Arrow Electronics commercializzerà i prodotti a marchio Motorola Solutions

Arrow Electronics, fornitore globale di tecnologia, ha firmato un accordo di distribuzione a livello EMEA con Motorola Solutions, ampliando il portfolio in ambito security di Arrow e consolidando la propria offerta nei settori della sicurezza fisica, della cybersecurity e dei servizi intelligenti basati sul cloud.

In base all’accordo, Arrow distribuirà le tecnologie di videosorveglianza e controllo degli accessi di Motorola Solutions, fornite tramite la filiale Avigilon. Il portfolio comprende telecamere avanzate per la videosorveglianza e piattaforme di gestione video ibride e cloud-based alimentate dall’AI, progettate per supportare la sicurezza moderna, la resilienza operativa e le architetture IT aziendali.

La collaborazione riflette la rapida evoluzione della sicurezza fisica: da semplice sistema di sorveglianza tradizionale a piattaforma intelligente e software-driven, integrata negli ambienti IT e di cybersecurity aziendali. Integrando le tecnologie video e di controllo accessi all’interno di framework più ampi di cybersecurity, le organizzazioni possono ottenere maggiore visibilità, una validazione più rapida degli incidenti e un migliore allineamento tra sicurezza fisica e digitale.

“Questo accordo con Motorola Solutions rappresenta un passo strategico per Arrow – ha dichiarato Mike Worby, head of strategic alliances di Arrow Enterprise Computing Solutions in EMEA –. Attraverso Avigilon, Motorola Solutions offre un portfolio avanzato che porta la sicurezza fisica oltre il semplice monitoraggio passivo, trasformandola in piattaforme intelligenti abilitate dall’AI, integrate in modo naturale con le architetture IT e di cybersecurity aziendali. Con l’ingresso di Motorola Solutions nel nostro ecosistema, Arrow può rispondere alla crescente domanda dei clienti di capacità integrate di sicurezza fisica e digitale.”

Le tecnologie di videosorveglianza e controllo degli accessi di Motorola Solutions vengono sempre più implementate come parte di strategie più ampie di cybersecurity, cloud e operational technology. Telecamere e sistemi di accesso non sono più strumenti standalone, ma fonti intelligenti di dati capaci di generare insight operativi, supportare la compliance e potenziare la risposta agli incidenti in diversi settori industriali.

Attraverso questo accordo, Arrow supporterà i partner di canale con attività di abilitazione tecnica, progettazione di soluzioni e competenze go-to-market, aiutandoli a sviluppare nuovi use cases in cui convergono sicurezza fisica, cybersecurity e servizi cloud.

L’accordo copre Austria, Belgio, Svizzera, Liechtenstein, Germania, Danimarca, Isole Faroe, Groenlandia, Islanda, Spagna, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Cipro, Grecia, Malta, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Svezia e Regno Unito.