Acronis MSP Academy: raddoppiate le certificazioni in security

La formazione è alla base di tutto. Lo conferma anche Acronis, leader mondiale nella sicurezza informatica e protezione dei dati, che da oltre un decennio, investe nella formazione sui propri prodotti attraverso programmi di certificazione. Con l’obiettivo di offrire ai Managed Service Provider i più completi programmi formativi, sia in ambito tecnologico che di business, capaci di assicurare ai clienti la massima protezione informatica, Acronis ha avviato nel 2023 l’Acronis MSP Academy.

L’Acronis MSP Academy copre la gestione di tutte le attività per gli MSP, dalla A alla Z, e prevede un programma completo progettato per migliorare competenze e conoscenze in materia di cybersecurity. L’obiettivo è anche quello di potenziare il business degli MSP attraverso efficaci training e con iniziative di apprendimento strutturati al cui termine è possibile accedere a un esame per ricevere la certificazione MSP e il badge Credly, quale simbolo delle competenze acquisite.

Questo tipo di approccio è stato apprezzato in modo particolare dagli MSP italiani: il numero dei partner certificati negli ultimi due anni è infatti raddoppiato rispetto al biennio precedente. Solo nel 2024 l’incremento è stato pari al 24% portando a quattro cifre il numero totale delle certificazioni rilasciate.

Acronis MSP Academy: cresce la richiesta dei corsi in cybersecurity

Oltre ai corsi “Cloud Tech Fundamentals”, “Cloud Sales Fundamentals” e “Backup”, cresce costantemente la richiesta da parte degli MSP italiani di certificazioni in ambito cybersecurity: quasi il 50% dei corsi che sono stati erogati nel 2024 ha toccato quest’area.

I moduli di Acronis MSP Academy coprono numerosi argomenti, tra cui servizi gestiti, sicurezza informatica e marketing. All’inizio del 2024, il calendario dell’Academy MSP si è arricchito con nuovi moduli che coprono argomenti chiave per gli MSP come il monitoraggio del desktop da remoto, i servizi Microsoft 365, il disaster recovery, l’automazione e la promozione dei servizi MSP. La partecipazione a questi corsi consente di aumentare le competenze di vendita e i livelli di servizio offerti alle aziende-clienti, migliorando così il livello di fidelizzazione.

Formazione alla base del successo

I dati sulla partecipazione all’Academy e sui risultati raggiunti dagli MSP che hanno partecipato ai programmi dell’ Acronis MSP Academy confermano la stretta relazione fra la formazione e la creazione di valore dei service provider e dei rispettivi team.

Nel dettaglio:

I partner che hanno completato la formazione per la certificazione hanno registrato un aumento medio del 60% dei ricavi derivanti dalle vendite dei prodotti Acronis;

I partner con tre o più certificazioni Acronis hanno ottenuto più del doppio delle vendite rispetto ai partner con solo una o due certificazioni;

I partner certificati hanno registrato una riduzione media del 40% dei ticket di supporto per la risoluzione degli incidenti;

I partner formati attirano tre volte più velocemente nuovi clienti per gli Advanced Pack specializzati rispetto ai partner non addestrati.

In un mercato in costante evoluzione a livello tecnologico e normativo e dalle sfide sempre più urgenti come quello della cyber protection, l’accrescimento costante delle competenze si conferma pertanto per Acronis un driver strategico per la competitività dei propri partner e per la produttività delle rispettive attività.

Dichiarazioni

“La formazione è la chiave per affrontare con successo le sfide della cybersecurity”, ha confermato Maurizio Galvagno, IT Technical Manager di CompuGroup Medical. “Grazie all’Acronis MSP Academy e ai percorsi di formazione continua offerti gratuitamente da Acronis, il nostro team ha acquisito competenze avanzate in ambito di protezione dei dati, sicurezza endpoint, gestione delle minacce e recupero dei dati e ha approfondito le funzionalità delle soluzioni di Acronis. Questo ci consente di mantenere i tecnici costantemente aggiornati sulle ultime caratteristiche della piattaforma, rispondere con rapidità ed efficacia alle esigenze dei clienti, e offrire un valore aggiunto che ci distingue nel settore grazie a soluzioni sempre più sicure ed efficienti per proteggere i dati e prevenire gli attacchi informatici”.