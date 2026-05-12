Jabra PanaCast U30: novità per i piccoli uffici e spazi ridotti

Jabra, specializzato nelle soluzioni audio e video professionali, annuncia PanaCast U30, la barra video USB progettata per la collaborazione BYOD (Bring Your Own Device) in piccoli spazi e sale riunioni fino a 6 persone. Combinando tecnologia video intelligente, prestazioni audio professionali e un’installazione semplificata in un dispositivo compatto, PanaCast U30 offre un modo semplice ed economico per attrezzare un numero maggiore di piccoli ambienti per meeting ibridi di alta qualità.

Molte società desiderano supportare la collaborazione video in ogni spazio riunioni, ma attrezzare le sale più piccole può risultare difficile a causa dei costi e della complessità. Di conseguenza, molti ambienti mancano ancora della tecnologia necessaria per meeting ibridi davvero efficaci.

“I piccoli spazi riunioni sono il luogo in cui avvengono molte delle conversazioni più importanti”, afferma Holger Reisinger, Senior Vice President Jabra Video Business Unit. “Mentre i team cercano di supportare il lavoro ibrido, cresce l’esigenza di rendere queste aree pronte all’uso. Con Jabra PanaCast U30 offriamo una soluzione video intelligente e audio professionale in un sistema compatto e facile da implementare, che semplifica l’allestimento di ambienti contenuti per le riunioni in video”.

Sistema progettato per una semplice esperienza BYOD

Il sistema è studiato per offrire una migliore esperienza BYOD, consentendo agli utenti di entrare in una stanza, collegare il proprio dispositivo con un unico cavo USB-C e avviare la riunione utilizzando le piattaforme preferite, incluse Microsoft Teams e Zoom.

Ancora prima del collegamento, il display della sala mostra sfondi integrati con chiare istruzioni a schermo, guidando gli utenti affinché i meeting possano iniziare senza ritardi, riducendo le richieste di assistenza. In una versione futura, i clienti potranno creare e caricare i propri sfondi personalizzati nella schermata iniziale dei sistemi tramite Jabra Plus.

Ampia copertura e soluzione video intelligente per piccoli ambienti

Le prestazioni video sono ottimizzate per i piccoli spazi grazie a un ampio campo visivo di 120°, che assicura la piena visibilità dei partecipanti attorno al tavolo, anche nelle disposizioni più compatte.

Funzionalità come Intelligent Zoom, Virtual Director e Dynamic Composition seguono automaticamente la conversazione nella stanza, regolando l’inquadratura mentre le persone parlano per mantenerle chiaramente al centro della scena. Insieme all’altoparlante integrato e ai sei microfoni, il sistema offre l’audio full-duplex di Jabra che riempie l’ambiente, rendendo le conversazioni naturali e fluide, con ogni voce chiaramente udibile nella stanza durante la chiamata.

Progettata per ridurre la complessità e velocizzare l’installazione

L’implementazione della collaborazione video in molteplici piccoli spazi richiede soluzioni rapide da installare e facili da gestire. Le molteplici opzioni di montaggio – tra cui quella a parete, tramite supporto VESA (Video Electronics Standards Association) e su base da tavolo – permettono al sistema di adattarsi a diverse configurazioni e necessità della stanza.

Il packaging permette di accedere alle componenti chiave e configurarle senza estrarre il dispositivo dalla scatola, mentre la gestione integrata dei cavi e la guida sul dispositivo aiutano a garantire installazioni efficaci e replicabili in tutte le sale.

Anche la gestione continua è altrettanto semplice. Con Jabra Plus, i team IT possono monitorare lo stato dei dispositivi, distribuire aggiornamenti e gestire più stanze da un’unica interfaccia. PanaCast U30 può essere gestita via rete o direttamente tramite USB, offrendo ai team IT un controllo flessibile in base all’ambiente. Per le impostazioni che richiedono un controllo offline, gli aggiornamenti del firmware possono essere eseguiti anche localmente, supportando le aziende attente alla sicurezza senza aggiungere complessità operativa.

Principali caratteristiche di Jabra PanaCast U30

– Esperienza BYOD (Bring Your Own Device)

– La barra video collega qualsiasi dispositivo con un unico cavo USB-C e avvia le riunioni all’istante, eliminando la complessità dei cavi multipli.

– Video grandangolare

– Il campo visivo di 120° assicura che tutti siano chiaramente visibili, anche in spazi per riunioni compatti.

– Modalità Video Intelligenti

– Le funzioni video basate sull’Intelligenza Artificiale seguono automaticamente la conversazione, mantenendo i partecipanti perfettamente inquadrati.

Prestazioni audio professionali

– Offre un suono ricco e avvolgente, affinché ogni voce sia udita chiaramente.

– Implementazione semplice e replicabile

– Il packaging è progettato per consentire una configurazione rapida, con opzioni di montaggio flessibili e una gestione ordinata dei cavi per un’installazione uniforme in più stanze.

– Gestione sicura e semplificata

PanaCast U30 è una soluzione basata sulla piattaforma MDEP (Microsoft Device Ecosystem Platform), che garantisce una sicurezza rinforzata e un’esperienza di riunione migliorata. Le istruzioni sullo schermo aiutano gli utenti a muovere i primi passi, mentre l’app Jabra Plus consente una semplice gestione da remoto, con opzioni di aggiornamento locale per ambienti sicuri.

Disponibilità e prezzo

Jabra PanaCast U30 sarà disponibile questo mese a un prezzo consigliato di 839 €. I prezzi e la disponibilità a livello regionale possono variare. Per ulteriori informazioni, visita il sito Jabra.com.