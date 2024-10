Sergio Novello fa il suo ingresso del team Sonepar Europa

Sonepar interviene nella sua organizzazione interna dando vita a un “team Europa” composto da 8 presidenti delle principali società del Gruppo che avranno funzione di coordinamento per alcune macro-aree del continente. A Sergio Novello, Presidente e Ad di Sonepar Italia, azienda operante nel mercato della distribuzione di materiale elettrico, parte del Gruppo internazionale Sonepar, riporteranno, a partire dal 2025, anche i responsabili di Austria ed Est Europa.

L’ingresso di Sergio Novello nel team di Sonepar Europa, permetterà a Sonepar di affrontare al meglio le sfide future, guadagnando ulteriori quote di mercato e superando le prestazioni realizzate fino ad oggi.

Fondamentali per realizzare la prossima fase di crescita saranno anche la piena implementazione in tutti i Paesi della piattaforma di ecommerce Spark, al cui sviluppo la branch italiana ha dato un contributo decisivo, e il miglioramento continuo dell’efficienza della supply chain. Il coordinamento europeo consentirà, inoltre, di sfruttare appieno iniziative del Gruppo in sinergia tra i vari Paesi. Rimarrà importante, infine, la strategia di fusioni e acquisizioni strutturata per aumentare la presenza di Sonepar sul territorio con un focus sui segmenti ad alta crescita.