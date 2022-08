Fotografare con iPhone: i suggerimenti per ottenere il meglio

Fino a qualche anno fa, gli appassionati di fotografia sarebbero inorriditi al solo pensiero di utilizzare un iPhone, o comunque uno smartphone, per scattare. Oggi invece si può dire che iPhone si sia trasformato praticamente in uno standard per quanto riguarda la fotografia digitale, e non pochi, anche professionisti, lo utilizzano spesso sia come fotocamera alternativa, sia come dispositivo da portare sempre con sé per ogni eventualità.

In realtà, per quanto un professionista o un estimatore della fotografia di alto livello abbia la necessità di essere attrezzato con una fotocamera tradizionale, conoscere i trucchi per scattare bene con iPhone può essere spesso un vantaggio.

La fotocamera di iPhone è uno strumento versatile, potente e immediato, perfetto per realizzare istantanee, test e prove prima di realizzare un servizio e per mostrare a qualcuno oggetti, opere d’arte, immobili e così via.

Per chi desidera dotarsi di uno smartphone economico, da utilizzare appunto per effettuare scatti veloci in qualsiasi momento, un’ottima scelta è quella di acquistare un iPhone 12 ricondizionato, ovvero un dispositivo usato e rimesso a nuovo con una procedura specifica da parte di un tecnico specializzato. Al presente il mercato del ricondizionato ha raggiunto livelli elevati, addirittura si sta sviluppando molto più rapidamente di quanto crescano le vendite dei dispositivi nuovi, in quanto consente di trovare anche i modelli non più in produzione e di risparmiare notevolmente.

Inoltre, acquistare uno smartphone usato significa anche sostenere l’ambiente naturale e seguire uno stile di comportamento sostenibile.

Scattare splendide foto con un iPhone

Per ottenere scatti eccellenti anche con un iPhone, è importate gestire adeguatamente la luce. I modelli di ultima generazione sono in grado di ottimizzare la luminosità naturale e di garantire il massimo risultato, inoltre sono dotati di diversi obiettivi che consentono inquadrature suggestive.

È comunque importante tenere presente che in un dispositivo portatile di questo tipo, non è solo l’obiettivo a lavorare per realizzare foto fantastiche, ma anche il software, che consente di acquisire luce e colore perfettamente calibrati. Oltre a ciò, un iPhone consente di personalizzare le foto con lo stile preferito: tonalità più calde o più fredde, saturazione forte o moderata, bianco e nero, HDR e così via.

Ovviamente esistono molte applicazioni per realizzare fotografie singolari e perfette, tuttavia anche con la semplice app nativa del dispositivo è possibile ottenere risultati eccellenti. Non è neanche necessario dotarsi di uno smartphone di ultima generazione: già da iPhone 8 e iPhone X i risultati ottenibili con la fotocamera sono notevoli.

