TEX iSUB, in particolare, permetterà a Printing Solutions di consolidare ulteriormente la propria leadership nel settore ampliando significativamente la gamma di soluzioni per la stampa su tessuto, con risultati di altissimo livello e massima efficienza operativa.

Numerosi i plus che hanno convinto Printing Solutions a puntare ancora una volta su un sistema firmato Durst. A partire dall’eccezionale servizio di assistenza che assicura un supporto tempestivo e competente, fondamentale per ottimizzare i processi e garantire risultati eccellenti.

“Durst è il partner ideale che ci consente di crescere in un mercato in continua evoluzione, dove la tecnologia gioca sempre più un ruolo cruciale”, continua Paolo Alberi.

Una soluzione che dona una resa cromatica eccezionale

Fattore determinante nella scelta di P5 TEX iSUB è stata la facilità d’uso, paragonabile a quella di una macchina UV, che ha permesso a Printing Solutions di formare rapidamente il proprio team, riducendo i tempi di apprendimento e migliorando l’efficienza operativa. Un vantaggio che si aggiunge alle eccezionali performance in termini di resa cromatica.

“Con P5 TEX iSUB otteniamo colori vividi e dettagli impeccabili, soddisfacendo pienamente le aspettative della nostra clientela”, prosegue il CEO.

Inoltre, come tutti i sistemi Durst P5 installati da Printing Solutions, anche P5 TEX iSUB è equipaggiata con il software Durst Workflow che svolge un ruolo fondamentale nell’ottimizzazione dei processi di prestampa. Il sistema consente, infatti, di monitorare in tempo reale produttività e consumi, ottimizzando i tempi e riducendo il margine d’errore.

“Grazie all’automazione delle fasi, possiamo ridurre i tempi di inattività e massimizzare la produttività. I processi di prestampa sono semplificati, facilitando una transizione fluida tra i vari reparti, dall’editing alla produzione. La gestione del file nativo avviene in modo efficace, con controlli qualità integrati che assicurano risultati coerenti e privi di discrepanze cromatiche”, afferma il CEO di Printing Solutions, che aggiunge: “L’innovazione garantita da un partner come Durst e dai suoi sistemi di stampa sempre all’avanguardia, rappresenta l’evoluzione naturale di un rapporto forte e consolidato. Questa combinazione di esperienza storica e visione futuristica ci offre la certezza di lavorare con soluzioni sempre innovative, capaci di soddisfare anche le esigenze più ricercate dei nostri clienti, garantendo standard di eccellenza e risultati di qualità superiore in ogni progetto di comunicazione”.

“Siamo entusiasti di affiancare e supportare Printing Solutions in questo percorso, fornendo tecnologie che consentono di espandere la loro offerta con soluzioni sempre più performanti e sostenibili”, dichiara Alberto Bassanello, Direttore Vendite Italia di Durst Group.