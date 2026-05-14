BTicino ottiene la Certificazione per la Parità di Genere UNI/PdR 125:2022

BTicino, capofila del Gruppo Legrand in Italia,ha ottenuto la Certificazione per la Parità di Genere secondo la prassi UNI/PdR 125:2022, un riconoscimento che attesta il percorso strutturato dell’azienda nella promozione di un ambiente di lavoro equo, inclusivo e rispettoso delle diversità.

L’insieme di politiche aziendali, processi e iniziative confermano un approccio integrato alla parità di genere e all’introduzione di buone pratiche di diversità e inclusione, che non si limitano al rispetto normativo ma si traducono in una strategia aziendale strutturata costruita nel tempo. BTicino prosegue così verso un modello di sviluppo sostenibile, nel quale l’equità di genere rappresenta un elemento strategico per affrontare le sfide future.

La certificazione, rilasciata dall’ente certificatore Bureau Veritas, ha valutato le performance aziendali attraverso KPI relativi a sei aree chiave: cultura e strategia, governance, processi HR, opportunità di crescita, equità salariale e tutela della genitorialità. Il processo di audit ha inoltre previsto il coinvolgimento diretto di numerose collaboratrici e collaboratori dell’azienda, selezionati a campione, per interviste dirette condotte dall’ente certificatore, a conferma di un approccio partecipativo e trasparente.

“Il conseguimento della Certificazione per la Parità di Genere rappresenta per noi non un punto di arrivo, ma una tappa significativa di un percorso più ampio e strutturato”, dichiara il Direttore Risorse Umane di BTicino, Lucio Tubaro. “In BTicino lavoriamo da tempo per costruire un ambiente di lavoro realmente inclusivo, in cui ogni persona possa esprimere il proprio potenziale, indipendentemente dal genere o dalla fase della vita che sta attraversando. Le iniziative sviluppate sul fronte del work-life balance, del sostegno alla genitorialità e della tutela delle fragilità testimoniano un impegno concreto e quotidiano. Continueremo a investire in cultura, formazione e strumenti organizzativi che rendano la parità di genere un elemento distintivo del nostro modello aziendale”.

Negli ultimi anni BTicino ha registrato un progressivo rafforzamento della presenza femminile anche in ruoli tecnici e manageriali, grazie anche ad una crescente attenzione alla valorizzazione dei talenti senza distinzione di genere.

Un impegno concreto a sostegno del work-life balance

Il risultato della certificazione si inserisce in un percorso pluriennale che vede BTicino impegnata nel rafforzamento del work-life balance attraverso misure concrete e consolidate nel tempo.

L’accordo integrativo aziendale ha introdotto strumenti che hanno reso più flessibile la gestione della vita lavorativa, anche in contesti produttivi dove tradizionalmente gli orari risultano più rigidi.

Tra le principali pratiche aziendali introdotte, nel corso degli anni, figurano:

Flessibilità oraria crescente, con strumenti adottati per tutta la popolazione aziendale in base alle opportunità dell’area di inserimento;

Smart working , per le aree non direttamente collegate alla produzione

Sistema di recupero ore e permessi aggiuntivi , che consente una gestione più flessibile del tempo di lavoro;

Agevolazioni per le persone prossime all’uscita per pensionamento, attraverso una pianificazione condivisa dell’utilizzo di ferie e permessi, per accompagnare il dipendente all’uscita in modo graduale.

Sostegno alla genitorialità, cura e fragilità

Particolare attenzione è dedicata al sostegno delle persone nei momenti di maggiore fragilità personale e familiare. BTicino prevede misure integrative rispetto a quanto riportato dal contratto collettivo nazionale, tra cui:

Permessi aggiuntivi a quelli previsti dalla Legge per l’assistenza ai bambini malati;

Permessi per la cura di familiari anziani o coniuge , a supporto delle responsabilità di caregiver, per la popolazione aziendale con orario rigido;

Tutela rafforzata per le donne vittime di violenza , con un periodo di congedo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dalla normativa, garantendo la conservazione del posto di lavoro e un percorso di reinserimento graduale;

Estensione del periodo di comporto per malattia, a tutela delle persone che affrontano patologie di lungo periodo.

Diffusione di una cultura inclusiva e formazione

Un ulteriore pilastro del percorso che ha permesso a BTicino di ottenere la Certificazione per la Parità di Genere riguarda la formazione e la diffusione di una cultura aziendale basata sulla tolleranza zero verso ogni forma di violenza, sviluppando anche un piano di prevenzione e sensibilizzazione dedicato alla promozione di ambienti di lavoro sicuri e rispettosi.

La formazione coinvolge l’intera popolazione aziendale e rappresenta un elemento centrale nella costruzione di consapevolezza sui temi della parità di genere e del contrasto alla violenza.

A supporto di queste tematiche opera anche il network aziendale “Lei@ BTicino”, un gruppo organizzato di collaboratrici e collaboratori dell’azienda che promuove iniziative di sensibilizzazione, confronto e diffusione della cultura inclusiva in supporto alla Direzione Aziendale. Tra le attività più significative si segnalano webinar, testimonianze di personalità esterne e momenti di confronto con professioniste laureate in discipline STEM, oltre a incontri e progetti realizzati in collaborazione con università e istituzioni, Queste iniziative hanno l’obiettivo di valorizzare i percorsi femminili nelle discipline tecnico-scientifiche e stimolare una maggiore consapevolezza sulle opportunità professionali.