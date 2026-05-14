V-Valley porta in Italia le soluzioni AIDC di Meferi

V-Valley, società del Gruppo Esprinet focalizzata nella distribuzione di Advanced Solutions, annuncia di aver siglato una partnership con Meferi, produttore attivo in Asia nel settore AIDC (Automatic Identification and Data Capture).

Fondata nel 2010 e con sede principale a Chengdu, in Cina, Meferi ha intrapreso un percorso di evoluzione: da produttore OEM per altri marchi, l’azienda ha sviluppato negli ultimi anni una propria linea di prodotti progettati per rispondere alle esigenze di specifici settori, tra cui trasporti, logistica, retail, manufacturing e healthcare. L’offerta comprende computer portatili, lettori di codici a barre, stampanti di etichette, tablet industriali e accessori, oltre a soluzioni software proprietarie come sistemi MDM e la piattaforma MeMobilityDesk, progettata per trasformare i dispositivi mobili in vere e proprie workstation, eliminando la necessità dei PC tradizionali.

Questa partnership consentirà a Meferi di espandere rapidamente la propria presenza sul mercato italiano, acquisendo quote significative grazie a un portafoglio completo di soluzioni affidabili, performanti e caratterizzate da un eccellente rapporto qualità-prezzo, potendo contare sull’attività svolta da account ed inside V-Valley e sull’ampia numerica clienti offerta dal Gruppo Esprinet.

V-Valley, grazie a questa collaborazione, amplia il proprio portafoglio, inserendo soluzioni innovative che consentiranno di aumentare la gamma di prodotti messi a disposizione dei clienti, rispondendo in modo ancora più efficace alle esigenze richieste dal mercato.

Olivier Faugere, Senior Vice President di Meferi International, ha dichiarato: “Ringraziamo V-Valley per. la stima e la fiducia dimostrate nei confronti di Meferi International. Questa collaborazione conferma il crescente interesse verso Meferi come nuovo player internazionale nei mercati premium AIDC europei e asiatici. In un contesto sempre più competitivo, l’obiettivo di Meferi è quello di affidarsi a un unico partner italiano con il ruolo di distributore, capace di supportare e alimentare la domanda dei numerosi clienti e rivenditori che hanno conosciuto il brand Meferi attraverso fiere specializzate di riferimento come NRF ed EuroShop. Con queste premesse, siamo pronti a sostenere V-Valley e a condividere un percorso di crescita ambizioso, con l’obiettivo di portare Meferi a diventare il secondo brand nel mercato europeo entro il 2035.”

Silvia Restelli, Head of Marketing & Solutions Sales di V-Valley, ha commentato: “L’ingresso di Meferi nel portfolio V-Valley rafforza in modo concreto la nostra proposta Auto ID: un’offerta completa, competitiva e pronta per i progetti più sfidanti tra cui logistica, retail e industria. È un passo che ci permette di differenziare ulteriormente la value proposition al canale, mettendo a disposizione dei partner una linea di soluzioni AIDC (Automatic Identification and Data Capture) affidabili e scalabili. Il valore della proposta si completa con la specializzazione di V-Valley e con servizi dedicati al canale, che supportano i partner lungo

l’intero ciclo di progetto”.