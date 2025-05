Zone Wireless 2: la cuffia Bluetooth certificata per Micosoft Teams

Sul mercato arriva un innovativo prodotto che trasforma notevolmente le esperienze lavorative. Logitech presenta la nuova cuffia con microfono Zone Wireless 2, certificata per Microsoft Teams e dotata di intelligenza artificiale per chiamate senza rumore in entrambe le direzioni. Identificata come NBT, Native Bluetooth, rappresenta un’evoluzione significativa nelle soluzioni audio per ambienti professionali.

Zone Wireless 2 NBT è progettata per garantire una connessione diretta e stabile senza i vincoli di dongle o ricevitori USB, assicurando un’esperienza di comunicazione efficiente e versatile. La certificazione NBT attesta la piena compatibilità con le principali piattaforme di collaborazione, come Microsoft Teams e Google Meet, offrendo prestazioni elevate e affidabilità costante. Un riconoscimento che conferma l’impegno verso l’innovazione tecnologica e la semplificazione delle infrastrutture IT aziendali. Questo modello è pensato per rispondere alle esigenze di chi partecipa frequentemente a videoconferenze, meeting virtuali e chiamate, offrendo un’esperienza audio di alta qualità in grado di adattarsi rapidamente alle dinamiche del lavoro moderno.

Connettività sicura e flessibile

Zone Wireless 2 è ora certificata per Microsoft Teams anche tramite connettività Bluetooth nativa, offrendo una connessione diretta, stabile e affidabile, senza la necessità di dongle USB. Questo consente di liberare le porte USB-C per altri utilizzi strategici. Compatibile con le principali piattaforme di collaborazione, tra cui Zoom, Google Meet e molte altre, garantisce un’esperienza fluida e professionale in qualsiasi contesto lavorativo.

Richiede Windows 11 e la nuova app Microsoft Teams.

Zone Wireless 2 è progettata per il business

Sviluppata per soddisfare le esigenze degli uffici moderni, Zone Wireless 2 è facilmente gestibile da remoto attraverso Logitech Sync, la piattaforma cloud che consente ai reparti IT di monitorare, aggiornare e ottimizzare l’utilizzo delle cuffie a livello organizzativo. In abbinamento con Logi Tune, gli utenti possono personalizzare le impostazioni audio, regolare l’equalizzazione e configurare le funzionalità di cancellazione attiva del rumore (ANC) in modo intuitivo direttamente dal proprio dispositivo.

Comunicazioni cristalline grazie all’intelligenza artificiale

Zone Wireless 2 integra tecnologie all’avanguardia per garantire una qualità di comunicazione eccellente. I quattro microfoni beamforming con cancellazione del rumore, un sistema avanzato di soppressione dei rumori basato su intelligenza artificiale e l’ANC ibrido consentono di isolare la voce dell’utente dai suoni circostanti, migliorando in modo significativo l’intelligibilità. L’audio stereo ad alta fedeltà assicura un’esperienza d’ascolto immersiva, sia per le comunicazioni vocali che per i momenti di concentrazione individuale.

Massima produttività e comfort per tutta la giornata

Con un’autonomia fino a 18 ore in conversazione e 40 ore in modalità di ascolto, Zone Wireless 2 accompagna l’utente per l’intera giornata lavorativa. La tecnologia Bluetooth multipoint consente di passare agevolmente da un dispositivo all’altro, mentre la portata wireless fino a 50 metri offre un’elevata libertà di movimento. Le funzionalità intelligenti, come il rilevamento automatico del posizionamento sulla testa e la riproduzione automatica, contribuiscono a un’esperienza d’uso fluida e naturale. I padiglioni in memory foam rivestiti in similpelle, insieme alla struttura in alluminio e acciaio, assicurano un perfetto equilibrio tra comfort, resistenza ed eleganza.

Prezzo e disponibilità delle cuffie Logitech Zone Wireless 2

Le cuffie con microfono Logitech Zone Wireless 2 sono disponibili in Italia a partire da 359 euro, a seconda della versione selezionata.