K2K porta le sue soluzioni di AI avanzate in Italia con TD SYNNEX

TD SYNNEX distribuirà in Italia le soluzioni sviluppate da K2K, realtà innovativa specializzata in piattaforme di intelligenza artificiale applicate all’analisi video e all’automazione dei processi.

Grazie a questa collaborazione, TD SYNNEX metterà a disposizione del proprio ecosistema di partner e rivenditori le soluzioni K2K, progettate per abilitare nuovi casi d’uso basati su AI e computer vision. Le tecnologie K2K si basano sull’infrastruttura hardware dei server Dell PowerEdge di 17ª generazione, offrendo una piattaforma scalabile e ad alte prestazioni pensata per implementazioni on-premise in diversi contesti applicativi.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno di TD SYNNEX nel supportare i partner nella creazione di soluzioni innovative, combinando tecnologie avanzate, competenze specialistiche e un ecosistema di vendor leader di mercato. L’obiettivo è facilitare l’adozione concreta dell’intelligenza artificiale nei processi operativi delle aziende, valorizzando i dati e abilitando nuove capacità decisionali in tempo reale.

“Questo accordo rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento del nostro ecosistema tecnologico e nella capacità di offrire ai partner soluzioni innovative ad alto valore. Grazie alla collaborazione con Dell Technologies e K2K possiamo mettere a disposizione del canale una proposta completa, che combina infrastruttura, software e competenze per supportare concretamente l’adozione dell’intelligenza artificiale nelle organizzazioni.” ha dichiarato Silvia Zagaria, Top Vendor Director di TD SYNNEX Italy.

“L’era dell’AI è definita dalla capacità di portare soluzioni operative concrete nei processi quotidiani. Insieme a TD SYNNEX, lavoriamo per offrire l’intelligenza artificiale che abilita imprese e istituzioni a capitalizzare dati, automazione e capacità decisionali in tempo reale” ha commentato Marco De Paoli, Founder & CEO di K2K “Questa collaborazione nasce con un obiettivo semplice: facilitare l’adozione dell’AI in modo strutturato, scalabile e orientato ai risultati. È un passo concreto verso una diffusione ampia e sostenibile dell’intelligenza artificiale nei contesti produttivi.”