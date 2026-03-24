Il portfolio DECT di Snom si allarga con le soluzioni M253 e M256

Snom, lo specialista berlinese della comunicazione IP integrata, presenta con le nuove soluzioni M253 e M256 due potenti sistemi DECT Single-Cell che rendono la comunicazione aziendale professionale particolarmente semplice, flessibile e sicura. Entrambi i prodotti si basano sulla stazione base DECT M250 e sono concepiti come soluzioni di comunicazione pronte all’uso per ambienti di lavoro moderni e dinamici. Grazie al Power over Ethernet, alla crittografia sicura TLS e SRTP e alle funzionalità di gestione remota, i sistemi si integrano senza soluzione di continuità nelle infrastrutture IT e di comunicazione esistenti e possono essere gestiti centralmente.

DECT single cell per sedi di piccole dimensioni e filiali

In quanto soluzioni DECT Single-Cell, M253 e M256 sono ideali per piccole sedi e filiali, come studi medici, attività di ristorazione o negozi al dettaglio, offrendo una copertura radio affidabile con un intervento di installazione minimo. La stazione base garantisce una portata fino a 50 m negli ambienti interni e fino a 300 m all’aperto e supporta fino a dieci terminali cordless della serie M5x di Snom.

Due soluzioni per ambienti di lavoro diversi

Con questi due sistemi, Snom risponde a differenti esigenze nella quotidianità lavorativa. La soluzione Snom M253 combina la base M250 con il nuovo cordless M53, sviluppato appositamente per l’uso professionale in ufficio e nelle attività di servizio. È dotato di un ampio display a colori ben leggibile, di una disposizione ergonomica dei tasti e supporta l’audio HD per una trasmissione vocale chiara. Con fino a 12 ore di autonomia in conversazione e fino a 120 ore in standby, M53 è progettato per lunghe giornate lavorative. La sua struttura robusta, il rivestimento antibatterico e il menu intuitivo garantiscono una comunicazione chiara anche in ambienti dinamici. L’alimentazione tramite batterie AAA standard garantisce un utilizzo pratico e costi di gestione contenuti.

La soluzione Snom M256 è invece pensata per ambienti di lavoro più impegnativi dal punto di vista fisico. In questo caso, la base M250 è abbinata al cordless M56, un terminale IP DECT robusto progettato specificamente per contesti come officine, magazzini, ambienti produttivi o per l’utilizzo all’aperto. Il dispositivo, certificato IP67, è a prova di polvere e resistente all’acqua, garantendo un funzionamento affidabile anche quando è regolarmente esposto a sporco, umidità o utilizzo intensivo.

Una base – massima flessibilità con la serie DECT-IP 5x

La stazione base M250 supporta tutti i terminali DECT-IP della serie Snom M5x, garantendo così grande flessibilità nell’utilizzo in contesti lavorativi differenti. Oltre ai portatili M53, M55 e M56, anche il popolare terminale DECT da tavolo M58 può essere utilizzato in modalità wireless con la base DECT M250. Questo telefono si è affermato sul mercato come dispositivo versatile per postazioni fisse, reception o aree cassa, grazie al suo ampio display e ai tasti funzione chiaramente disposti. La base DECT M250 diventa così una piattaforma di comunicazione unificata per collaboratori mobili e stazionari.

Comunicazione affidabile per molteplici contesti d’uso

Grazie al supporto di fino a otto conversazioni simultanee, entrambe le soluzioni sono particolarmente adatte ad ambienti in cui reperibilità e mobilità sono fondamentali. Gli ambiti di utilizzo spaziano dal commercio al dettaglio e dalle attività con filiali distribuite ai ristoranti, fino agli studi associati con accettazione centralizzata. Anche officine, magazzini, ambienti produttivi, studi notarili e legali, piccole amministrazioni comunali e sedi locali di aziende di logistica traggono vantaggio dalla flessibile comunicazione DECT.

Sicurezza, gestione semplice e integrazione professionale

Le soluzioni supportano protocolli VoIP sicuri come TLS e SRTP, provisioning remoto e aggiornamenti OTA. Una rubrica LDAP, la gestione centralizzata e la configurazione automatica semplificano l’operatività e riducono significativamente il carico amministrativo.

«Con le soluzioni M253 e M256 offriamo alle aziende sistemi DECT che combinano funzioni professionali e massima facilità d’uso», afferma Oliver Wittig, Senior Product Manager di Snom. «La combinazione della stazione base M250 con diversi terminali IP DECT – dal comodo M53 al particolarmente robusto M56 – rende il sistema una piattaforma versatile ed economicamente efficiente per le più diverse esigenze operative.»

Le soluzioni Snom M253 e M256 sono disponibili da subito presso i rivenditori specializzati e vengono fornite con tre anni di garanzia del produttore.