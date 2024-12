Sales Elevate Lab: il primo programma formativo del mercato UC&C

Wildix, realtà specializzata nelle soluzioni di Unified Communications as a Service (UCaaS), ha annunciato il lancio di Sales Elevate Lab, il primo programma di formazione appositamente creato per consentire ai team di vendita di eccellere nelle vendite di UC&C. Il programma è aperto a tutti i team di vendita, sia partner Wildix già esistenti sia non, fornendo le competenze necessarie per affrontare un mercato in continua evoluzione.

Con l’accelerazione della trasformazione digitale, i team di vendita si trovano a fronteggiare sfide sempre più complesse. Secondo le ricerche, l’87% della formazione commerciale viene dimenticata entro 30 giorni, mentre il 77% degli acquirenti B2B segnala percorsi di acquisto altamente intricati. Sales Elevate Lab affronta direttamente queste problematiche, offrendo un’esperienza formativa completa e pratica che fornisce strategie comprovate per navigare con successo le particolarità del panorama delle vendite UC&C.

L’approccio channel-only di Wildix garantisce che Sales Elevate Lab porti benefici all’intera comunità commerciale, distinguendosi dai fornitori tradizionali che spesso si concentrano solo sui team interni. Il programma offre soluzioni concrete e accessibili, aiutando i professionisti delle vendite a gestire i complessi percorsi di acquisto odierni e consentendo loro di prosperare e avere successo.

Le caratteristiche del Sales Elevate Lab

I punti salienti del Sales Elevate Lab includono:

Sales Academy : una formazione immersiva di due giorni aperta a tutti gli MSP, SI e partner Wildix. La Sales Academy guida i partecipanti attraverso l’intero ciclo di vendita, dalla prospezione alla consegna del servizio, utilizzando scenari reali per garantire un’applicazione pratica immediata.

: una formazione immersiva di due giorni aperta a tutti gli MSP, SI e partner Wildix. La Sales Academy guida i partecipanti attraverso l’intero ciclo di vendita, dalla prospezione alla consegna del servizio, utilizzando scenari reali per garantire un’applicazione pratica immediata. Mastery Lab: un programma di mentorship esclusivo di 12 mesi, riservato ai partner con le migliori performance, che offre supporto continuo e personalizzato da parte del team dirigenziale di Wildix. Questa estensione include sessioni strategiche bisettimanali, supporto per le trattative e approfondimenti di marketing, mantenendo i partner allineati agli obiettivi e ai valori orientati al successo.

Guidato dall’esperto del settore Alberto Benigno, che vanta esperienze in aziende come Oracle, LinkedIn e Gartner, Sales Elevate Lab si basa su metodologie collaudate, come il framework ValueSelling e include approfondimenti ispirati da ricerche e strategie di Gartner e Harvard. Questo approccio garantisce ai partecipanti strumenti pratici per avere successo in un mercato in evoluzione, allineandosi alle migliori pratiche del settore.

Sales Elevate Lab prenderà il via con sessioni esclusive in presenza a maggio 2025, a Nashville, Barcellona e Roma.

Dichiarazioni

“Quando abbiamo scoperto Sales Elevate Lab, ci è sembrato un’opportunità perfetta per noi”, ha dichiarato Silvano Samaretz, CEO e proprietario di Starsystem, partner Wildix. “Programmi come questo sono sempre utili, ma ciò che rende questo unico è la possibilità di imparare direttamente da Alberto Benigno e dal team Wildix, che comprendono a fondo le sfide del mercato. Siamo entusiasti di affinare le nostre competenze, apprendere nuovi approcci e continuare a beneficiare del supporto e dell’esperienza straordinari che Wildix ci offre da sempre”.

“Sales Elevate Lab per me non è solo un programma, ma un progetto di passione nato dai miei anni di esperienza nel settore”, ha affermato Alberto Benigno, CSO di Wildix. “Con questa iniziativa, mi impegno a condividere le preziose lezioni apprese durante la mia carriera, aiutando i professionisti delle vendite a distinguersi in un mercato sempre più competitivo e imprevedibile. Questo programma è progettato per potenziare ogni partecipante, indipendentemente dal punto in cui si trova nel proprio percorso di vendita o dai prodotti che offre, affinché trovi la propria strada verso il successo”.