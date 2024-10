EMEA PartnerOne Awards: SentinelOne premia i suoi partner

SentinelOne, leader a livello globale nella cybersecurity basata sull’intelligenza artificiale, ha proclamato i vincitori dell’edizione 2024 degli EMEA PartnerOne Awards, che premiano i contributi eccezionali all’innovazione nelle soluzioni di sicurezza forniti dai partner in Europa, Medio Oriente e Africa. I premi sono stati consegnati durante la conferenza annuale PartnerOne dell’azienda, dove oltre 200 partner strategici della regione si sono riuniti per sottolineare il successo che stanno riscuotendo nel settore della sicurezza enterprise in partnership con SentinelOne.

“SentinelOne conta su un forte ecosistema di partner che condividono la nostra missione di rendere sicuro il mondo con soluzioni all’avanguardia che mirano a proteggerci da ogni attacco, ogni secondo di ogni giorno, e siamo orgogliosi di celebrare i loro risultati”, ha dichiarato Brian Lanigan, Senior Vice President e Head of Global Partner Ecosystem di SentinelOne. “I partner svolgono un ruolo cruciale nell’aiutarci a districarci in un contesto sempre più complesso di minacce informatiche. La combinazione tra le soluzioni di SentinelOne e l’esperienza dei nostri partner nell’implementazione di tali soluzioni è molto efficace e fornisce valore ai clienti, alimentando il successo collettivo”.

I vincitori dei PartnerOne Awards EMEA del 2024

2024 EMEA Distributor Of The Year – Exclusive Networks UKI

2024 EMEA Champion Award – Mark Sobol (SVA)

2024 Momentum Award – Sorint Sec

2024 Technical Star Award – Adeo

2024 Rising Star Award – LogSearch

2024 EMEA MSSP Partner of the Year – UMB AG

2024 IR Partner of the Year – Cirosec

2024 EMEA Partner of the Year – Softcat

Alcune dichiarazioni

“Insieme a SentinelOne, ci impegniamo a salvaguardare le risorse digitali dei clienti e a garantire la loro continuità operativa in un contesto di minacce sempre più articolato, e siamo felici di essere stati premiati per il nostro impegno”, ha dichiarato Gerard Luechinger, Head of Cyber Security di UMB AG, vincitore del premio MSSP Partner of the Year 2024 EMEA.

“Non ho mai ricevuto un premio simile prima d’ora. Sono incredibilmente soddisfatto di accettarlo a nome del team Cybersecurity di SVA che lavora ogni giorno per garantire il nostro successo e quello dei clienti”, ha affermato Marc Sobol, Head of BU Cybersecurity di SVA, vincitore del 2024 EMEA Champion Award.

“Siamo molto felici di aver vinto questo premio. Sottolinea l’importanza del nostro contributo nella gestione e nella risposta agli incidenti”, ha commentato Stefan Strobel, CEO di Cirosec, vincitore del premio 2024 IR Partner of the Year. “È anche un ottimo incentivo per ulteriori investimenti nella nostra partnership con SentinelOne”.