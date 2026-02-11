Arrow Electronics è “Distributore dell’Anno 2025” di Check Point Software

Arrow Electronics, fornitore globale di tecnologia, ha ricevuto il premio di Distributore dell’Anno 2025 da Check Point Software nel corso dei Check Point Software EMEA Partner Awards 2025, che si sono svolti a Vienna. Il riconoscimento evidenzia la leadership di Arrow nel fornire risultati di sicurezza informatica basati sull’intelligenza artificiale, con un approccio orientato alla prevenzione, in una delle regioni cyber più dinamicamente in evoluzione e maggiormente prese di mira dagli hacker di tutto il mondo.

Il riconoscimento è stato assegnato ad Arrow per aver conseguito risultati eccezionali in termini di volumi e affidabilità come principale distributore di Check Point nell’area EMEA. Gli investimenti in ArrowSphere Cloud hanno ampliato la portata, semplificando i modelli di consumo e creando nuove opportunità per i partner di canale.

ArrowSphere Cloud è la piattaforma di gestione cloud pluripremiata di Arrow, sviluppata per supportare la progettazione, l’erogazione e la supervisione dei servizi cloud. La piattaforma consente ai partner di canale di accedere a un portfolio selezionato di tecnologie dei principali vendor, di creare soluzioni multi-vendor e convertirle in pacchetti pronti per il deployment grazie al provisioning automatizzato.

Il premio riflette le prestazioni straordinarie di Arrow in una regione che continua a registrare alcuni dei più alti tassi di crescita al mondo di sofisticati attacchi informatici, tra cui minacce abilitate dall’AI, picchi di phishing e la crescita del ransomware. I partner di canale in EMEA hanno ricoperto un ruolo fondamentale nell’aiutare i clienti ad adottare le architetture di sicurezza di Check Point basate sull’AI, orientate alla prevenzione e completamente consolidate, consentendo una migliore resilienza in ambienti cloud, di rete e ibridi.

Nick Bannister, presidente Enterprise Computing Solutions EMEA di Arrow, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di ricevere questo premio da Check Point. Arrow si è concentrata sull’aiutare i partner di canale a soddisfare la domanda in tutta la regione EMEA, semplificando al contempo il modo in cui la sicurezza informatica viene utilizzata attraverso modelli basati su cloud e marketplace. Il riconoscimento riflette la coerenza delle nostre azioni a livello regionale e il nostro impegno nel fornire ai partner di canale gli strumenti, i programmi e i canali di commercializzazione necessari per avere successo”.

Martin Rutterford, responsabile ad interim delle vendite ai partner EMEA di Check Point e responsabile dei canali di distribuzione per il Regno Unito e l’Irlanda, ha sottolineato: “La divisione Enterprise Computing Solutions di Arrow svolge un ruolo fondamentale nel potenziare la resilienza informatica in tutta EMEA. Poiché la regione sta affrontando una rapida crescita digitale e alcune delle minacce cyber più aggressive in assoluto, la loro capacità di fornire ai partner di canale le soluzioni, le competenze e gli strumenti adeguati continua a valorizzare l’intero ecosistema di canale. L’impegno di Arrow nel promuovere il successo dei partner e l’eccellenza nella cybersecurity definisce lo standard di riferimento per la distribuzione in tutta la regione”.