Gadget personalizzati: rendi il tuo evento memorabile

Quando si parla di “gadget” si tende a banalizzare la loro efficacia perchè si pensa a qualcosa di poco utile o scarsamente rilevante, ma.. soffermiamoci solo un attimo in più e guardiamoci intorno. Guardiamo la nostra scrivania ad esempio. Siamo circondati da prodotti brandizzati e a volte non ce ne rendiamo nemmeno conto.

Ma quando e perchè nasce il primo gadget? Il primo gadget risale al 1886 quando la Francia dona agli Stati Uniti la celebre Statua della Libertà. Contestualmente vengono prodotte anche raffigurazioni in miniatura della Statua da distribuire come souvenir durante l’inaugurazione, ben presto tutti gli abitanti della grande mela ne vollero una da esibire nelle proprie case, divenne una vera e propria moda.

Da quel momento, quella del gadget, è diventata una vera e propria industria e uno strumento di pubblicità che non ha mai visto crisi: applicare il logo della propria azienda, del proprio evento o della propria attività su un oggetto promozionale è risultato vincente ed utilizzato in ogni strategia di marketing e diffusione di un brand.

Gadget personalizzati: perchè fidelizzano

Ormai è impossibile pensare ad un evento senza considerare anche la produzione di gadget personalizzati da distribuire gratuitamente o da mettere in vendita per creare un merchandising brandizzato. La scelta è davvero ampia, si possono trovare una moltitudine di articoli da personalizzare ma optare per un gadget piuttosto che un altro, non è così semplice. Per far sì che il gadget aziendale funzioni, occorre che la scelta sia ponderata perchè le PMI solitamente lo utilizzano nella propria strategia per fidelizzare il cliente, ecco perchè potresti rivolgerti a e-commerce online specializzati nel promozionale che possono consigliarti quello migliore.

Se pensiamo ai gadget personalizzati quelli che subito ci vengono in mente sono le penne, le shopper, i block notes o le tazze: tutti ne abbiamo almeno uno che utilizziamo regolarmente.

Ci ricordiamo chi ce lo ha donato e in quale occasione, la sensazione positiva che si genera è incredibile: ecco perchè un gadget non è solo un oggetto, va ben oltre il suo utilizzo perchè è un vero e proprio gesto, un pensiero, un’accortezza che l’azienda riserva ai propri clienti o a potenziali tali. E’ un budget riservato all’interno delle strategie di marketing aziendale, nulla è lasciato al caso perchè è ormai assodato che la promozione gioca un ruolo fondamentale nella costruzione di un marchio di successo. La pubblicità tramite oggetto risulta una delle forme più efficaci: siamo continuamente bombardati da comunicazioni ( sia tramite la tv sia tramite social ) ma riusciamo a skipparle facilmente; questi articoli invece durano nel tempo e risultano una forma di pubblicità poco invadente e molto apprezzata, a che non piace ricevere un regalo?

Con i gadget personalizzati puoi:

Farti pubblicità

Veicolare un messaggio

Migliorare la brand reputation cioè l’immagine aziendale

Aumentare il senso di appartenenza e fidelizzare il cliente

Aumentare il prestigio del tuo brand

Gadget personalizzati per un evento: come sceglierli?

Dalla definizione di wikipedia : “Un gadget è un oggetto funzionale, solitamente apprezzato. Data la natura prettamente pubblicitaria del prodotto, esso è strutturato in modo da attrarre l’attenzione per il suo aspetto bizzarro, colorato e simpatico. I gadget tendono ad essere più insoliti o abilmente disegnati rispetto agli oggetti di uso comune.” Anche da questa definizione capiamo che non può esserci un evento senza un gadget da distribuire, è fondamentale per essere ricordati e per offrire un’esperienza positiva; il gadget personalizzato rappresenta una strategia di marketing specifica a cui i clienti non potranno resistere!

Esiste un’ampia varietà di gadget personalizzati tra cui scegliere per pubblicizzare il proprio evento. E’ importante scegliere gadget originali da stampare con il proprio logo o gadget utili che possono semplificare attività quotidiane, che sia economico ma di qualità. Proprio la qualità non è da sottovalutare nella scelta perchè i gadget considerati scadenti o inutili verranno buttati via oppure dimenticati in un cassetto.

Senza dubbio il periodo di emergenza da covid che stiamo attraversando ha fatto modificare anche gli scenari legati agli articoli promozionali. Ecco che in moltissimi eventi che si sono tenuti e si terranno in sicurezza, indispensabili saranno gel mani personalizzati e mascherine stampate: in questo senso i gadget non sono più qualcosa di superfluo ma diventano una vera e propria prerogativa per far sì che l’evento si svolga.

Oltre a mascherine e disinfettanti, durante un evento sono fondamentali penne e block notes (utilissimi in caso di convention o corsi di aggiornamento), shopper personalizzate, tazze; oppure se, ad esempio, si tratta di un evento tecnologico sono sempre gradite power bank, cuffie o speaker bluetooth.

E’ naturale essere indecisi su quale gadget personalizzato sia più adatto a promuovere la tua azienda per questo motivo puoi rivolgerti a specialisti del settore e acquistare online in modo semplice, sicuro ed economico!