Levorato Marcevaggi, società italiana leader nel settore del trasporto, stoccaggio e messa a bordo di carburante per aeromobili che opera in aeroporti nazionali ed internazionali, ha scelto la soluzione fully rugged F110 di Getac per gestire tutte le operazioni di approvvigionamento di carburante di un aeromobile durante le soste a terra.

Grazie alla soluzione Getac, il Gruppo Levorato Marcevaggi garantisce massima efficienza per governare l’elevato flusso di informazioni da gestire in un ambiente difficile e sfidante come quello di un aeroporto. Le operazioni infatti avvengono spesso con ritmi molto elevati, in ogni periodo dell’anno, sempre in esterno e in condizioni climatiche spesso critiche. Proprio per le condizioni particolari di operatività gli autisti degli automezzi, per poter gestire correttamente le operazioni di approvvigionamento di carburante di un aeromobile in pista pronto al decollo, la gestione dei documenti e il flusso logistico delle informazioni, devono poter contare su device robusti e affidabili.

Il Tablet fully rugged Getac F110 si è dimostrato la perfetta soluzione per le esigenze del gruppo, in termini di prestazioni in mobilità, formato, peso, sicurezza e robustezza.

Integra tecnologie innovative, ampio display da 11,6” con tecnologia LumiBond 2.0 che permette la leggibilità alla luce del sole all’interno dell’abitacolo e uno schermo touch utilizzabile con i guanti da lavoro o il pennino, oltre alla connettività Wifi e 4G, indispensabili per chi lavora in esterno.

La soluzione di Getac installata all’interno del posto di guida dei mezzi di Levorato Marcevaggi, ovvero il Tablet F110 estremamente compatto abbinato alla Dock per veicoli con due porte seriali a disposizione, permette la gestione di alcune operazioni in totale autonomia, come per esempio avviare dal tablet il rifornimento all’aeromobile con un semplice click, stampare un documento di consegna o reportistica, oppure visualizzare in tempo reale la lettura del conta litri sul display. Le sue caratteristiche rugged lo rendono quindi indispensabile per poter lavorare in tranquillità, senza temere interruzioni durante lo spostamento dei mezzi e le fasi operative di approvvigionamento dell’aeromobile.

La soluzione performante di Getac adottata da Levorato Marcevaggi, ha permesso l’ottimizzazione delle risorse interne ed esterne e di mettere il cliente al centro di questa innovazione. I benefici sono stati molteplici, primo su tutti l’assenza di potenziali errori sull’erogazione all’aeromobile: il sistema di misurazione infatti deve combaciare perfettamente con la richiesta pervenuta e questo passaggio avviene oggi in tempo reale grazie al tablet F110 di Getac montato sull’abitacolo del veicolo.

Ulteriori vantaggi sono stati il monitoraggio dell’attività dell’autista e di verifica della sua fase operativa, grazie alla connettività 4G, la velocizzazione della reportistica giornaliera, oltre al miglioramento di tutte le attività di back office e amministrative. Anche il lavoro del personale operativo ha beneficiato del cambiamento, i nuovi dispositivi sono stati ben accettati, perché il margine di commettere errori è stato ridotto notevolmente.

Inoltre, l’efficienza dei flussi lavorativi è garantita dai servizi post vendita di Getac e la garanzia Bumper-to-Bumper, che include non solo i guasti ma anche i danni accidentali, minimizzando così i tempi di inattività dei prodotti.

“L’esigenza di digitalizzare il processo dei flussi nasce dalla volontà di offrire ai nostri clienti, ovvero le compagnie petrolifere e di conseguenza anche alla compagnie aeree, un sistema innovativo che si traduca per tutti gli attori coinvolti, in efficienza, efficacia e ottimizzazione di tutte le risorse disponibili. Possiamo dire che adesso, alla nostra azienda viene riconosciuta una matrice fortemente innovativa in grado di supportare le prossime sfide tecnologiche dettate dalle compagnie aeree, che in un prossimo futuro, ordineranno il rifornimento agli aerei in partenza da ogni aeroporto, direttamente dal loro headquarter da remoto, manlevando così la crew da ogni responsabilità in merito. In Italia siamo stati tra le prime aziende del nostro settore ad introdurre un sistema di rifornimento agli aeromobili completamente digitalizzato, portando di fatto valore all’intera filiera” ha dichiarato Francesco Tamai, Business Development Manager di Levorato Marcevaggi.