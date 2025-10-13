Vertiv vola a Dubai per il GITEX Global 2025

Vertiv, specialista globale nelle soluzioni per infrastrutture digitali critiche, presenterà il proprio portfolio avanzato di soluzioni pronte per l’AI al più grande evento tecnologico al mondo, il GITEX Global 2025.

Mentre il Medio Oriente si afferma come uno dei principali hub mondiali per l’innovazione nell’intelligenza artificiale, Vertiv contribuisce strategicamente a questa trasformazione con soluzioni appositamente progettate per supportare le esigenze di alimentazione e raffreddamento dei sistemi di calcolo ad alte prestazioni, accelerando l’evoluzione digitale in tutta la regione.

Il GITEX Global è un evento strategico per rafforzare la leadership digitale del Medio Oriente

Vertiv mostrerà come sta plasmando il futuro delle infrastrutture per l’AI dal 13 al 17 ottobre presso il Dubai World Trade Centre (Data Center Hall 3, Stand H3B50).

Il 14 ottobre, il CEO di Vertiv Giordano Albertazzi parteciperà, insieme ad altri leader del settore, al panel intitolato “AI Factories of the Future: From Hyperscale to the new ‘Unit of Computing’” sul palco principale dedicato all’AI.

La sessione esplorerà come l’evoluzione dell’intelligenza artificiale stia ridefinendo l’architettura dei data center e creando nuovi paradigmi per le infrastrutture di calcolo.

Karsten Winther, President di Vertiv per Europa, Medio Oriente e Africa, ha dichiarato: “GITEX rappresenta una piattaforma strategica per presentare le nostre ultime innovazioni e interagire con gli attori chiave del Medio Oriente, una regione sempre più riconosciuta come forza trainante nell’innovazione AI”.

MDS Systemm Integration Group con Vertiv allo stand del GITEX Global 2025

Vertiv vanta una partnership di lunga data con MDS System Integration Group (MDS SI Group), sponsor dell’evento e uno dei principali system integrator digitali della regione, con decenni di esperienza nella fornitura di soluzioni IT e infrastrutturali avanzate. MDS SI Group sarà presente allo stand insieme a Vertiv, e insieme potranno illustrare la loro esperienza nel supportare le imprese del Medio Oriente con capacità end-to-end per data center.

“Siamo particolarmente orgogliosi della nostra collaborazione con MDS SI Group, che è stata fondamentale nel permetterci di fornire soluzioni infrastrutturali critiche in tutto il Medio Oriente. Insieme, continuiamo a supportare le aziende con infrastrutture resilienti, flessibili e scalabili, che consentono loro di restare al passo con la trasformazione tecnologica,” ha aggiunto Karsten Winther.

Sami Abi Esber, President di MDS System Integration Group, ha commentato: “Da oltre quattro decenni, MDS SI Group e Vertiv lavorano fianco a fianco per fornire infrastrutture critiche e servizi completi di preparazione dei siti per data center nella regione, mantenendo una posizione di leadership indiscussa in questo mercato. Al GITEX, uniamo nuovamente le forze per dimostrare come la nostra partnership continui a supportare le imprese nella costruzione di basi resilienti e scalabili per la trasformazione guidata dall’AI, basata sulle tecnologie più recenti nel settore dei data center“.

Le tecnologie presenti all’evento

Allo stand Vertiv, Tassos Peppas, Regional Director per Medio Oriente, Turchia e Asia Centrale, e il team Vertiv saranno a disposizione per incontrare i visitatori, discutere le sfide dei clienti e presentare le nuove soluzioni. I visitatori potranno conoscere da vicino l’avanzata ingegneria alla base di Vertiv OneCore, la rivoluzionaria soluzione prefabbricata e scalabile dell’azienda che integra alimentazione, sistemi termici e infrastruttura IT in un unico sistema assemblato in fabbrica, progettato per implementazioni AI superiori a 5 MW. Lo stand ospiterà anche una dimostrazione del Vertiv CoolChip CDU600, un’unità di distribuzione del raffreddamento a liquido flessibile, progettata specificamente per supportare carichi ad alta densità con raffreddamento diretto al chip o con porte posteriori.

Inoltre, per l’elaborazione edge e i carichi IT tradizionali, i visitatori potranno esplorare Vertiv SmartCabinet ID, una soluzione completa di micro data center con protezione IP54 per prestazioni affidabili anche in ambienti difficili.