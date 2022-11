Cambium Networks lancia quattro nuovi Access Point Wi-Fi 6/6E

Cambium Networks, fornitore globale di soluzioni di rete, annuncia quattro nuovi access point (AP) per interni ed esterni alimentati da Qualcomm Networking Pro Series e da altre piattaforme Qualcomm Wi-Fi 6 e 6E, che ampliano ulteriormente il portafoglio di soluzioni di rete aziendali di Cambium Networks. I nuovi AP Wi-Fi consentono alle aziende di offrire in modo efficiente l’esperienza utente di alto livello che ci si aspetta oggi, garantendo allo stesso tempo il miglior Total Cost of Qwnership (TCO) della categoria.



Progettati per essere utilizzati in un’ampia gamma di settori, tra cui hospitality, istruzione e sanità, i nuovi AP sfruttano la più recente tecnologia Wi-Fi integrata per ottenere una potente combinazione di prestazioni ottimali e convenienza. Gli AP sono facili da installare grazie alle diverse opzioni di montaggio a soffitto, a parete e desktop, in ambienti interni ed esterni. Il provisioning automatico e le policy di rete sono gestiti con cnMaestro X, che offre un’unica console per gestire una rete Cambium di soluzioni wireless e cablate end-to-end.



“In combinazione con la piattaforma Cambium ONE Network, questi nuovi AP rappresentano un altro modo in cui rendiamo più facile per le aziende assicurare ai propri utenti esperienze di navigazione eccezionali”, ha dichiarato Atul Bhatnagar, Presidente e CEO di Cambium Networks. “Offriamo alle organizzazioni e agli MSP una gestione IT che unifica Wi-Fi, switching, sicurezza di rete, SD-WAN e infrastruttura wireless, il tutto fornito e gestito centralmente nel cloud con cnMaestro X attraverso un’unica piattaforma di servizi di rete”.



“Le piattaforme scalabili Wi-Fi 6 e 6E di Qualcomm Technologies sono ideali per prodotti di connettività stabili, resilienti e ad alte prestazioni, come gli ultimi access point di Cambium Networks”, ha dichiarato Ganesh Swaminathan, Vicepresident, product management, di Qualcomm Technologies. “La nostra collaborazione dimostra come piattaforme per la connettività di qualità superiore, abbinate a innovazioni come ONE Network di Cambium, possano offrire risultati davvero rivoluzionari ai clienti aziendali e alle imprese”.



Le nuove soluzioni hardware e software Wi-Fi 6 comprendono:



– XV2-22H AP Wi-Fi 6 2×2 da parete e da scrivania per interni che offre una larghezza di banda di 2,97 Gbps e switch integrato. Ideale per applicazioni nei settori dell’hospitality, unità abitative, istruzione e piccole e medie imprese.





– XV2-21X AP 2×2 Wi-Fi 6 per interni, con montaggio a soffitto che offre una larghezza di banda di 2,97 Gbps totali. Ideale per applicazioni hospitality, unità abitative e piccole/medie imprese.

– XV2-23T AP 2×2 Wi-Fi 6 per esterni, con antenne interne a lunga portata. Ideale per applicazioni di hospitality, istruzione, municipalità, trasporti e logistica.





– XE3-4TN AP esterno 4×4/2×2 Tri-Band Wi-Fi 6/6E. Pronto per i 6GHz con radio 5/6GHz software defined. Ideale per applicazioni ad alte prestazioni nel campo dell’istruzione, dei locali pubblici e della produzione.