Sandisk inizia il 2025 con un branding rinnovato

Anno nuovo “look” nuovo. Il famoso e rinomato marchio Sandisk Corporation presenta in anteprima il nuovo branding aziendale e la sua direzione creativa, ponendo le basi per un audace debutto del rilancio dell’azienda come innovatore indipendente della tecnologia Flash e di memorie, previsto per l’inizio del 2025.

Definita da un “Mindset of Motion”, la nuova direzione creativa di Sandisk esprime una filosofia orientata al futuro in cui, creando percorsi e possibilità senza limiti per le persone, l’azienda si pone tra il momento attuale e le loro aspirazioni. Questa mentalità avvicina le persone alle proprie ambizioni e crea un circolo di collaborazione per il progresso e la crescita futura.

Il marchio Sandisk rappresenta un patrimonio di mobilità e versatilità che abilita un mondo senza soluzione di continuità e semplificato di espressione e archiviazione resiliente dei dati. Questa capacità di innovare stimola le aspirazioni e porta le possibilità ad un livello superiore, consentendo a persone e aziende di avere a portata di mano dati sempre disponibili.

Attributi di design del marchio Sandisk

Da pixel a piattaforma per l’ambizione, il nuovo marchio Sandisk è progettato per incarnare l’innovazione. Le linee pulite e il design minimalista del logo rispecchiano la velocità e l’efficienza della tecnologia Flash. L’iconica forma della lettera D aperta si unisce a una nuova S ispirata ai pixel, entrambe simboleggianti collaborazione e partnership, plasmando il futuro della tecnologia. Con le sue rappresentazioni sia verticali che orizzontali, il marchio sfida i limiti.

Dichiarazioni

“Permettere alle persone di sperimentare il potenziale dei propri dati e realizzare le proprie aspirazioni è al centro di ciò che facciamo; il nostro obiettivo era proprio creare un marchio che racchiudesse lo spirito di questo pensiero“, ha dichiarato Joel Davis, Vice President of Creative di Sandisk. “La filosofia visiva del nostro marchio è ispirata al futuro e tiene conto dei diversi modi in cui i nostri clienti usufruiscono dei dati. A partire da un singolo pixel, il nuovo marchio Sandisk utilizza un linguaggio visivo audace, pur essendo radicato nell’idea che il progresso non è un punto d’arrivo, ma uno modo di essere“.