Ootbi raggiunge il mercato italiano con V-Valley

V-Valley, azienda del Gruppo Esprinet specializzata nella distribuzione di Soluzioni Avanzate, annuncia di aver firmato un accordo di distribuzione con Object First, creatore di Ootbi (Out-of-the-Box-Immutability), l’appliance di storage di backup a prova di ransomware appositamente progettata per Veeam. Ootbi offre agli utenti Veeam uno storage di backup sicuro, semplice e potente, garantendo protezione contro la perdita di dati, contro i ransomware e altre minacce informatiche.

V-Valley è primo distributore in Italia di Ootbi

Attraverso questo accordo, V-Valley diventa il primo distributore in Italia ad offrire Ootbi. Questa partnership consente a Object First di rafforzare la propria presenza nel mercato italiano, sfruttando l’esperienza e l’ampia rete di partner di V-Valley. Insieme, le due aziende mirano a espandere la leadership di Object First nel mercato della protezione dei dati.

Grazie alla soluzione Ootbi di Object First, V-Valley supporterà i propri clienti offrendo soluzioni personalizzate per una protezione dei dati sicura, semplice e potente. Inoltre, grazie al vasto portafoglio di clienti operanti nel settore della gestione dei dati, V-Valley fornirà soluzioni ottimali, lavorando a stretto contatto con i partner per sviluppare e promuovere le migliori pratiche nella gestione e nel trattamento dei dati.

Dichiarazioni

“Siamo entusiasti di collaborare con V-Valley per portare Ootbi sul mercato italiano. Insieme, estenderemo l’ecosistema dei partner di Object First per offrire la massima sicurezza alle aziende in Italia. Si tratta di proteggere il loro asset più prezioso — i dati — senza compromettere facilità d’uso e prestazioni”, ha dichiarato Daniel Fried, Senior VP di EMEA presso Object First.

Luca Casini, Country Manager di V-Valley Italia, ha commentato: “Siamo orgogliosi di essere stati scelti da Object First come primi distributori di Ootbi in Italia. Grazie a questa partnership, saremo in grado di offrire ai nostri clienti soluzioni che garantiscono la funzionalità di immutabilità su storage a oggetti S3 sin dal primo backup. Questo rappresenta un ulteriore elemento della nostra capacità di fornire soluzioni di protezione dei dati complete e sicure”.