Sale riunioni: alla prenotazione ci pensa Logitech

Il mondo del lavoro sta cambiando e cambia anche il modo di vivere l’ufficio. In questo contesto, la gestione delle sale riunioni può risultare complicato a causa, per esempio, della mancanza di disponibilità. Logitech ovvia a questo problema con il lancio di una suite di strumenti gestiti dal software Sync per uffici intelligenti, pensati per migliorare l’esperienza dei lavoratori sul posto di lavoro e fornire analisi più dettagliate ai team IT aziendali. Le nuove funzionalità Auto Book e Auto Release permettono di prenotare e annullare automaticamente le sale in base al comportamento dei colleghi in ufficio, mentre Logitech View, con mappe digitali interattive, rende intuitiva la navigazione negli ampi spazi aziendali.

Un’indagine di Steelcase ha rivelato che il 40% dei dipendenti spreca fino a 30 minuti al giorno per la ricerca di spazi per riunioni e il problema spesso è causato dall’uso delle sale riunioni senza prenotazione, dalla permanenza oltre il tempo prenotato o dal fenomeno del “ghosting” (assenza in sale prenotate).

Prenotare le sale riunioni non è più un problema

Auto Book e Auto Release risolvono queste problematiche legate alle sale riunioni! Quando una persona inizia ad utilizzare una sala riunioni, Auto Book la riserva automaticamente. Al contrario, se una sala è prenotata ma nessuno si presenta all’interno, Auto Release la libera per lasciarla a disposizione di altri. Dopo numerose riunioni disertate, l’intera serie ricorrente può essere cancellata automaticamente, con le modifiche sincronizzate nel calendario e su Tap Scheduler.

Queste funzionalità sono disponibili nelle sale riunioni dotate di Rally Bar o Rally Bar Mini, indipendentemente dalla piattaforma di prenotazione utilizzata dall’azienda, come Appspace, Envoy, Microsoft, RICOH Spaces, Robin o Zoom.

Gli aggiornamenti sullo stato di disponibilità delle sale riunioni sono riportati quasi in tempo reale in Logitech View, una soluzione di mappatura digitale che orienta i lavoratori ibridi e i visitatori grazie alla visibilità rapida e codificata a colori delle sale riunioni, delle postazioni di lavoro, dei servizi e delle uscite in grandi complessi aziendali. Le mappe possono essere visualizzate su grandi monitor o schermi TV tramite Logitech RoomMate. Utilizzando lo schermo touch, è possibile prenotare sale direttamente dalla mappa o cercare le scrivanie dei colleghi.

I benefici sono significativi, sia per i team IT incaricati di garantire che le sale riunioni siano equipaggiate con la giusta tecnologia al momento giusto, sia per i team responsabili dell’ottimizzazione degli spazi aziendali.

Prezzo e disponibilità

Logitech View, Auto Book e Auto Release sono disponibili con un piano di servizio Logitech Essential o Select, al costo di 420€ e 179€ per sala all’anno, rispettivamente. Per iniziare a utilizzare Logitech View per la gestione delle sale riunioni, aggiorna RoomMate a CollabOS 1.14, ora disponibile in beta su Logitech Sync. Auto Book e Auto Release richiedono un Rally Bar o Rally Bar Mini con CollabOS 1.13 o versione successiva.

Dichiarazioni

“Con il lavoro ibrido così diffuso, l’ufficio può sembrare il Far West,” dichiara Henry Levak, VP di Product, Logitech for Business. “Gli strumenti per uffici intelligenti di Logitech sono la nostra risorsa segreta per portare prevedibilità e dettagliate analisi in questi ambienti di lavoro dinamici. Le Rally Bar utilizzano sensori AI integrati per rilevare e rispondere ai comportamenti in ufficio senza bisogno di interventi manuali”, aggiunge. “I dipendenti possono così concentrarsi sulla collaborazione invece che sulle azioni manuali, mentre gli amministratori IT ottengono una visione reale delle sale riunioni effettivamente utilizzate, non solo di quelle prenotate”.

Paul Alley, VP di Global Partnerships presso Appspace, afferma: “Auto Book e Auto Release sono un ottimo esempio di come Logitech condivida il nostro impegno per esperienze intuitive e semplici da usare, perfettamente integrate nella vita quotidiana. Insieme, stiamo eliminando gli ostacoli che limitano la produttività dei lavoratori, sfruttando al contempo dati preziosi per affrontare le sfide aziendali odierne”.

“Le sale riunioni sotto-utilizzate e sovra-utilizzate costituiscono anche un problema economico” conclude Prakash Arunkundrum, Chief Operating Officer e GM di Logitech for Business. “Logitech Sync Insights fornisce dati analitici sull’uso degli spazi, l’occupazione e l’uso delle apparecchiature per videoconferenze durante le riunioni, permettendo di prendere decisioni più intelligenti su investimenti tecnologici e pianificazione degli spazi”.