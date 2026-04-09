Lockerstor 24R Pro Gen2: novità da ASUSTOR

ASUSTOR, produttore di soluzioni storage fondato nel 2011 con un investimento diretto di ASUSTek Computer, ha reso disponibile il nuovo Lockerstor 24R Pro Gen2, il modello più potente e capiente della serie di NAS rackmount Lockerstor R Pro Gen2.

L’introduzione del Lockerstor 24R Pro Gen2 completa la linea rackmount di fascia alta, creando un ecosistema di archiviazione scalabile insieme alle versioni da 12 e 16 bay già sul mercato. Qualora la capacità nativa non fosse sufficiente, l’unità può essere espansa tramite il modulo Xpanstor 12R, consentendo di aumentare del 50% gli alloggiamenti per dischi, superando così una capacità complessiva di oltre un petabyte.

Per massimizzare le prestazioni di archiviazione, la serie Lockerstor R Pro Gen2 supporta ora le configurazioni RAID 50 e RAID 60, consentendo di assicurare un eccellente livello di protezione anche a moli di dati particolarmente imponenti. Queste architetture, infatti, ottimizzano l’accesso su larga scala, offrendo un supporto solido agli ambienti enterprise caratterizzati da carichi di lavoro intensivi e con numerosi utenti simultanei.

ASUSTOR si distingue inoltre per le sue soluzioni PQC Ready, progettate per offrire alle imprese una protezione dei dati a lungo termine, neutralizzando i rischi derivanti dai futuri attacchi basati su calcolo quantistico.

Grazie alla combinazione di doppi alimentatori ridondanti ad alta efficienza 80 PLUS Platinum, inoltre, la serie Lockerstor R Pro Gen2 assicura un funzionamento continuo e stabile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, riducendo al minimo i rischi di interruzione delle attività operative.

L’eccellenza nelle prestazioni di calcolo, unita alla scalabilità e alla proverbiale affidabilità, rende le proposte della serie ASUSTOR Lockerstor R Pro Gen2 la scelta d’elezione per i datacenter enterprise, garantendo un vantaggio competitivo concreto e standard di sicurezza dai quali oggi non è più possibile prescindere.

Principali caratteristiche tecniche Serie Lockerstor R Pro Gen2

• Processore: AMD Ryzen™ 7 Pro 7745 Octa-Core – fino a 5,3 GHz

• Memoria: 16 GB DDR5-4800 ECC RAM – espandibile fino a 192 GB

• Alloggiamenti per dischi: 12 / 16 / 24 bay da 3,5”

• Supporto M.2: 1 slot M.2 PCIe Gen 5 SSD

• Rete: doppia 10GbE / doppia Gigabit Ethernet

• Prestazioni 10GbE: lettura/scrittura sequenziale fino a 2309 MB/s / 1886 MB/s (SMB Multichannel RAID 5)

• Prestazioni Gigabit: lettura/scrittura sequenziale fino a 236 MB/s / 235 MB/s (SMB Multichannel RAID 5), supporto Wake on LAN

• I/O esterne: 4 porte USB 5 Gbps

• Alimentazione: doppi alimentatori ridondanti 80 PLUS Platinum da 550 W

• Capacità massima*: Lockerstor 12R Pro Gen2 – 384 TB / Lockerstor 16R Pro Gen2 – 512 TB / Lockerstor 24R Pro Gen2 – 768 TB

• Supporto dischi hot-swap e crittografia hardware

• Supporto RAID: RAID 0/1/5/6/10/50/60, Single, JBOD

• Supporto alla migrazione di sistema semplificata

• Supporto MyArchive per backup a freddo e snapshot Btrfs

*Con dischi da 32 TB