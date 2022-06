Achab entra a far parte del gruppo Ebertlang

Il valore strategico di un distributore paneuropeo è da tempo chiarissimo sia ai due managing director di Ebertlang, Philip Weber e Marcus Zeidler, sia all’amministratore di Achab, Andrea Veca. Le sinergie e la condivisione di esperienze aumentano enormemente il respiro, la visione e gli spunti da proporre ai clienti, oltre naturalmente alla completezza dell’offerta.

All’inizio del loro mandato nella prima parte del 2021, Weber e Zeidler hanno dichiarato la loro intenzione di sviluppare tale valore e, nel corso dello stesso anno, hanno aperto una sede in Svizzera, a Pfäffikon, e acquisito il distributore tedesco 8Soft GmbH consolidando la loro presenza nell’area DACH (Germania, Austria e Svizzera).

Data l’unità di vedute di Weber, Zeidler e Veca, il passo successivo è venuto naturalmente. Weber e Veca lavorano insieme da quasi dieci anni ed è bastata una telefonata per capirsi al volo e decidere di intraprendere questo viaggio insieme.

“L’espansione paneuropea dell’azienda, anche al di fuori della regione DACH, è un aspetto chiave della nostra strategia di crescita. Con l’Italia stiamo raggiungendo un mercato che ha forti parallelismi con la regione DACH e ci consente di sfruttare appieno i nostri punti di forza”, spiega Philip Weber – CEO di Ebertlang. Punti di forza molto allineati a quelli di Achab, attore affermato e di successo nel panorama della distribuzione italiana da oltre 25 anni. Achab, come Ebertlang, si è posizionato molto presto e senza esitazione nel mondo MSP. Grazie a questa unione, i fornitori di servizi IT nel DACH e in Italia beneficeranno del know-how combinato dei team di Wetzlar, Milano e Pfäffikon (CH).

“Achab è il complemento perfetto al nostro gruppo di aziende” continua Weber. “Andrea Veca e il consolidato team di Achab non solo perseguono una strategia di offerta quasi identica a quella di Ebertlang, ma condividono con noi anche gli stessi standard di qualità, gli stessi valori e il nostro entusiasmo nel lavorare per il canale e per gli MSP. Insieme possiamo implementare in modo ancora più efficiente argomenti importanti, come l’automazione avanzata, la sicurezza e la gestione dei servizi cloud. In sintesi, sviluppare ulteriormente la nostra visione di un moderno distributore a valore aggiunto”.

Andrea Veca è entusiasta della fusione delle aziende: “Questa è l’occasione che aspettavo. Conosco e apprezzo Philip Weber e il team Ebertlang da molti anni. Unire le forze con loro ci consente di preservare i nostri valori mentre sviluppiamo ulteriormente le nostre competenze e sfruttiamo le sinergie di cui beneficeranno senz’altro i nostri clienti oltre a quelli di Germania, Austria e Svizzera. Non vediamo l’ora di cominciare fattivamente la collaborazione con i nostri nuovi colleghi”.

Marcus Zeidler spiega i prossimi passi: “Achab continuerà, per il momento, ad operare autonomamente con il proprio marchio. Il nostro obiettivo a lungo termine, tuttavia, è quello di sviluppare un gruppo VAD europeo sotto un ombrello aziendale comune, che lasci comunque alle singole aziende del gruppo la libertà sufficiente per continuare a rispondere individualmente alle esigenze specifiche dei mercati locali e ad esprimere il valore che i nostri partner apprezzano così tanto oggi”.