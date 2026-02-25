Axis partecipa a KEY – The Energy Transition Expo

Axis Communications, azienda specializzata nella sorveglianza video di rete, annuncia la propria partecipazione a KEY – The Energy Transition Expo, l’evento di riferimento dedicato a energia, transizione energetica e sostenibilità. Un punto di incontro strategico per aziende, utility, operatori di infrastrutture critiche, stakeholder istituzionali e innovatori impegnati nello sviluppo di un ecosistema energetico più efficiente, resiliente e digitale.

In uno scenario caratterizzato da una crescente attenzione verso la sicurezza delle infrastrutture critiche e dall’adeguamento alle normative europee, tra cui le Direttive NIS2 e CER, Axis si propone come abilitatore tecnologico a supporto della digitalizzazione anche del settore energetico.

I tre pilastri: security, safety e operational efficiency

Il ruolo di Axis a supporto del comparto energy si focalizza su tre pilastri fondamentali della CER:

Security (resilienza e sicurezza integrata): protezione degli asset fisici e digitali attraverso soluzioni video di rete e analisi intelligente in grado di prevenire, rilevare e gestire minacce in modo proattivo.

Safety (sicurezza fisica e protezione): tutela delle persone e degli ambienti di lavoro grazie a sistemi che supportano il monitoraggio continuo, la gestione delle emergenze e il rispetto delle procedure di sicurezza.

Operational Efficiency (efficienza e continuità operativa): digitalizzazione dei processi e ottimizzazione delle operation attraverso dati e insight generati da tecnologie video e analitiche, con benefici in termini di continuità operativa, manutenzione predittiva ed efficientamento energetico.

La tecnologia video di rete e l’analisi video evoluta diventano così strumenti abilitanti per l’innovazione: non solo sistemi di sorveglianza, ma veri e propri sensori intelligenti capaci di raccogliere dati strategici per migliorare le performance degli impianti e contribuire a obiettivi di sostenibilità e razionalizzazione dei consumi.

Axis nell’hub dell’innovazione nordica

Axis sarà presente con un proprio pod all’interno del padiglione Innovation Norway, uno spazio dedicato alle realtà tecnologiche scandinave accomunate da una forte vocazione tecnologica e orientate allo sviluppo di soluzioni avanzate per la trasformazione digitale. Una scelta che riflette il DNA dell’azienda e che sottolinea il posizionamento di Axis come promotore e facilitatore dell’innovazione digitale.

La partecipazione di Axis alla manifestazione sarà fortemente orientata al networking e agli incontri mirati con aziende, stakeholder e partner interessati ad approfondire progetti di digitalizzazione, compliance normativa e innovazione tecnologica nel settore energetico.

“La transizione energetica richiede infrastrutture sempre più resilienti, sicure e digitalizzate”, commenta Simone Biancardi, Key Account Manager end customer di Axis Communications. “La nostra presenza a KEY – The Energy Transition Expo conferma l’impegno di Axis nel supportare il settore energy come abilitatore tecnologico: attraverso soluzioni video e analytics intelligenti contribuiamo a rafforzare security e safety, ma anche a migliorare l’efficienza operativa e la sostenibilità degli impianti. Essere parte dell’hub dell’innovazione è per noi un’ulteriore occasione per promuovere un modello di collaborazione orientato al futuro e al servizio di un ecosistema energetico più sicuro e smart”.