In nuovo vivo X300 Ultra sarà protagonista al MWC 2026

vivo ha annunciato la sua partecipazione al Mobile World Congress 2026 (MWC 2026). L’evento si terrà a Barcellona dal 2 al 5 marzo e sarà l’occasione per svelare in anteprima mondiale l’ultimo flagship di vivo, il nuovissimo X300 Ultra. Nella stessa sede, vivo presenterà la nuova proposition con cui guardare al futuro dell’innovazione mobile guidata dal concept “Where Vision Meets X300 Ultra”.

La partecipazione al MWC rappresenta per vivo un momento cruciale nella strategia di evoluzione del marchio come leader tecnologico mondiale e riflette l’impegno dell’azienda nell’espandere la sua presenza sui mercati internazionali, potenziando al contempo il suo portafoglio di prodotti premium.

Il cuore della partecipazione di vivo al MWC 2026 sarà l’anteprima internazionale del nuovo flagship vivo X300 Ultra, un primo sguardo esclusivo sulle innovazioni introdotte da vivo nel campo del design premium e dell’imaging mobile, condivisa con una ristretta rosa di esperti del settore.

X300 Ultra rappresenta il livello più alto raggiunto dall’azienda nel settore della fotografia e della videografia mobile, frutto di un investimento costante nell’ingegneria ottica, nella fotografia computazionale e nell’ottimizzazione a livello di sistema.

I partner invitati all’interno dello spazio vivo al MWC potranno scoprire il design dell’X300 Ultra, ispirato all’eredità professionale del brand nel campo dell’imaging. Inoltre, vivo presenterà un’ampia gamma di prodotti al MWC 2026, tra cui la serie X300 e la nuova serie V70, con “live demo” pensate per mostrare come le tecnologie avanzate in ambito imaging, intelligenza artificiale e performance di sistema si traducano in esperienze intuitive pensate per migliorare realmente la vita degli utenti.

Il Mobile World Congress di Barcellona è uno degli appuntamenti più attesi per il settore della tecnologia mobile e offre un palcoscenico unico per interagire con media internazionali, leader di settore, gli operatori e i partner.

La presenza di vivo al MWC 2026 sottolinea l’impegno dell’azienda nel mantenere un costante e proficuo confronto con l’ecosistema mobile internazionale e la sua volontà di porsi all’avanguardia nella competizione che si gioca nel segmento premium. Riunendo innovazione di prodotto, design raffinato e collaborazione ecosistemica, vivo mira a dimostrare come la tecnologia possa migliorare la percezione, l’espressione e la connessione nella vita quotidiana.