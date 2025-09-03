STRONG presenta le novità che porterà a IFA 2025

STRONG, marchio del Gruppo Skyworth, conferma a IFA 2025 un ulteriore ampliamento del catalogo con l’obiettivo di accrescere la propria posizione in Europa nei mercati Networks, Security ed Entertainment.
STRONG progetta e realizza soluzioni tecnologiche pensate per rispondere alle esigenze in continua evoluzione. Affidabilità, semplicità d’uso e accessibilità rappresentano i principi cardine su cui si fonda lo sviluppo dei prodotti del brand, con l’obiettivo di garantire ai consumatori finali un’esperienza di connettività senza compromessi e un accesso ad alte prestazioni all’intrattenimento on demand, anche in movimento.
In particolare, in occasione di IFA 2025, STRONG amplia la propria offerta presentando una gamma completa di soluzioni dedicate alla sicurezza domestica, a conferma dell’impegno nel rendere la vita quotidiana non solo più connessa e appagante ma anche protetta.
L’ambizione è di offrire un comfort tecnologico di livello superiore per facilitare una fruizione completa e coinvolgente della Smart TV e la gestione della casa connessa con la massima sicurezza e continuità.
Ecco le principali novità da scoprire nello stand STRONG
Networking
4GROUTER360 e 4GROUTER360M
- Router 4G con velocità fino a 150 Mbit/s
- 2 antenne fisse 4G ad alto guadagno (4GROUTER360)
- 2 antenne 4G rimovibili ad alto guadagno (4GROUTER360M)
- Wi-Fi 4 per tutti i tuoi dispositivi, fino a 300 Mbps
- 4 porte Ethernet (4GROUTER360)
- 1 porta Ethernet (4GROUTER360M)
- Disponibile in formato normale (4GROUTER360) o mini (4GROUTER360M).
4G+MIFI900 e 4G+MIFI900D
- Hotspot mobile 4G+ compatto e leggero con velocità fino a 300 Mbit/s
- Funziona con qualsiasi operatore di telefonia mobile e una scheda nano SIM
- WiFi 5 per tutti i dispositivi, fino a 1.200 Mbit/s
- 4G+MIFI900 utilizza una serie di icone LED intuitive
- 4G+MIFI900D utilizza un touch screen a colori per una maggiore facilità d’uso
- 2 batterie da 500 mAh per 6 ore di utilizzo ininterrotto
5GMIFIAX1800
- Hotspot mobile 5G compatto con velocità fino a 3,4 Gbit/s
- Funziona con qualsiasi operatore di telefonia mobile, utilizzando una scheda nano SIM
- La potenza del Wi-Fi 6 (AX1800) per tutti i tuoi dispositivi, fino a 1,8 Gbit/s
- Touch screen a colori da 2,4″ per una maggiore facilità d’uso e utilizzo dei dati mobili in tempo reale
- Ricezione SMS
- Una potente batteria da 4.500 mAh per sei ore di utilizzo ininterrotto
- Funziona anche come Power Bank USB-C per caricare i dispositivi quando si è in viaggio
HOPI-5G-D6
- Questo kit reinventa il Wi-Fi domestico combinando il portable hotspot 5G
- 5GMIFIAX1800 e una docking station (HOPI-D6) per offrire una copertura Wi-Fi 6 senza interruzioni e una velocità migliorata;
- Il WiFi 6 diventa più potente: da 1,8 Gbit/s a 3 Gbit/s
- La copertura WiFi è estesa, fino al 45%
- La ricarica delle batterie è ottimizzata e automatizzata
- Questo kit è inoltre dotato due porte Ethernet (1 Gbit/s) per collegare facilmente qualsiasi dispositivo cablato
- La docking station può essere acquistata anche separatamente
HOPI-5G-DM6
- Questo sistema Mesh è un ecosistema intelligente che combina tre prodotti – un hotspot mobile 5GMIFIAX1800, la HOPI-D6 e un nodo Mesh – per offrire una copertura Wi-Fi 6 senza interruzioni all’interno della casa, utilizzando il 5G fino a 3,4 Gbit/s come connettività Internet principale
- Funziona con qualsiasi operatore di telefonia mobile, utilizzando una scheda nano SIM
- Wi-Fi 6 per tutti dispositivi wireless, fino a 3 Gbit/s
- Il nodo WiFi 6 Mesh aggiuntivo permette di estendere la copertura in tutta la casa
- Dotato di due porte Ethernet (1 Gbit/s) per collegare facilmente qualsiasi dispositivo cablato
- Funziona con la nuova app MySTRONG
- Ha vinto il Red Dot Design Award
Router BE3600
- Router WiFi 7 Dual-Band, velocità fino a 3.600 Mbit/s (3,6 Gbit/s)
- 5 antenne 3dBi ad alto guadagno per aumentare la copertura WiFi
- 1 porta WAN da 2,5 Gbit/s per collegare un box ISP
- 3 porte LAN da 1 Gbit/s per collegare dispositivi cablati
- 1 porta USB 3.0 di tipo A
Entertainment
LEAP NOVA
Prestazioni
- Questa potente chiavetta Google Tv è dotata un chip molto veloce (Amlogic S905X5M) costruito con tecnologia avanzata a 6 nanometri
- Include un chip per l’intelligenza artificiale (NPU da 4 TOPS) che migliora automaticamente la qualità delle immagini e le rende più nitide
- Il processore (CPU quad core) massimizzare le prestazioni, raggiungendo 28.420 DMIPS di potenza computazionale
- La scheda grafica GPU da 52 GFLOPS è ideale per gestire video e giochi
Sistema Operativo:
- Android 14, la versione più recente
Qualità Video:
- Supporta video in 4K Ultra HD
- Compatibile con tutte le tecnologie HDR che rendono i colori più vividi e realistici
Connessioni:
- WiFi 6 per una connessione internet wireless molto veloce e stabile
- Bluetooth 5.2 per collegare cuffie, speaker o altri dispositivi senza fili
- Porta HDMI 2.1b
Memoria:
- 32 GB di spazio interno per installare app e salvare contenuti
Telecomando:
- Telecomando con accesso diretto a Live Tv
Questa nuova stick si aggiunge ai quattro modelli certificati Google già disponibile da primavera – il premium 4K UHD Streaming TV Box “Leap-S3 PRO”, lo streaming Dongle 4K UHD “Leap Neve, le stick Tv 4K UHD “Leap-Air” e 2K “Leap Una” – offrendo una line up sempre più completa di soluzioni Google TV anche in termini di prestazioni.
SRT32HG4723C
- Google TV HD da 32″ con alimentazione a 12 Volt, ideale per camper, roulotte e barche
- Sintonizzatore DVB-T2/C/S2 integrato
- Ottimo contrasto e suono coinvolgente grazie all’HDR10 e al Dolby Audio.
- Funzioni Bluetooth e Google Assistant
- Porta USB-C per utilizzare power bank esterni.
Security
NVR1160
- Videoregistratore di rete a 16 canali
- Registrazione video UHD 4K con risoluzione di 8 MP
- Notifiche intelligenti AI (rilevamento di persone, movimenti e veicoli)
- Compatibile con l’app Vision by STRONG e l’app Smart TV
FALKY-2K e 2KS
- Telecamera per esterni 2K
- Alimentazione a batteria o pannello solare
- Connessione wireless Wi-Fi 6 e visione notturna a colori
- Compatibile con l’app Protect by STRONG, Alexa e Google Home
OWLY-2KS
- Telecamera per esterni 2K
- Pannello solare alimentato
- Connessione wireless Wi-Fi 4 e visione notturna a colori
- Compatibile con l’app Protect by STRONG, Alexa e Google Home
ADELY-2K
- Telecamera cablata per interni 2K
- Rotazione orizzontale e inclinazione verticale della telecamera e modalità Privacy Fisica che garantisce che non vengano registrate immagini quando questa funzione è abilitata
- Connessione wireless Wi-Fi 4 dual band
- Archiviazione locale e cloud flessibile
- Compatibile con l’app Protect by STRONG, Alexa e Google Home.
DOVY
- Videocamera per bambini 2K con batteria di riserva (4 ore)
- Connessione wireless Wi-Fi 4 e archiviazione locale e cloud flessibile
- Ninne nanne (14 melodie incluse) e luce notturna
- Compatibile con l’app Protect by STRONG, Alexa e Google Home
PECKY-FISHEYE
- Campanello 2K alimentato a batteria Fisheye
- Connessione wireless Wi-Fi 6 e archiviazione locale e cloud flessibile
- Campanello wireless incluso
- Compatibile con l’app Protect by STRONG, Alexa e Google Home