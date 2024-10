So Smart è oggi disponibile sulla rete V-Valley

V-Valley, società del Gruppo Esprinet focalizzata nella distribuzione di Advanced Solutions, annuncia di aver siglato un accordo di partnership con Eos Solutions, gruppo operante nel settore dell’Information Technology e specializzato in soluzioni ERP e CRM per la trasformazione digitale. Eos Solutions è partner leader di Microsoft per le business application (Microsoft Dynamics 365) nel segmento SMB.

Grazie a questa partnership, V-Valley mette a disposizione dei propri rivenditori So Smart, una soluzione SaaS pronta all’uso basata sul software gestionale Microsoft Dynamics 365 Business Central, sulle app di produttività e collaborazione Microsoft 365 e sulla famiglia di soluzioni per Business Intelligence e Data Analytics Microsoft Power Platform. Attraverso un semplice e rapido processo di onboarding, So Smart è in grado di offrire strumenti per la gestione aziendale e per il miglioramento di efficienza e produttività.

V-Valley, grazie alla focalizzazione e specializzazione della propria struttura, potrà supportare i suoi partner nella proposizione di progetti basati sulla soluzione Microsoft Dynamics 365 semplificando l’integrazione e la configurazione dei sistemi con So Smart e accelerando così il processo di digitalizzazione delle PMI Italiane.

Silvia Restelli, Sales & Marketing Manager Security, Software & Cloud di V-Valley Italia, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di annunciare la nostra collaborazione con EOS Solutions per la distribuzione della soluzione So Smart. Questa soluzione gestionale modulare in cloud, basata su Microsoft Dynamics 365 Business Central, rappresenta un’opportunità unica per il nostro canale di rivenditori, per accelerare la proposizione di progetti di digitalizzazione e miglioramento dei processi aziendali. La distribuzione di So Smart ha un ruolo strategico anche per V-Valley in quanto, grazie all’assenza di costi di progetto, implementazione e delivery, elimina le barriere all’ingresso in un’area di business molto profittevole, facilitando l’ingaggio e l’inserimento di nuovi reseller nel segmento ERP, CRM e applicativi di business”.