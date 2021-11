Jabra e Lenovo: accordo di collaborazione per una soluzione integrata di videoconferenza

Jabra collabora con Lenovo per offrire agli utenti – attraverso la pressione di un solo pulsante – una soluzione di videoconferenza intuitiva e veloce per le sale riunioni.

L’accordo riguarda l’integrazione dell’innovativa soluzione video plug-and-play a 180° e 4K PanaCast 50 di Jabra con il ThinkSmart Core Kit di Lenovo. Quest’ultimo è composto dalla soluzione di Comunicazione Unificata ThinkSmart Core – con Microsoft Teams Rooms per aiutare i dipendenti a connettersi ovunque si trovino – e dal ThinkSmart Controller, un display HD touch da 10,1 pollici che permette di avviare e controllare le riunioni, oltre che di condividere contenuti e interagire con i colleghi che lavorano da remoto.

Inizialmente disponibile nella regione EMEA, Jabra PanaCast 50 & Lenovo ThinkSmart Core Kit riunisce la migliore tecnologia di due tra i più grandi protagonisti della comunicazione digitale, e crea un nuovo standard nelle configurazioni delle sale riunioni. Le videoconferenze e le condivisioni risulteranno agili grazie agli strumenti video e audio più avanzati, uniti in un’unica soluzione.

Un nuovo standard per le soluzioni di videoconferenza

La proposta di Jabra e Lenovo garantisce un nuovo standard nell’ambito delle videoconferenze ed è la soluzione ideale per il lavoro flessibile e la fruizione di una sala riunioni realmente moderna. Gli utenti possono collaborare con il loro team con la semplice pressione di un pulsante, sia che lavorino da casa, che dall’ufficio o da qualsiasi altro luogo.

Jabra PanaCast 50 è progettata per essere la prima barra video intelligente al mondo. Il suo campo visivo di 180° permette la distanza sociale nelle sale riunioni, senza la necessità di creare spazi ristretti per le inquadrature. Inoltre, essa assume efficacemente il ruolo di “regista” della riunione, regolando in modo intelligente il flusso video per seguire l’azione in atto.

Il ThinkSmart Core di Lenovo è dotato di un processore Intel® Core™ vPro® di undicesima generazione e offre la connettività necessaria per supportare qualsiasi configurazione delle sale riunioni. Il design sobrio ma elegante consente di posizionarlo in modo discreto; dispone inoltre di porte per supportare più accessori audio e video con una gestione integrata dei cavi.

Il ThinkSmart Controller vanta un display touchscreen da 10,1 pollici, antiriflesso e anti-macchia. La sua interfaccia Microsoft Teams, di facile utilizzo, lo rende ideale per le riunioni e i confronti con il team. Gli utenti possono facilmente avviare e controllare i meeting per condividere i contenuti, rendendo facile la collaborazione con i colleghi. Integra inoltre dei sensori a infrarossi che rilevano quando i partecipanti entrano nella stanza e accendono e spengono automaticamente il sistema.

Joel Hamon, Presidente EMEA & CALA di Jabra ha dichiarato: “Siamo entusiasti di collaborare con Lenovo, e il lancio delle soluzioni Jabra PanaCast 50 e Lenovo ThinkSmart Core è un passo fondamentale nella fornitura di soluzioni per sale riunioni intelligenti e sicure. Con il lavoro ibrido che diventa la nuova normalità, le aziende di tutto il mondo stanno pensando a come collaborare al meglio e offrire le configurazioni più avanzate per le sale riunioni con il minimo input tecnico richiesto. Siamo sicuri che questa soluzione aiuterà le aziende a portare le loro capacità di conferenza e collaborazione a nuovi livelli”.

Andrea Recupero, responsabile Smart Collaboration EMEA di Lenovo ha dichiarato: “Siamo molto entusiasti delle caratteristiche e delle capacità della nostra soluzione ThinkSmart Core in combinazione con PanaCast 50 di Jabra, in quanto ciò favorirà ulteriormente la trasformazione verso ambienti di lavoro più smart. È fondamentale che gli utenti abbiano accesso a una tecnologia che permetta una maggiore agilità, creatività e coinvolgimento. Con la richiesta di videoconferenze ai massimi storici, continuiamo a impegnarci per fornire soluzioni che consentano una migliore collaborazione professionale in tutto il mondo“.

Disponibilità

La soluzione Jabra PanaCast e Lenovo ThinkSmart Core sarà disponibile nell’area EMEA presso distributori selezionati.