Getac lancia una Fiera Virtuale per le soluzioni rugged dedicate al settore T&L

Getac, leading company nella produzione di soluzioni rugged per il mobile computing, lancia la nuova “Fiera Virtuale di Getac su Trasporto e Logistica”, un evento online per presentare tecnologie rugged e soluzioni integrate di ultima generazione per il settore trasporto e logistica (REGISTRATI QUI).

La nuova piattaforma è stata accuratamente progettata per aiutare i professionisti del settore a scoprire i vantaggi delle tecnologie rugged di Getac nelle aree chiave dell’intera catena, includendo infatti la gestione in ambito aeroportuale, delle ferrovie, assistenza passeggeri, movimentazione dei materiali, management delle flotte di consegna a lungo raggio, digitalizzazione e automatizzazione dei porti e il trasporto merci.

Tutti i visitatori della fiera avranno l’opportunità di interagire con i prodotti di ultima generazione della società, visualizzare contenuti digitali, le schede tecniche e gli approfondimenti, oltre a dialogare direttamente con i suoi esperti.

Getac, attraverso questa iniziativa, vuole affiancare le aziende a scegliere le soluzioni digitali più adeguate, per affrontare le trasformazioni necessarie nell’ambito dei processi IT.

In questo contesto, le nuove tecnologie innovative come Internet of Things, Intelligenza Artificiale, Realtà Aumentata/Virtuale e 5G necessitano il supporto di potenti soluzioni software e hardware, al fine di ottimizzare con successo i processi, ridurre i costi e rimanere competitivi sul mercato globale.

La “Fiera Virtuale” dedicata al settore Trasporto e Logistica, è l’occasione giusta per conoscere da vicino i nuovi prodotti e le soluzioni di Getac, le caratteristiche principali, le funzionalità, il design e molto altro ancora.

In particolare, il nuovo tablet fully rugged F110 e il tablet fully rugged UX10, entrambi altamente configurabili e destinati ai professionisti del settore che lavorano in ambienti particolarmente sfidanti, oltre alle soluzioni software per gli operatori sul campo come Getac Device Monitoring System (GDMS), Getac Driving Safety Utility e Getac Keywedge Barcode Reader Utility.

Registratevi per poter accedere alla fiera virtuale cliccando QUI.