MSP nel mirino del crimine informatico

N-able, il partner di soluzioni che aiuta i provider di servizi IT a erogare servizi di sicurezza, backup, monitoraggio e gestione da remoto, ha annunciato i risultati di una ricerca relativa al panorama di sicurezza in rapida evoluzione per i partner; lo studio è stato condotto da una società di ricerca ed è stato commissionato da N-able (SCARICALO QUI).

Secondo la ricerca, i provider di servizi gestiti (MSP) stanno superando rapidamente i relativi clienti come principale obiettivo dei criminali informatici. I risultati della ricerca rivelano, inoltre, che, mentre il 90% degli MSP che hanno partecipato al sondaggio ha subito un attacco informatico negli ultimi 18 mesi, il numero di attacchi che questi MSP stanno sventando è quasi raddoppiato, da 6 a 11.

Il report, Situazione del mercato | Il nuovo panorama delle minacce, include le risposte di 500 partecipanti provenienti da Stati Uniti ed Europa somministrate da un team di ricerca indipendente e riguarda le esperienze di sicurezza prima e dopo la pandemia di COVID-19 per illustrare cosa è cambiato. Si è partiti dal presupposto che l’aumento del lavoro ibrido abbia comportato il cambio delle modalità con cui operano gli hacker. La ricerca di N-able analizza tale cambiamento e il suo impatto sugli MSP.

“Gli MSP hanno lavorato senza sosta durante tutto il periodo della pandemia per garantire che le aziende che supportano restassero attive e connesse via via che le circostanze mutavano”, ha dichiarato Dave MacKinnon, Chief Security Officer, N-able. “Ma anche i criminali informatici da cui proteggono i clienti stanno facendo l’impossibile per sfruttare questi cambi di rotta ai danni dei destinatari degli attacchi. Gli MSP devono comprendere come continua a evolvere il panorama di minacce e apportare le modifiche necessarie per proteggere se stessi e i clienti oltre che sfruttare al massimo l’enorme opportunità offerta dalla sicurezza avanzata”.

Ecco cosa rivela la ricerca: