BTicino Sicuri e Connessi: casa sempre connessa e massimi livelli di protezione dati

BTicino e Fastweb + Vodafone lanciano BTicino Sicuri e Connessi, un sistema che garantisce di vivere l’esperienza di una casa sempre connessa grazie allo sviluppo di un’infrastruttura pensata per mantenere attivi tutti i dispositivi domestici.

Dalle videocamere ai termostati fino ai sistemi antifurto, ogni dispositivo dialoga con una rete dedicata e affidabile, sulla rete mobile 5G di Fastweb + Vodafone, la più premiata d’Italia, per un’esperienza stabile e performante.

“La collaborazione con un partner così prestigioso come Fastweb + Vodafone, non può che renderci molto orgogliosi. BTicino guarda al futuro della casa connessa per essere sempre propulsore di innovazione, per fare sempre un passo in più. BTicino Sicuri e Connessi rappresenta quell’ulteriore passo avanti, in cui all’affidabilità della connessione si affianca il potenziamento della sicurezza. Oggi parlare di smart home significa mettere al centro del dibattito soluzioni per la protezione dei dati e con Fastweb + Vodafone, siamo voluti partire proprio da questo”, commenta Diego Gianetti, Direttore Commerciale BTicino.

“La connettività rappresenta l’elemento abilitante per lo sviluppo dell’ecosistema smart home” – afferma Augusto Di Genova, Chief B2B Officer di Fastweb + Vodafone – “Una rete affidabile e performante consente ai dispositivi intelligenti di operare in modo integrato, sicuro e continuo, favorendo una gestione più efficiente degli ambienti domestici. La collaborazione con BTicino, ci consente di mettere in campo la nostra tecnologia per implementare soluzioni avanzate, in grado di sostenere l’innovazione e di offrire servizi digitali stabili, efficienti ed orientati al futuro”.

La connettività del sistema è progettata per funzionare sempre al massimo delle prestazioni con la rete 5G di Fastweb + Vodafone. La tecnologia impiegata ottimizza automaticamente il segnale, garantendo continuità di servizio, il cliente infatti non deve preoccuparsi di nulla in quanto il sistema riesce in automatico a sfruttare il miglior segnale che le infrastrutture di rete offrono nella zona di installazione, rendendo la connettività più stabile e performante e assicurando un funzionamento costante.

Gestione centralizzata e monitoraggio remoto con BTicino Sicuri e Connessi

BTicino Sicuri e Connessi non richiede alcuna modalità complessa di configurazioni. Il router è fornito preconfigurato e viene costantemente aggiornato in modo automatico e BTicino è l’unico interlocutore tecnico per l’intera rete domestica intelligente. Un tecnico BTicino specializzato nel configurare l’app Home + Control adatta interfaccia e funzioni alle esigenze reali espresse e si occupa della connettività dedicata, del monitoraggio continuo e dell’assistenza, garantendo così un controllo costante dello stato dell’impianto, anche da remoto.