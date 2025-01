V-Valley spinge sull’innovazione delle PMI con l’offerta Audiencerate

V-Valley, società del Gruppo Esprinet focalizzata nella distribuzione di Advanced Solutions, annuncia di aver siglato un accordo di partnership con Audiencerate, azienda tecnologica innovativa, specializzata nello sviluppo di soluzioni avanzate per il marketing digitale (MarTech) e la pubblicità online (AdTech). Audiencerate – grazie alla sua partnership con Microsoft – è all’avanguardia nell’integrazione di intelligenza artificiale e cloud computing per l’ottimizzazione delle strategie di marketing e advertising.

I termini dell’accordo V-Valley-Audiencerate

Grazie a questo accordo, V-Valley metterà a disposizione dei propri rivenditori Marketing Data Platform (MDP) di Audiencerate, una delle piattaforme più avanzate del settore, la quale – grazie all’integrazione delle tecnologie di Microsoft Azure e CoPilot – è in grado di integrare intelligenza artificiale e cloud computing ottimizzando le campagne di marketing e fornendo insights decisionali avanzati. Questo permetterà ai partner V-Valley di offrire ai propri clienti soluzioni finalizzate a rendere più efficiente la strategia di marketing e realizzare campagne marketing più mirate.

V-Valley, grazie alla specializzazione della propria struttura e alla sua importante rete di partner, supporterà Audiencerate nella vendita e nella crescita dell’offerta Marketing Data Platform nelle aziende dell’Europa del Sud, con un focus particolare sull’Italia, assicurando una copertura capillare e un accesso diretto all’offerta.

Questo accordo strategico tra V-Valley e Audiencerate ha l’obiettivo di supportare le PMI nel processo di digitalizzazione e innovazione, facilitando l’accesso a tecnologie avanzate e contribuendo alla loro trasformazione digitale fornendo gli strumenti necessari per competere in un mercato sempre più basato sui dati.

Il team V-Valley e il team Audiencerate collaboreranno per offrire formazione e supporto tecnico ai partner assicurando una comprensione approfondita delle potenzialità della MDP ai clienti finali e delle sue applicazioni pratiche nel marketing data-driven.

Dichiarazioni

Marco Del Tongo, CEO di Audiencerate, ha dichiarato “Audiencerate è entusiasta di annunciare la collaborazione con V-Valley, un partner che condivide la visione dell’azienda in termini di innovazione e creazione di valore per i clienti. Grazie al supporto di V-Valley, la Marketing Data Platform di Audiencerate diventa ora accessibile a un pubblico sempre più ampio, semplificando l’adozione di soluzioni avanzate per la gestione dei dati e delle strategie di marketing. Questa partnership, insieme alle consolidate relazioni strategiche con Microsoft e Google e alla collaborazione con partner verticali, consente ad Audiencerate di consolidare il proprio ruolo di leader nel settore del marketing e dell’advertising, rafforzando la sua posizione non solo nell’Europa del Sud, ma a livello globale. Audiencerate è pronta a guidare la trasformazione digitale delle piccole e medie imprese, supportandole nel loro percorso verso un futuro sempre più orientato ai dati”.

Luca Casini, Country Manager di V-Valley in Italia, ha commentato: “Siamo soddisfatti di aver stretto questo nuovo accordo con Audiencerate grazie al quale siamo in grado di mettere a disposizione dei nostri partner clienti soluzioni all’avanguardia che permettono loro di cavalcare un trend dirompente come quello dell’Intelligenza Artificiale. Ci sono tutti i presupposti per creare una partnership solida e sinergica, con un impatto positivo sulla crescita e sull’innovazione del mercato delle PMI”.