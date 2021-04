Uania estende la rete di partner per distribuire la propria offerta in tutt’Italia: la collaborazione con Nethesis offre alle aziende del settore ICT una soluzione innovativa in grado di risolvere le reali esigenze di connettività

Uania, azienda innovativa nel campo dell’Information Technology e TLC con sede a Monopoli, stringe una partnership con Nethesis, produttore italiano di soluzioni Open Source integrate e altamente modulari per le aziende nel settore ICT.

Nethesis, una community più che un’azienda, è una ‘open organization’ che si occupa di sviluppo software Open Source. Nata nel 2003 e con un fatturato di 3 milioni e mezzo, Nethesis oggi può contare più di 500 partner in Italia e all’estero e ha all’attivo oltre 30mila installazioni, per un totale di 500mila utenti stimati. Grazie alla realizzazione di soluzioni innovative e versatili, Nethesis garantisce alle PMI sicurezza, comunicazione, collaborazione.

Uania e Nethesis hanno stipulato un accordo di marketing congiunto a partire dal 1° aprile 2021 per promuovere la soluzione UaniaBox in Italia. Il portafoglio completo di prodotti Uania si compone, inoltre, di UaniaBox Lite e UaniaBox Pro, che comprendono relative attivazioni e sottoscrizioni annuali, biennali e triennali oltre al servizio estensione garanzia.

“Grazie alla partnership con Nethesis, puntiamo a estendere ulteriormente la nostra rete di partner e vogliamo portare la soluzione UaniaBox alle aziende del settore ICT. Nethesis è il partner ideale in grado di aggiungere ancora più valore alla nostra offerta innovativa e garantire ad aziende e professionisti una connettività adeguata alle loro esigenze concrete. Con webinar, corsi di formazione e la continua assistenza, vogliamo mettere a disposizione dei partner Nethesis tutto il supporto necessario affinché siano in grado di proporre la soluzione Uania ai loro clienti. Ci impegniamo da sempre per offrire la migliore soluzione di connettività e colmare il digital divide che lacera il nostro Paese, e grazie alle partnership come quella con Nethesis puntiamo ad estendere i nostri servizi a tutto il territorio nazionale”, afferma Christian Guiati, AD & Business Developer di Uania.

I vantaggi della partnership

I benefici per i partner e i clienti sono numerosi: la collaborazione tra Uania e Nethesis permetterà infatti di offrire al mercato italiano una soluzione innovativa in grado di soddisfare le particolari e reali esigenze del settore ICT ad un costo agevolato. Uania e Nethesis si impegnano per garantire formazione commerciale e tecnica rivolta a partner e clienti per la vendita, l’implementazione e la gestione delle soluzioni Uania. Il supporto ai partner è esteso per tutte le fasi precedenti e successive la vendita, al fine di renderli autonomi.

I partner Nethesis potranno accedere alla piattaforma dedicata – UaniaDesk – per gestire e monitorare l’attività di UaniaBox e ricevere il supporto dell’assistenza tecnica di secondo livello, mentre rimane a loro carico l’assistenza di primo livello diretta al cliente finale. Inoltre, i partner possono fare affidamento su un account dedicato in affiancamento per il supporto commerciale. Le soluzioni Uania si aggiungono ad una già ricca offerta presentata da Nethesis come servizio a valore aggiunto rivolto ai partner.

“Lavoriamo nell’ambito della cybersecurity, realizziamo firewall in grado di ottimizzare la connettività aziendale, mettiamo in sicurezza e proteggiamo la rete dei nostri clienti. Il nostro firewall aziendale offre un servizio ad hoc che si occupa proprio della gestione della banda, per dare priorità al traffico e aumentare la connettività laddove sia ridotta. Uania ci permette di integrare una soluzione sicura ed efficiente nella nostra offerta, per migliorare la connettività e monitorare la rete. La partnership permetterà di colmare le lacune generate dal digital divide e aiutare i nostri partner a essere ulteriormente efficienti. L’unione delle due tecnologie sarà fondamentale per coprire la resilienza del mercato – per clienti e partner – grazie all’aggregazione di banda, la copertura in aree remote o geograficamente poco servite, e la sicurezza della rete aziendale”, spiega Alessio Fattorini, Community Marketing Manager di Nethesis.