I telefoni Snom si integrano con il SIP Gateway di Microsoft Teams

L’integrazione della telefonia SIP in Microsoft Teams tramite SIP Gateway ha raggiunto una nuova pietra miliare: i telefoni Snom D717 e D735 possono ora essere utilizzati con MS Teams tramite Microsoft SIP Gateway praticamente senza soluzione di continuità. La scelta di questi modelli per l’integrazione con Teams non è stata casuale. Questi due particolari terminali del marchio premium per la comunicazione su IP sono estremamente popolari sul mercato per l’eccellente rapporto qualità-prezzo. Entrambi i telefoni offrono non solo un’elevata qualità, ma anche una stabilità e una versatilità senza pari, motivo per cui sono molto diffusi.

L’integrazione tra i terminali Snom e MS Teams presenta numerosi vantaggi per gli utenti finali. Le organizzazioni che già impiegano i telefoni Snom possono ora passare da un IP-PBX tradizionale alla soluzione UC di Microsoft senza dover sostituire l’hardware esistente. In questo modo si facilita la migrazione a MS Teams massimizzando la protezione degli investimenti fatti nei terminali in uso.

Per contro, anche le aziende che già utilizzano MS Teams possono beneficiare dell’integrazione dei terminali Snom. L’estensione dell’uso della piattaforma ai telefoni Snom migliora l’esperienza utente e semplifica notevolmente la gestione delle comunicazioni aziendali.

L’aggiunta dei telefoni Snom all’elenco dei terminali compatibili con il SIP gateway di Teams apre quindi alle organizzazioni nuove opportunità per migliorare le proprie comunicazioni e aumentare l’efficienza. Grazie all’integrazione tra telefonia e strumenti di collaborazione, le aziende possono ottimizzare il modo in cui lavorano e concentrarsi su ciò che conta davvero: il proprio successo.

Utilizzare le funzioni di Teams con i telefoni Snom

L’integrazione consente agli utenti finali di avvalersi direttamente di una serie di funzioni di Teams tramite i telefoni Snom. Queste includono naturalmente l’avvio e la ricezione di chiamate (anche diverse contemporaneamente, qualora necessario), la partecipazione alle riunioni Teams effettuando l’accesso con il proprio numero di telefono, nonché la possibilità di mettere in attesa o riprendere una conversazione, di inoltrare la chiamata o di disattivare o riattivare il microfono. È altresì possibile accedere alla segreteria telefonica direttamente tramite i terminali Snom supportati, che possono anche essere integrati come agenti nelle code di chiamata di Teams.

Inoltre, gli utenti possono accedere o disconnettersi da Teams tramite i telefoni SIP e utilizzare i toni DTMF (“dual-tone multi-frequency”). Anche l’attivazione della modalità non disturbare (DND) per i terminali IP viene ripresa in Teams. Gli utenti di MS Teams non devono scendere a compromessi nemmeno per quanto riguarda la sicurezza della telefonia: possono usufruire di tutte le ben note funzionalità dei terminali Snom per una sicurezza ottimale delle conversazioni.

I telefoni Snom supportati possono essere configurati manualmente o tramite lo “Snom Provisioning and Redirect Server” (SRAPS). L’utilizzo di SRAPS semplifica notevolmente le operazioni poichè si collega automaticamente al server di provisioning di Microsoft Teams. Ciò consente una configurazione più rapida e riduce l’impegno amministrativo.

Una guida passo passo è reperibile al seguente link sul Service-Hub di Snom: How to connect Desktop Phones with MS Teams gateway.